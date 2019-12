Košarkarski trener lige NBA se ne bo zagovarjal zaradi domnevne spolne zlorabe

Tennantova je aprila obtožila Waltona, da jo je spolno napadel v hotelu Casa Del Mar v Santa Monici, ko je bil še pomočnik trenerja pri Golden State Warriors.

Za zdaj druge podrobnosti domnevnega spolnega napada niso znane, zgodil naj bi se po objavi knjige, ki jo je napisala Tennantova, Walton pa je zanjo napisal predgovor. Knjiga je izšla leta 2014.

Walton je bil mentor Tennantove, je pisalo v obtožnici, in ona ga je v hotelu obiskala, da bi mu predala knjigo. Povabil jo je v svojo sobo z razlogom, da ne bi bila na očeh javnosti, še piše. Nato naj bi jo "nenadoma vrgel na posteljo ter jo začel na silo poljubljati in otipavati". Tennantova je glasno kričala in uspelo se ji je izviti iz primeža, saj je domnevni napadalec odnehal.

"Bala se je, da jo bo posilil," je še pisalo v obtožnici.

To je Kelli Tennant razlagala letos aprila:

Kelli Tennant details her sexual assault claim against Luke Walton:



“I kept asking him to please stop and to get off and he laughed at me."



(@latimes ) pic.twitter.com/ltfldpWJKr