LeBron James in Anthony Davis pri Vročici, ki še naprej pogreša Gorana Dragića

V košarkarski ligi NBA bo v noči na soboto na delu Miami Heat, ki še vedno ne more računati na prekaljenega slovenskega asa Gorana Dragića. Na Florido prihajajo LA Lakers z zimzelenim LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom, ki poraza ne poznajo že pet zaporednih tekem in so s skupno 22 zmagami v sezoni ob Milwaukee Bucks najboljše moštvo lige. Giannis Antetokounmpo in druščina medtem gostujejo pri Grizlijih v Memphisu.

Miami bo na obračunu z LA Lakers pogrešal Gorana Dragića. Foto: Reuters

Dallas Luke Dončića to noč počiva in se lahko pripravlja na nedeljski spopad z Miamijem, ki bo nocoj z zmago proti močnim Lakers poskušal ubraniti drugo mesto na vzhodu. Tega ogrožajo Philadelphia 76ers, ki na domačem parketu gostijo letos povsem nebogljene New Orleans Pelicans, ki še vedno čakajo na okrevajočega zvezdnika nabora Ziona Williamsona.

Košarkarji Lakers in Heat so v tej sezoni obračunali v začetku novembra, ko so bili s 95:80 boljši kralj James in druščina, Goran Dragić pa je bil takrat z 19 točkami, šestimi skoki in sedmimi asistencami drugi mož Vročice.

V Savramentu v kaliforniji se bosta pomerili ekipi, ki sta se v zadnjem času izkazali za strup za Dončićev Dallas, Kings in New York Knicks, James Harden, Russell Westbrook in preostale Rakete iz Houstona se mudijo pri moštvu Orlando Magic, drugo moštvo zahoda LA Clippers oblega Minnesoto ...

Liga NBA, 13. december:

Lestvica:

