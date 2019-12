Nora predstava Dončića, ki je čaral v Mehiki kot še nihče! #video

Nov veličasten nastop Luke Dončiča v ligi NBA! Slovenski košarkarski as je v Mehiki popeljal Dallas do zmage nad Detroitom (122:111) z izjemnim učinkom. Prispeval je kar 41 točk, 12 skokov in 11 asistenc, vpisal nov trojni dvojček ter popravil številne rekorde. Občinstvo v Mexico Cityju je očaral do te mere, da so mu skandirali MVP! Denver se brez Vlatka Čančarja meri s Portlandom.

Učinek Luke Dončića: 41 točk, met za tri 6/13, met za dve 8/11, prosti meti 7/12, 12 skokov, 11 asistenc, 3 izgubljene žoge v 33 minutah in 39 sekundah.

V noči, ko je Slovenijo pobelil sneg, je Luka Dončić na drugi strani velike luže poskrbel za eno najboljših predstav, odkar se dokazuje v ligi NBA. Po večdnevnem premoru, ki mu je prišel še kako prav po bolečem domačem porazu proti Sacramentu, je 20-letni Ljubljančan navdušil Mehičane. V mehiški prestolnici je bil že sprejet in napovedan kot največji zvezdnik obračuna med Dallasom in Detroitom, ki je ob tej priložnosti ''na papirju'' nastopil v uradni vlogi gostitelja, nato pa jim na parketu s številnimi mojstrskimi potezami in vragolijami ponudil nepozabno predstavo.

Vrhunci Luke Dončića proti Detroitu v Mehiki:

Dosegel je trojnega dvojčka, že osmega v tej sezoni, in se na koncu ustavil pri 41 točkah, 12 skokih in 11 asistencah! Postal je prvi košarkar, ki je prispeval trojnega dvojčka na tekmi lige NBA v Mexico Cityju. Občinstvo v Mehiki je tovrstnega junaka pričakalo v jubilejni deseti tekmi najmočnejšega košarkarskega prvenstva, ki je potekala v njihovi državi.

Popravil je strelski rekord, kar se tiče dvobojev v Mehiki, nadaljeval pa tudi izjemen niz srečanj (20 točk + 5 skokov + 5 asistenc), kjer je z 20 zaporednimi tekmami veliki rekorder v novejši zgodovini lige NBA (po sezoni 1976/77, ko se je združila z ligo ABA), boljši tudi od legendarnega Michaela Jordana (18 tekem zapored), za absolutnim rekorderjem Oscarjem Robertsonom zaostaja le še devet tekem.

Pred srečanjem je Luka z mikrofonom pozdravil ljubitelje košarke v Mehiki: "Hvala za lep sprejem. Upam, da boste uživali v tekmi. In še nekaj. Dolgo živela, Mehika!,'' je v tekočem španskem jeziku dejal Ljubljančan in si prislužil ogromne ovacije občinstva.

"Upajmo, da bo Luka nadaljeval po tej poti"

"V ligi je le nekaj košarkarjev, ki lahko vodijo žogo na takšen način. Vključi ekipo v napadu, zadene koš, ko je to potrebno, naredi druge boljše, skače … Luka je raznovrsten, najpomembneje pa je to, da naredi košarkarje okoli sebe boljše. To je ključ. Če sem pošten, se še vedno učimo, kako igrati z njim. Luka se še vedno uči. Včasih je še preveč zaljubljen v mete po koraku nazaj, zato pa bolje izbira mesta za mete kakor v prvi sezoni. Še veliko je pred njim. Bistveno bolje prihaja pod obroč in končuje akcije. Dela izvrstne stvari. Upajmo, da bo nadaljeval po tej poti in postajal boljši, saj bomo tako tudi mi postali boljši," se je o Dončiću za Dallas Morning News razgovoril lastnik kluba Mark Cuban. Mark Cuban verjame, da bo Dallas še boljši, če bo Luka nadaljeval po trenutni poti. Foto: Reuters

Največjega klubskega uspeha se je veselil leta 2011, ko so Dallas Mavericks prvič in edinkrat osvojili ligo NBA. V zadnjih treh sezonah so Teksašani ostali brez končnice, so pa letos na dobri poti, da jim uspe ta podvig. S 16 zmagami in sedmimi porazi so na tretjem mestu v zahodni konferenci, iz katere bo osem ekip potovalo v izločilne boje. Deveta Oklahoma ima na primer pet zmag manj.

Vprašanje je, kaj lahko naredijo, če se uvrstijo v končnico

"Učimo se in postajamo boljši. Še vedno imamo veliko prostora za napredek. Smo v procesu, ko ugotavljamo, kakšna ekipa smo. Dobra novica je, da ob tem zmagujemo. Košarkarji se vse bolje počutijo v svojih vlogah, kar je velika razlika. Zdaj, ko je jasno glede rotacij, se fantje učijo, kako igrati drug z drugim. Nič ne bom napovedoval, a verjamem, da bomo boljši, če bomo ostali zdravi. Pričakujem, da se bomo uvrstili v končnico. Vprašanje je, kaj lahko naredimo tam," je še dejal Cuban.

