"Luka Dončić 'ubija' v NBA"

Pri klubu Helios Suns so v letošnjem poletju v svoje vrste pripeljali hrvaškega organizatorja igre Krešimirja Radovčića, ki z 22-leti in kar 196 centimetri razigrava košarkarje domžalskega moštva. V Slovenijo je pripotoval iz Zaboka, v dresu katerega si je pridružil vpoklic v hrvaško člansko reprezentanco, ki je sodelovala v poletni ligi NBA v Las Vegasu. Sicer prihaja iz Šibenika, ki je znan po Draženu Petroviću. Kot pravi, se vsak otrok spozna z njegovo zgodovino in zlasti vrednotami, ki jih je imel na poti do košarkarske zvezde. Z Domžalčani je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. In ker se tako dobro počuti v Sloveniji, verjame, da bo tudi v prihodnji igral za Helios Suns, kjer je naredil korak naprej v karieri in je med najboljši posamezniki moštva.

Kako to, da ste sploh stopili v stik s predstavniki Helios Suns?

Konec sezone so bili pogovori med mano in Cibono. Ko sem bil v reprezentanci in smo igrali poletno ligo, me je poklical agent, da se je slišal z Matevžem Zupančićem iz Helios Suns. Trener Dejan Jakara me je priporočil. Dogovorili smo se. S trenerjem sem se slišal, kaj bi rad želel od mene.

Kaj je bilo odločilno, da ste prišli v Slovenijo?

Želel sem, da sem v sredini, ki je konkurenčna v vseh tekmovanjih, v katerih nastopa. Prav tako sem želel biti eden od nosilcev igre. Zato sem prišel.

V Ciboni ne bi imeli takšne možnosti?

Cibona igra v ligi ABA in pričakovanja so vedno visoka. ABA liga je zelo močna, hrvaški klubi so z odhodom Cedevite padli, zato so na mojih igralnih mestih iskali tujce. Ne vem, koliko bi igral. Zagotovo sem s prihodom v Domžale naredil korak naprej.

Statistika Krešimirja Radovićića v dresu Helios Suns Druga ABA liga: 12,1 točke, 3,8 asistence in 2,4 skoka Državno prvenstvo: 12,8 skoka, 4,8 asistence in 2,5 skoka.

Mislim, da sem se hitro prilagodil. Na začetku sezone smo celo presenetili samega sebe. Dobrodošlo je, da se po težkih porazih znamo dvigniti, kar je dobra karakteristika ekipe.

Prvič ste v tujini, kar je posebna izkušnja. Po drugi strani pa verjetno niste imeli težav s prilagajanjem, saj v ekipi vsi razumejo vaš jezik.

Moram reči, da so mi soigralci olajšali prilagoditev. Klub je zelo urejen. Vsi mi pomagajo, če kaj potrebujem. Najtežje mi je glede slovenskega jezika, ker ga ne razumem, vendar vsi mene razumejo. Navdušen sem z okoljem, ligo, ker lahko rečem, da je slovensko prvenstvo kakovostnejše od hrvaškega. To je moje mnenje. V Sloveniji lahko štiri do pet ekip konkurira za naslov prvaka, na Hrvaškem morda tri. V slovenskem prvenstvu ne moreš reči, da boš tudi proti tistim, ki so na repu lestvice, kar zmagal. Na Hrvaškem je drugače, ker veš, da boš nekoga premagal tudi za 15 do 20 točk razlike. Morda je težava, ker je na Hrvaškem 12 ekip. Morda bi morali zmanjšati število ekip.

Prihajate iz Šibenika, ki je košarkarsko mesto. Znano je po legendarnem Draženu Petroviću. Vaše ime pa je Krešimir. Morda zaradi Krešimirja Čosića, ki je prav tako legenda jugoslovanske košarke?

Ne, nisem dobil zaradi njega. Krešimir je bil šibeniški kralj in po njem sem dobil ime. Šibenik je posebna sredina, kar se košarke tiče. Zadar in Šibenik sta največji središči na Hrvaškem, saj je na vsaki tekmi tisoč ljudi v dvorani. Občinstvo razume košarko. Odločil sem se, da grem korak naprej, kajti Šibenik igra le v hrvaškem prvenstvu. Mislim, da bo Šibenka v bodoče igrala tudi drugo ligo ABA.

Koliko je zgodovina Dražena Petrovića, ki je povezana z Draženom, vplivala na vašo košarkarsko pot?

V Šibeniku se vsi v otroštvu učijo o njem. On je ikona. Ogromno je naredil za hrvaško in jugoslovansko košarko. Povrhu vsega je vzor glede svojega načina dela in mentalitete. To vpliva na otroke. Mislim, da v Šibeniku ni osebe, ki se ukvarja s košarko, ki se ne bi prav zaradi njega odločila za ta šport. Za šport v našem mestu ima velik značaj.

Nasprotno. Vsako leto, ko pride datum za njegov rojstni dan ali dan smrti, je v Šibeniku praznik. Njegov lik in spomin ne bosta nikdar zbledela. Zadnja hrvaška medalja je bila, ko je bil živ. V Šibeniku vse otroke učijo o njegovem načinu dela, razmišljanju, njegovi poti, ko je prišel v Portland, kjer sprva ni igral, in kako se je iz tega izvlekel … To bo v Šibeniku vedno prisotno.

Slovenskega košarkarja Luko Dončića veliko primerjajo z njim. Koliko vi spremljate našega igralca, ki v ligi NBA blesti?

Po resnici povedano, raje spremljam evropsko košarko, pa vendar mi je pri srcu, ko evropski košarkarji igrajo odlično v ligi NBA. In dokažejo, da lahko tam igrajo. Luka tam "ubija". Tako mi rečemo na Hrvaškem, če nekdo odlično igra. Trenutno je kandidat za MVP. Ne moremo pa delati vzporednic z Draženom, ker sta oba igrala vsak v svojem obdobju v ligi NBA. Lepo je videti, da je Luka nadgradil svoje delo.

Tudi Dario Šarić je iz Šibenika in se je uveljavil v ligi NBA.

Zanj je bilo najtežje, ko je moral zapustiti Philadelphio. Tam se je počutil kot v Šibeniku. To je biznis v ligi NBA.

"Po resnici povedano, raje spremljam evropsko košarko, pa vendar mi je pri srcu, ko evropski košarkarji igrajo odlično v ligi NBA. In dokažejo, da lahko tam igrajo. Luka tam 'ubija'. Tako mi rečemo, če nekdo odlično igra." Foto: Helios Suns Kakšne imate ambicije v košarki?

Vsako tekmo želim odigrati na najvišji možni ravni in pomagati ekipi do zmage. Želim pokazati, da sem boljši od tekmeca. Trdo delam, da napredujem. Videli bomo, kam bom prišel.

Nekaj NBA okolja ste okusili letos s hrvaško reprezentanco, s katero ste igrali v poletni NBA ligi. Kakšna izkušnja je bila to za vas?

Las Vegas je bil drugi svet. Z menoj sta bila tudi Marjan Čakarun, ki je pri Primorski, in Roko Badžim, ki je moj najboljši prijatelj. Tudi on je iz Šibenika. To je bil svet zase. Organizacija je bila na posebni ravni. Vse se je svetilo od igralniških aparatov. Od sobe do restavracije smo hodili po osem minut. Vse je gromozansko. Nikdar v svojem življenju še nisem česa takšnega okusil. Ko smo gledali tekmo New Orleansa, je bilo prav posebno. Zaradi Ziona Williamsona, ki je bil prvi na naboru lige NBA, je bila dvorana polna. Trideset tisoč ljudi je bilo. Za to nimam besede.

Kako vam je bilo igrati za hrvaško reprezentanco, čeprav se vaše igranje ne bo štelo kot uradni nastop?

Zame je to največja čast, da sem bil del reprezentance. Selektorju bom vedno na voljo, če bom izbran. Če bom odigral le minuto, če me bodo potrebovali za trening, bom prišel. To mi je največja čast, kar je lahko.

Željo pa imate?

Trudim se. Jasno, želim si. Od selektorja bo odvisno, ali me bo želel. Sicer bom največji navijač reprezentance.

"V Dalmaciji je košarka popularna. Dvorana bo zagotovo polna. Vsi bodo na nogah. Mislim, da bo atmosfera prava in upam, da bodo košarkarji zdravi in dobro igrali." Foto: Helios Suns Za vas je dobrodošlo, da Hrvaška na vašem igralnem mestu nima ravno širokega nabora košarkarjev. Vsi ti, ki so v ligi NBA, so od pozicije dva naprej, mesto organizatorja igre pa ima nekaj lukenj.

Mi imamo veliko košarkarjev v ligi NBA, vendar na višjih igralnih mestih. Mesto organizatorja igre je res nekoliko manj zapolnjeno. Od Dražena smo imeli še nekaj dobrih organizatorjev igre. Eden od njih je bil moj vzornik Zoran Planinić. Zdaj smo morali spet angažirati Roka Ukića, ker nimamo boljšega. S svojimi izkušnjami lahko pomaga reprezentanci. Samo, da pridemo prek evropskih kvalifikacij in upam, da tudi olimpijskih.

Slednje bodo posebne, ker bo Hrvaška s Splitom gostila eno od skupin.

V Dalmaciji je košarka popularna. Dvorana bo zagotovo polna. Vsi bodo na nogah. Mislim, da bo atmosfera prava in upam, da bodo košarkarji zdravi in dobro igrali.

Ali obstaja možnost, da bi bili del te zgodbe tudi vi?

Joj, ne vem. Treba je vprašati selektorja. Mislim, da tudi mene spremlja. On se mora odločiti, koga bo izbral in koga ne.