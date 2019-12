Dončić se je poškodoval, Dallas vstal od mrtvih, nato je sledila drama

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić si je na dvoboju z Miamijem zvil desni gleženj in končal tekmo že po 100 sekundah. Dallas je ostal brez enega najbolj vročih igralcev v ligi NBA, rentgenski pregled pa je pokazal, da na srečo ni prišlo do hujše poškodbe. Slovenski spektakel je nepričakovano ostal brez obeh junakov, saj Goran Dragić zaradi poškodbe sploh ni pripotoval v Teksas. Mavericks so po poškodbi Ljubljančana padli v šok in izgubili prvi polčas za -23. Nato so se junaško vrnili, z izjemno obrambo izsilili podaljšek, a na koncu ostali praznih rok (118:122).

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Dvoboj v Dallasu se je za slovenske ljubitelje košarke, ki jih v zgodnjih jutranjih urah ponovno ni manjkalo pred ekrani, začel kot iz nočnih mor. Že tako ali tako v Teksasu ni bilo poškodovanega Gorana Dragića, nato pa se je v drugi minuti, odigral je točno 100 sekund, poškodoval še Luka Dončić. Prvemu zvezdniku Mavericks in enemu najbolj vročih košarkarjev v ligi NBA v tej sezoni je ob prodoru, ko je stopil na košarkarski copat Kendricka Nunna, obrnilo desni gleženj.

Kako je obrnilo Dončićev gleženj (ogled odsvetujemo občutljivim osebam):

Obležal je v bolečinah, občinstvo je v šoku obnemelo, nato pa je 20-letni Ljubljančan po zvinu desnega gležnja na levi nogi ob bučnem aplavzu navijačev "odskakljal" v slačilnico.

Luka Doncic injures his ankle and hobbles into the locker room. Hope he’s okay🙏 pic.twitter.com/8srtGPOnnf — NBA RETWEET (@RTNBA) December 15, 2019

Dončić je do takrat dosegel dve točki. Zadel je oba prosta mesta, enkrat pa zgrešil met za tri točke. Vknjižil je še skok in izgubljeno žogo, njegova poškodba pa se je zgodila pri rezultatu 2:6.

Padec številk in konec odmevnega niza Pred tekmo z Miamijem je v povprečju na tekmo 30,4 točke, po novem pa je pri številki 29,3. Foto: Reuters Po ponesrečeni epizodi proti Miamiju, kjer je na parketu prebil le slabi dve minuti, nato pa zapustil igrišče v bolečinah, je Dončićeva statistika utrpela velik udarec. Njegovo povprečje na tekmo po novem znaša 29,3 točke, 9,6 skokov in 8,9 asistenc. Konec je tudi z odmevnim nizom 20 srečanj, v katerih je dosegel vsaj 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc. To je tudi rekord ''novega'' obdobja lige NBA, po združitvi z ligo ABA v sezoni 1976/77.

#Mavericks guard Luka Dončić (right ankle sprain) will not return to tonight’s game. His X-Rays came back negative. — Mavs PR (@MavsPR) December 15, 2019

Dallas je bil v nadaljevanju uvodne četrtine, ki ga je moral odigrati brez Dončića, nemočen. Gostje iz Floride so po petih minutah proti šokiranim gostiteljem,vodili že z 21:7, prvo četrtino pa dobili s 37:23. Prednost bi bila še višja, če ne bi Kristaps Porzingis ob zvoku sirene z velike oddaljenosti zadel nore trojke.

Trojka Porzingisa ob koncu prve četrtine:

Miami je izkoristil odsotnost mladega zvezdnika lige NBA iz Slovenije. V prvem polčasu je zaskrbljenim gostiteljem, ki so med drugo četrtino izvedeli, da se Dončić ne bo več vrnil na parket, ob zelo natančnem metu iz igre zabili kar 73 točk. Prvo polovico dvoboja so dobili s 73:52, trojke pa metali kar 12/19 (63,2 odstotkov!). Mavericks so jih na drugi strani za primerjavo zadeli le tretjino (7 od 21). Največ točk sta pri gostih dosegla "rezervista" Kelly Olynyk (15) in 19-letni novinec Tyler Herro (14). Pri Dallasu sta bila najboljša strelca Kristaps Porzingis (13), prispeval je tudi 8 skokov, in Tim Hardaway Jr. (10).

Kdaj se bo Luka Dončić vrnil na parket? Dallas čaka v prihodnjih dneh zelo zahteven spored, saj se bodo udarili z najboljšimi ekipami vzhodne konference. Poleg Miamija bodo imeli opravka še z Milwaukeejem, Bostonom, Philadelphio in branilcem naslova Torontom. Foto: Reuters

V tretji četrtini so košarkarji Dallasa zaigrali kot prerojeni in nakazali, da bi lahko v razprodani dvorani uprizorili preobrat. Trener Rick Carlisle jim je v premoru med polčasoma postregel z napotki, kako se znajti na igrišču brez Dončića. Obrodila so sadove. Dallas je zaigral bolje, hitreje in spretneje. Ob pomoči čustvenega občinstva, ki se ni predalo niti ob visokem vodstvu gostov, je iz minute v minuto manjšal zaostanek. Mavericks so dobili tretjo četrtino z 31:18 in se približali Miamiju na -10.

Šest trojk Tima Hardawayja Jr.:

6⃣ threes for #⃣1⃣1⃣ to help lead the comeback. Have a game @T_HardJR #MFFL pic.twitter.com/3tVqd8g9k9 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 15, 2019

Miami v podaljšku od -4 do +4

Bam Adebayo je prispeval trojnega dvojčka. Foto: Reuters Z odlično igro v obrambi in uspešnimi meti z razdalje so nadaljevali tudi v zadnji četrtini. Dallas je devet minut pred koncem zaostajal le še za pet točk (90:95), dobre štiri minute pred koncem pa so navijači poskakovali od sreče, saj so gostitelji prvič povedli na tekmi! Bilo je 104:103, po trojki Latvijca Porzingisa celo 107:103, nato pa je sledila razburljiva končnica rednega dela, ki se je končala brez zmagovalca (112:112). Trojko za zmago Miamija je ob zvoku sirene zapravil Jimmy Butler.

Napočil je čas za podaljšek, kjer je sprva bolje kazalo gostiteljem. Ušli so za štiri točke in se spogledovali z zmago, ki bi jo lahko posvetili poškodovanemu Dončiću, a je bila želja po junaškem preobratu v drugem polčasu le prevelika. Miami jih je hitro ujel in zlasti po zaslugi raznovrstnega Bama Adebaya, ki je prispeval trojnega dvojčka (18 točk, 11 skokov in 10 asistenc) ter ujel pod košem nekaj odločilnih žog, zmagali s končnih 122:118.

Pri Miamiju je največ točk dosegel Jimmy Butler (27). Proste mete je izvajal 10/12, njegov mlajši soigralec Tyler Herro pa je bil s črte prostih metov nezgrešljiv (8/8). Dosegel je 19, Kelly Olynyk pa 17 točk. Pri Dallasu je bil Tim Hardaway Jr. na koncu najboljši strelec srečanja (28 točk, met za tri 6/14), Kristaps Porzingis pa je prispeval 22 točk in 14 skokov, a je iz igre zadel le 7 od 21 metov.

Jalen Brunson, ki je po poškodbi Dončića prebil na parketu veliko več minut kot sicer, se je izkazal z 18 točkami, 8 asistencami in 7 skoki, Nemec Maxi Kleber (7/9 iz igre) jih je dodal 17 in dosegel strelski rekord sezone, J.J. Barea pa je končal dvoboj pri 12 točkah.

Dallas: Kdor ne skače ni Slovenc!

Pred srečanjem so odmevale besede zlatega kapetana slovenske reprezentance Gorana Dragića, ki je leta 2017 senzacionalno popeljal izbrano vrsto do evropskega naslova. Zaradi zdravstvenih težav je izpustil še eno tekmo. Ni odpotoval na gostovanje v Dallasu, kjer smo si obetali prvi medsebojni spopad najboljših slovenskih košarkarjev v tej sezoni, a je vmes posegla višja sila.

Dragić tako ni mogel zaigrati proti nekdanjemu reprezentančnemu soigralcu, s katerim si je med nepozabno evropsko pravljico leta 2017 delil sobo. Če bi bila oba na parketu, bi lahko spremljali veliki slovenski spektakel, v katerem bi se, tako so v šaljivem tvitu, ki Slovenijo navdaja s ponosom, zapisali Dallas Mavericks, spopadla najboljša aktivna slovenska košarkarja. Na uradni objavi je bil tudi simpatičen pripis ''Kdor ne skače ni Sloven'c!".

Preroške besede Gorana Dragića

Na "današnjem" dvoboju v Dallasu je bil izmed Slovencev na delu le Luka Dončić, a je odigral le 100 sekund, nato pa "odskakljal" v slačilnico. Foto: Reuters Kako sploh Dragić doživlja fenomen mladega zvezdnika Dallas Mavericks? ''Poskušal nas je opozoriti,'' se glasi začetek članka na uradni strani lige NBA. Napisal ga je Sekou Smith, govori pa o preroških besedah Dragića, ki je po evropskem naslovu Slovenije leta 2017 napovedal, da bo Luka Dončić osvojil svet.

''Je rojeni zmagovalec. Ne, sploh se ne šalim. Osvojil je že veliko lovorik in medalj. Srečen sem zanj. Zapomnite si moje besede, Luka bo eden od najboljših na svetu,'' je izkušeni Ljubljančan, prvi Slovenec, ki je zaigral na tekmi All-star v ligi NBA, povedal po znameniti zmagi v finalu EuroBasketa nad Srbijo v Istanbulu.

In res. Dončić je neverjetno hitro podiral mejnike. Postal je najboljši v Evropi, z Realom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, nato v dresu Dallasa postal najboljši novinec sezone, v tej sezoni, šele drugi, odkar igra v ZDA, pa je skoraj neustavljiv. Na tekmo dosega v povprečju 30 točk, 10 skokov in 9 asistenc, kar ga uvršča med najboljše igralce v ligi. Izbran je bil za naj igralca meseca zahodne konference, hkrati pa spada med najbolj resne kandidate za priznanje MVP! Dončić opozarja nase s srčno, atraktivno in zlasti nesebično igro, s katero osrečuje soigralce.

Skoraj na vsaki tekmi izboljša katerega izmed rekordov, vedno več je srečanj, ko mu gledalci skandirajo MVP. Tako je bilo tudi na zadnji tekmi v Ciudadu de Mexicu, ko se je vpisal v zgodovino že z osmim trojnim dvojčkom v tej sezoni!

Presenetilo ga je le nekaj

Goran Dragić je navdušen nad predstavami prvega zvezdnika Dallasa. Foto: Gulliver/Getty Images Tudi Dragić, ki ga v tem večeru zaradi poškodbe prepone žal ne bo v Dallasu, kjer na tribunah ne bo manjkalo slovenskih navijačev, je po svoje presenečen, da se je LD 77 tako hitro prebil v elitno skupino košarkarjev lige NBA. ''Vem, kaj sem dejal leta 2017. Tako sem tudi mislil. Presenetilo me je le, da se je vse zgodilo tako hitro. Sprva sem predvideval, da bo Luka tako dober v tretji, četrti ali peti sezoni v ligi NBA, ne pa drugi! Že zdaj je eden od najboljših, čeprav je star šele 20 let, a ga spremlja takšna statistika, to je res noro reči, kot da je naslednji Michael Jordan,'' ne skriva navdušenja nad odličnimi prestavami mlajšega rojaka, s katerim je v odličnih odnosih.

''To je res noro. Igral sem skupaj z njegovim očetom Sašo. Spoznal sem ga, ko je imel komaj pet let. Takrat je pobiral žoge naši ekipi. Izjemno je spremljati njegov skokovit napredek. Še vedno je tako mlad, a igra povsem drugače, kot bi lahko pripisali košarkarju njegovih let.''

Nov podvig Jokića, Čančar ostal na klopi Denver je doma premagal Oklahoma City s 110:102. Vlatko Čančar je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce. Ni dočakal priložnosti, največkrat pa je zaploskal srbskemu soigralcu Nikoli Jokiću, ki je izstopal z 28 točkami, 14 skoki in 12 asistencami, ter se tako podpisal pod nov trojni dvojček.

