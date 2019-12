Čarovnik Luka Dončić z novimi rekordi, trenerjeve besede s prav posebno težo #video

"Luka je prinesel čarovnijo," so pisali mediji v Mehiki pred prihodom Luke Dončića in njegovih Dallas Mavericks v Mexico City. In videli so jo. Slovenski košarkar je v ligi NBA spet podiral rekorde, navduševal vse v dvorani in popeljal Dallas do novega skalpa.

Že pred tekmo med Detroit Pistons in Dallas Mavericks so ljubitelji košarke in predvsem mediji v Mexico Cityju veliko pisali o Luki Dončiću. Slovenski košarkar je tudi njih povsem prevzel. V enem izmed nacionalnih časopisov Reformi so ob njegovem prihodu zapisali "Trae Luka Su Magia."

Naslov ni bil povezan z njegovim lanskoletnim tekmecem v boju za naziv MVP med novinci lige NBA Traejem Youngom, ampak prevod pomeni: "Luka je prinesel čarovnijo."

In jo je. Več kot 20 tisoč navijačev v dvorani v Mexico Cityju je najprej začaral že pred tekmo, ko jih je nagovoril v tekoči španščini. S tem je prvič potisnil v kot Blaka Griffina, ki je imel enako nalogo v dresu Detroit Pistons. Nič drugače ni bilo na parketu, na katerem je spisal novo izjemno predstavo, o kateri govori košarkarski svet.

Kako je slovenski čudežni deček prevzel mehiške navijače, smo lahko videli ob njegovem vsakem dotiku z žogo in navdušujočih potezah, ki jih je bilo spet ogromno.

Before tonight's game in Mexico City, Luka Doncic addressed the crowd in Spanish.



Blake Griffin tried his best to match him

"Navijači so nas lepo sprejeli. Uživali smo v tekmi," so bile Lukove besede na reakcije občinstva.

Rekordi padajo kot po tekočem traku

Z 41 točkami, 12 skoki in 11 asistencami je prišel še do osmega trojnega dvojčka v sezoni, prav toliko, kolikor jih je imel v celoti v prejšnji sezoni. S tem dosežkom je spisal nove rekorde. Postal je prvi košarkar v zgodovini lige, ki se je lahko pohvalil s trojnim dvojčkom na tekmi, ki ni bila odigrana v ZDA ali Kanadi.

Ob tem je postal prvi košarkar, ki je pred 21. letom prišel do dveh trojnih dvojčkov z vsaj 40 doseženimi točkami – edini preostali košarkar, ki se lahko pohvali s trojnim dvojčkom in vsaj 40 doseženimi točkami, je bil LeBron James (uspelo mu je enkrat). Prav tako je podaljšal niz doseženih vsaj 20 točk, 5 točk in 5 asistenc na tekmo na število 20. Oscar Robertson je le še pred njim, potem ko je pred dnevi preskočil Michaela Jordana.

Vrhunci Lukove igre

Gospod trojni dvojček je v sezoni 1964/65 tovrstni podvig spisal na 29, sezono prej pa na 25 tekmah.

Prav tako se je na drugem mestu izenačil s Kevinom Durantom, ki je pred 21. letom starosti na štirih tekmah dosegel vsaj 40 točk. Pred njim je le še LeBron James, ki mu je to uspelo na osmih tekmah. Luka Dončić ima za ta mejnik čas do 28. februarja 2020.

Američani, ki so nori na statistiko, so prav tako izbrskali, da je Luka prekosil dosežek Jamesa in Magica Johnsona po doseženih trojnih dvojčkih na gostovanjih pred 22. letom starosti. Oba sta jih imela šest, Dončić pa je že zdaj pri sedmih.

So here's what Luka did tonight...



- Highest-scoring game ever in Mexico City



- First triple-double ever in Mexico City



- Second 40-point triple-double this season



- Fourth 40-point game this season



What did y'all think?

Carlisle: Luka je eden najbolj popularnih na svetu in eden najboljših

In ko posameznik s takšnimi številkami popelje svoje moštvo do zmage, je njegov individualni dosežek še toliko bolj hvale vreden. A Dončića zanimajo zmage in pot do končnice: "Prišli smo po zmago in do nje prišli."

Da je Dallas prišel do devete zmage na gostovanjih, Detroit je bil kljub odigrani tekmi v Mehiki domačin, se morajo navijači Mavericks zahvaliti tudi Sethu Curry, ki se je ob šestih trojkah zaustavil pri 30 točkah.

Tudi proti Detroit Pistons je spisal noro predstavo in prišel do novega trojnega dvojčka. Foto: Reuters

"Dončić je bil spektakularen," je po tekmi dejal Rick Carlisle in dodal: "Porzingis je bil odličen. Curry je prišel s klopi in bil kot mikrovalovna pečica. To pomeni, da vtipkaš želeno temperaturo, pritisneš gumb in hitro postane vroč."

Prav tako se je dotaknil, kako je Dončić osvojil Mehičane, ki jih je bilo v dvorani več kot 20 tisoč: "To postaja že rutina. Kamorkoli pride, je v središču pozornosti. Luka je eden najbolj popularnih košarkarjev na svetu in eden najboljših. Kamorkoli pride, je veliko navdušenja okoli njega. Vesel sem zanj in vesel za ljudi v Mexico Cityju, da so lahko videli takšno predstavo. To je bil odličen individualen dosežek. Predvsem sem vesel, kako je krožil z žogo. Ima izjemen talent, kako igrati s soigralci. Nekatere njegove podaje do Porzingisa so bile dih jemajoče, spektakularne."

Na vprašanje, ali je sploh kaj presenečen nad njegovimi predstavami, pa je še dodal: "V ligi sem 35 let. Nič več me ne preseneti."