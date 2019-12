Država bi morala bolj izkoristiti dončićmanio #video

"Takšni ekstremni posamezniki, kot sta Luka Dončić in Goran Dragić, presegajo košarkarske meje. Pri mladih je več zanimanja. Vpisov je več. Smo aktualni evropski prvaki. In prihajajo tekmovanja, ko bo celoten narod stopil skupaj. Tu mislim na olimpijske kvalifikacije, za katere upam, da bo Luka nastopil," izpostavlja prvi Slovenec v ligi NBA Marko Milić, ki se je razgovoril o, žal, poškodovanem Luki Dončiću.

Marko Milić je prvi Slovenec, ki se je preizkusil pod koši dvoran lige NBA. Kot član Phoenix Suns je dočakal debi in postavil prav poseben mejnik. Ta se je zgodil 26. novembra 1997, ko Luka Dončić sploh še ni bil rojen.

Skupaj z njegovimi nasledniki je oral ledino v najmočnejši ligi na svetu, v kateri so do naslova prvakov prišli denimo Rašo Nesterović, Beno Udrih in Saša Vujačić.

Največji vpliv na samo igro v ligi NBA je imel v zadnjem obdobju Goran Dragić. Ta je dirigentsko palico na zadnjem evropskem prvenstvu ob osvojeni zlati medalji že predal Luki Dončiću. Mladi košarkar, ki je večji del otroštva preživel pri Real Madridu, pa z njo vihra tudi zdaj v ligi NBA.

Luka ni egoist, kot so nekateri

Potem ko je v prvi sezoni postal novinec leta, je svoje predstave v tej le še nadgradil na raven najboljših na svetu. Postavil je številne mejnike na mednarodni ravni, na veliko žalost pa se je ponoči poškodoval. Tako se je končal njegov lov za legendarnim košarkarjem Oscarjem Robertsonom, ki je na 29 tekmah zapored dosegel vsaj 20 točk, 5 asistenc in prav toliko skokov. Luki je to uspelo na 20 tekmah in bi verjetno nadaljeval niz tudi proti Miami Heat, vendar je že po minuti in 40 sekundah zaradi poškodbe gležnja zapustil parket.

"Lanska sezona je že bila odlična. Krivično je bilo, da ni bil izbran v ekipo All-Star. Marsikdo si ni mislil, da bo tako dvignil raven igre. Izboljšal je fizično pripravljenost. Okoli njega se je zgradila ekipa, kar mu je dalo prepotrebno samozavest. Vsi ti statistični dosežki so narejeni v manj kot 30 minutah. Trener ga fizično ne izčrpava. Nekajkrat sta mu zmanjkala skok ali asistenca do trojnega dvojčka, a so ga potegnili iz igre. Niso ga gnali za statistiko. Všeč mi je, da ob takšnih številkah drži svojo ekipo zadovoljno. Košarkarji ob njem postajajo boljši. Ponavadi so takšni košarkarji pri 35 točkah egoisti, kar je pri Luki drugačno," izpostavlja Milić.

Nato se je še enkrat dotaknil statističnih podatkov, ki jih redno servirajo onstran Atlantika: "Malce preveč je tega. Američani so obsedeni s tem, ker morajo medije in navijače hraniti. Zanimivo je videti, da igra na tej ravni kot zvezde, a se s tem ne obremenjuje. Dostikrat deluje kar začudeno, ko mu postrežejo te podatke. Vsaj za zdaj ga te številke niso zaustavile."

Luka je dodobra razburkal košarkarsko javnost. Zlasti zaradi načina igre. Pred njegovim prihodom v ligo NBA so bili sprva skeptični, vendar je vsem zaprl usta z načinom, kako se loteva tekmecev. Z raznovrstno igro je uganka za nasprotnikove obrambe. In to ga dela še toliko večjega, kar je dokazal v začetku sezone. Z dobrimi predstavami in ekipnim uspehom Dallasa si je prislužil naziv igralec meseca v zahodni konferenci.

"Luka si je hitro pridobil spoštovanje drugih. Pred njim so se Dražen Petrović, Dirk Nowitzki in drugi leta leta prebijali. Tudi Dragić je v peti, šesti sezoni šele dobil spoštovanje. Luka ga je hitro. Razmišljanje Američanov se je spremenilo v povezavi s košarko izven ZDA. Na zadnjem svetovnem prvenstvu so se opekli. Te stvari se spreminjajo," razlaga Milko.

Dobro se spomni mladega Luka, ko je bil otrok in še ni bil član Real Madrida. Z njegovim očetom Saša Dončićem je namreč igral za takratno Union Olimpijo in prav Luka se je pridružil ekipi pri proslavljanju lovorike. Tudi sam pa ni pričakoval, da bo v tej sezoni tako eksplodiral: "Da bi rekel, da bo imel takšno sezono, čeprav sem njegov velik navijač in verjamem vanj, ni res. Neverjeten je. Vsi ti statistični dosežki in vpliv, ki ga ima v ekipi, ga delajo velikega. Dallas je postal zmagovalna ekipa. In celotna liga NBA je začela drugače razmišljati. Če so bile prej v ospredju mišice in podobno, je zdaj prišel nekdo z nasmeškom, šarmom, domišljijo, tehniko, hudomušnimi podajami. Podoben je bil v zgodovini Dražen."

Tako je Luka Dončić skupaj z očetom in Markom Milićem proslavljal naslov državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

Milić na Košarkarski zvezi Slovenije skrbi za razvoj košarkarjev v mlajših kategorijah in ob dončićmaniji je opazil, koliko več vpisov je v košarko, kar je za priljubljeni šport v Sloveniji dobrodošlo. Ob tem pa dodaja: "Država kot taka bi morala to bolj izkoristiti. Takšni ekstremni posamezniki, kot sta Dončić in Dragić, presegajo košarkarske meje. Pri mladih je več zanimanja. Vpisov je več. Smo aktualni evropski prvaki. In prihajajo tekmovanja, ko bo celoten narod stopil skupaj. Tu mislim na olimpijske kvalifikacije, za katere upam, da bo Luka nastopil."