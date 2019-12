Dončićev glas ima vse večjo težo #video

Ko je imel Dallas po enajstih tekmah na računu pet porazov, so se mnogi spraševali, ali bodo v tej sezoni sploh našli pot do želene končnice.

Od takrat naprej je četa Ricka Carlisleja v enajstih obračunih nanizala kar deset zmag. Z izkupičkom 15 zmag in šest porazov je na četrtem mestu kakovostne zahodne konference, v kateri so v najboljšem položaju Los Angeles Lakers, ki so pred kratkim padli prav pod težo Luke Dončića in soigralcev.

Dončić, dolga klop, sprejetje vlog

In kaj je tisto, kar dela Dallas močnejši kot v pretekli sezoni? Ena od pozitivnih lastnosti ekipe je dolga klop, kar nenehno poudarja tudi prvi mož stroke.

Kot drugo ekipa leti na krilih izjemnega Dončića. Vsega 20-letni Ljubljančan ima za sabo izvrsten uvod in ni videti, da bi popuščal. V novembru je bil izbran za MVP (najkoristnejši košarkar) meseca, kar je nov mejnik v nizu slovenskega čudežnega dečka, zaradi katerega so noči mnogih Slovencev neprespane – tekme Dallasa so v večini sredi noči.

Povrhu vsega je prav tako videti, da so košarkarji sprejeli svoje vloge. Veliko vprašanje pred sezono je namreč bilo, kako bosta sodelovala Dončić in velikan Kristaps Porzingis. Ali bo Latvijec želel imeti več posesti žoge in kako bo to vplivalo na samo igro Dallasa? Jasno kot beli dan je, da je žoga v večini pri kreatorju Dončiću. Porzingis je to sprejel, videti pa je, da še išče tisti pravi prostor pod soncem, potem ko je za njim neprijetna rehabilitacija kolena po rekonstrukciji križnih vezi.

Generalni direktor Houston Rockets Daryl Morey je pred kratkim po porazu proti Dallasu dejal, da so Mavericks eno od najboljših moštev v ligi in ne le na zahodu, kar le dodatno laska moštvu iz Teksasa.

Luka Dončić: prva in druga sezona v ligi NBA

2018/19 2019/20 Minute 32,2 33,7 Točke 21,2 30,3 Skoki 7,8 10,1 Asistence 6,0 9,2 Pridobljene žoge 1,1 1,4 Izgubljene žoge 3,4 4,6 Blokade 0,3 0,1 Met iz igre 42,7 % 47,8 % Met za 3 točke 32,7 % 32,7 % Prosti meti 71,3 % 81,5 %

Vse večji vodja

"Radi imamo ekipo," pa pravi Carlisle: "Fantje so vedno skupaj. V zadnjih desetih tekmah so v obrambi zaigrali res odlično in to je naredilo razliko. Nadaljevati moramo v tem ritmu. Pomagajo si, da bi prišli do zmage. Delamo še določene napake, ki jih je treba odpraviti. Pridejo trenutki, ko košarkarjem določene stvari odvrnejo pogled, a je dobrodošlo, da si takrat pomagajo."

"Imamo širino. Nihče ni sebičen," izpostavlja Dorian Finney-Smith.

Kristaps Porzingis je vodilno vlogo prepustil slovenskemu košarkarju. Foto: Getty Images

Po svetu je sicer december praznični mesec, a so ga imeli v Dallasu že mesec prej. V prvi vrsti jih je novembra navduševal Dončić, ki je že nekako po pravilu nerešljiva uganka za tekmečeve obrambe. Pri LA Clippers pa so se zavestno odločili, da omejijo njegov učinek. Na njem so se v obrambnih nalogah izmenjevali kar trije košarkarji in tako našli pot do končnega uspeha.

Dončiću nagrada Sports Illustrated za športni preboj leta Dončić se lahko pohvali še z eno prestižno nagrado. Potem ko ga je združenje severnoameriške lige NBA pred dnevi izbralo za najboljšega igralca oktobra in novembra, je slovita ameriška revija Sports Illustrated zvezdniku Dallas Mavericks podelila nagrado za največji športni preboj leta 2019.



"Poglejte, Luka je izjemen. Povrhu vsega je to sezono postal boljši košarkar na treningu. To je pomagalo, da je nadgradil svojo igro, kakor tudi našo. Lani je bil dober, zdaj je napredoval. Vse bolj postaja vodja, njegov glas ima vse večjo težo in v prvi vrsti uživa v igri. To so stvari, ki so nalezljive," pravi Carlisle.

Dončić: Igro moraš brati

V napadu ima izjemen pregled nad igro. Sposoben je zadeti trojko bistveno za črto 7,25. Ko gre v prodor in na svoj bok nasloni tekmečevega košarkarja ter pride do podvajanja, najde pot, da žoga pride do prostega soigralca ali pa sam zaključi akcijo.

"Košarkaško igro moraš znati brati. Če te bodo podvojili, bo nekdo odprt ..." Foto: Reuters "Košarkaško igro moraš znati brati. Če te bodo podvojili, bo nekdo odprt. Ko dobim nekoga na bok, je kot igra 2:1. Če pride center do mene, podam Dwightu (Dwight Powell, op. p.), ali prostemu igralcu v kot. Igro moraš brati," razmišlja Dončić, ki bo znova na delu v soboto ob 20. uri po slovenskem času, ko bo gostil New Orleans Pelicans.