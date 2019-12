Dončićevo pretiravanje? "Praske in kri govorijo svojo zgodbo."

"Sem pač strasten in tekmovalen," na očitke o pretiranih komentarjih na sodniški kriterij odgovarja Luka Dončić, ki je po porazu Dallasa proti Sacramentu (106:110) zavrnil primerjave s slovitim Michaelom Jordanom. "To je le statistika," odgovarja Ljubljančan. In kaj o sodniških kriterijih pravi trener Rick Carlisle?

V njegovi ljubljanski otroški sobi so bila obeležja Crvene zvezde in plakat LeBrona Jamesa. Za Michaela Jordana je bil pač premlad, saj je eden največjih mojstrov košarkarske igre svoj šesti in obenem zadnji prstan osvojil dobro leto pred njegovim rojstvom, v dokončen pokoj je po dodatni epizodi v Washingtonu odkorakal, ko je bil star štiri leta. Vseeno Luka Dončić zelo dobro ve, kakšen vtis je v zgodovini košarke pustilo njegovo zračno veličanstvo.

Zato mu ni bilo treba hliniti lažne skromnosti, ko se je, obdan z mikrofoni in drugimi snemalnimi napravami, po porazu proti Sacramentu, spopadel z vprašanjem o tem, kaj mu pomeni nov statistični podvig. Jordan je namreč leta 1989 nanizal 18 zaporednih tekem, na katerih je vknjižil vsaj 20 točk, pet skokov in pet asistenc. Dončić je zdaj pri številki 19. "Veliko je statistike. Morda celo preveč. Nikogar ni mogoče primerjati z Jordanom. On je eden in edini. To je le statistika," odgovarja Luka.

Če ni zmage …

Dončič je tokrat v dobrih 35 minutah dosegel 27 točk (met za tri 3:12, met za dve 7:12, prosti meti 4:5) in dodal še sedem skokov in osem asistenc. Čeprav je imel letos že bolj učinkovite večere, pa nad tovrstno statistiko nosu ne morejo vihati niti največji zvezdniki. A obraz slovenskega reprezentanta je bil po tekmi vseeno sila resen. Jasno, Dallas je izgubil. Resda šele drugič za zadnjih dvanajstih tekmah in sedmič v sezoni.

"Plačani smo, da igramo," je na ponujeni izgovor o zgoščenem urniku odvrnil Dončić, ki tokrat ni bil ne prvi strelec tekme (Nemanja Bjelica, 30 točk) in ne prvi strelec Dallasa (Tim Hardaway, 29 točk). "Prvi polčas je bil slab, verjetno naš najslabši v sezoni. Začenši z mojo igro. Ni bilo prave energije. V tretji četrtini smo se vrnili. Tako moramo vedno igrati," je pojasnjeval 20-letni ljubljenec teksaškega občinstva.

Sodniki, sodniki

Dončić je imel sicer v rokah tudi met za podaljšek. Ko ga je zgrešil, ni skrival jeze. A jezen ni bil le nase, temveč tudi na sodnike, saj je prepričan, da je bil nepravilno oviran. "Posnetek je dovolj zgovoren. A sodniki pravijo, da tega niso videli. Očitno bom moral naslednjič bolje metati," je po tekmi, ko je že nekoliko ohladil glavo, dejal Luka, ki se sicer v zadnjem obdobju pogosto zapleta v pogovore s sodniki.

"Sem strasten. Želim zmagovati. Zato včasih izgubim nadzor. Sem zelo tekmovalen. Ne le v košarki. Na vseh področjih. O tem lahko povprašate mojo družino. Se pa strinjam, da se bom moral pri pogovorih s sodniki malce bolj brzdati. Vem, da se velikokrat zmotim. Ljudje se pač motimo. Se pa moram naučiti umiriti," odgovarja LD 77 in dodaja, da sicer ne čuti podcenjevalnega odnosa sodnikov. "Ne, ne. Tudi oni so ljudje. Oni delajo napake, jaz delam napake."

"Praske in kri govorijo svojo zgodbo"

"Pogosto ima prav," Dončičeve vse bolj burne odzive komentira trener Dallasa Rick Carlisle, ki sicer javno ne želi podpirati povišanih tonov in kriljenja z rokami. Ocenjuje pa, da Dončič s svojo igro sili obrambne igralce v vse bolj grobo igro. Včasih tudi čez rob. Spominja se, da je bil takšne obrambe deležen tudi Dirk Nowitzki. "Luka je močan. Marsikaj zdrži. A ko sede na klop in pokaže praske, posledice udarcev in kri, vem, da je nekaj na tem," je sedmi sili pojasnjeval trener tretje ekipe zahodne konference.

Carlisle sicer vzrokov za poraz ni želel iskati pri sodnikih. "Prvi polčas nas je 'ubil'. Sacramento je bil v tem delu precej boljši. Nismo se dobro odzvali na njihovo igro. Bili smo razočarani nad našo igro v obrambi. Nato smo se pobrali, a poraz boli. Ne želim izgovorov o urnikih in podobnem. Želim večjo angažiranost v obrambi," dodaja trener Dallasa, ki se ta teden odpravlja na pot v Mehiko. Tam se bodo Dončić in soigralci v noči na petek udarili z Detroitom.