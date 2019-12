Sprašujejo se, kam bo šel Luka Dončić #video

Na znani ameriški televiziji ESPN so se ob novi izvrstni predstavi Luke Dončića, ki je v Ciudadu de Mexicu z novim trojnim dvojčkom (41 točk, 12 skokov in 11 asistenc) pomagal Dallasu do zmage nad Detroitom (122:111), dotaknili njegove opreme.

Dejstvo je, da se mu je 1. oktobra iztekla pogodba z ameriškim podjetjem Nike, zato si zastavljajo vprašanje, katere superge bo nosil v prihodnje.

V tej sezoni jih je preizkusil že več. Največkrat je nosil superge proizvajalca Nike, na tekmi je preizkusil tudi superge znamke Under Armour, na treningu pa še Pumine.

Morda se bo trg zaradi Dončića spremenil

V studiu, v katerem je sedel tudi legendarni član Chicago Bulls Scottie Pippen, so se pogovarjali o tej temi. Pri ameriški televizijski postaji je na tem področju strokovnjak Nick DePaula, ki je o tem povedal naslednje: "Za Luko je najprimernejši čas za podpis pogodbe. Večina novincev jo podpiše ob prihodu v NBA za štiri ali pet let. Luka je imel zadnji dve sezoni pogodbo in 1. oktobra postal prost. Trenutno se pogaja. Vsi se sprašujejo, kam bo šel. Ker je v igri za lovoriko MVP, je še toliko bolj zanimiv."

Na zadnji tekmi v Ciudadu de Mexicu je nosil jordanke in spet poskrbel za posebno predstavo - 41 točk, 12 skokov in 11 asistenc. Foto: Getty Images

Ko so DePaulo vprašali, ali je že videl Evropejca, ki bi prodajal svoje izdelke v ZDA ali na Kitajskem, je odgovoril: "Poletje je bilo testno. Giannis (grški košarkar Giannis Antetokounmpo, op. a.) je prvi mednarodni košarkar, ki je imel nekoliko drugačno pogodbo z Nikejem. Luka ima prostor, zlasti če bo še naprej igral v slogu MVP-košarkarja. Morda pa se bo trg spremenil. Če gledamo z vidika opremljevalca, je pomembno, da ima košarkar žogo čim več v svojih rokah in da je med tistimi košarkarji, ki na tekmi odločajo. Luka je tak."

V Mehiki, kjer je igral ponoči, smo lahko videli, kako navdušeni so nad njim navijači. Tudi njegov trener Rick Carlisle je poudaril, da je Luka v središču pozornosti, kamorkoli pride.

DePaula ima razdelano, na katerih tekmah je Luka nosil določene superge in v katerih je bil do zdaj najuspešnejši. Ko je proti San Antonio Spurs dosegel 42 točk, 12 asistenc in 11 skokov, je nosil superge Stepha Curryja (Under Armour). Takrat se je oglasil tudi zvezdnik Golden State Warriors. "Rad imam njegov okus," je na Twitterju zapisal Curry.

"Če bo kdo izrekel magično besedo, bo zelo zapleteno. Kajti Nike ima deset dni časa, da ponudbo izenači in da Dončić ostane pri njem," je dejal Nick DePaula. Kakšna bi bila lahko številka, so le ugibanja. S predstavami, ki jih kaže, si dobro pogodbo tudi zasluži.