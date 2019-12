Dobrodošla novica glede poškodbe Luke Dončića

Dallas Mavericks so proti Miami Heat utrpeli dvojno škodo. Izgubili so po podaljšku in izgubili Luka Dončića, ki si je povsem na začetku poškodoval gleženj. Po prvih ocenah naj bi imel zmeren zvin gležnja, kar pa ni njegova prva tovrstna poškodba.

"Upajmo, da ni nič resnejšega," je dejal trener Dallas Mavericsk Rick Carlisle, potem ko si je Luka Dončić po 100 sekundah igre zvil gleženj. Ob pogledu počasnega posnetka je zagotovo marsikomu zastal dih, ker mu je nogo povsem obrnilo, potem ko je stopil na nogo Miamijevega košarkarja Kendricka Nunna.

Igrišče je tako zapustil 10 minut in 20 sekund do konca prve četrtine. Odskakljal je v garderobo, kjer so nemudoma pregledali poškodovani gleženj.

Ko so naredili rentgensko sliko, so izključili možnost zloma. Zagotovo pa so se ob takšni poškodbi nategnile vezi.

Izpustil bo ponedeljkov obračun z Milwaukee Bucks

Dobrodošlo je bilo, da je med polčasoma delal na podvodni tekalni stezi pod nadzorom kondicijskega trenerja, kar je spodbuden znak, da zvin desnega gležnja ni močan. To novico je na Twitterju sporočil novinar ESPN Tim MacMahon. Koliko časa bo odsoten, ni jasno, bo pa zagotovo izpustil ponedeljkov obračun z Milwaukee Bucks.

El susto de la noche lo dio Luka Doncic al torcerse su tobillo en esta acción. Por suerte sólo sufre un esguince moderado y será baja un par de semanas pic.twitter.com/ZKk9MXAE4d — More Than A Game (@Pasion_Basket1) December 15, 2019

"V ekipi imamo dovolj košarkarjev, da bi lahko dobili to tekmo, pa čeprav ni bilo z nami Luke. Enostavno bomo morali zaigrati bolje. Ne vemo, za koliko časa ga bomo izgubili. Rotirati bomo morali naše vagone z igralci, ki jih imamo. Tako, kot smo to počeli v drugem polčasu," je dejal Carlisle.

Njegova poškodba je razumljivo odmevala v košarkarskem svetu. Vse dobro mu želi tudi vrstnik Trae Young, s katerim sta v prejšnji sezoni bila bitko za novinca leta.

Vsaka poškodba ključnega igralca je v nepravem času. Za Dallas je še toliko težje, ker so bili v zmagovitem ritmu in je Luka osrednji lik Mavericks. V preteklih 13 tekmah so zmagali enajstkrat. In v naslednjih osmih dneh jih čakajo še težki obračuni z najboljšimi ekipami z vhodne konference. Po Milwaukeeju se bodo pomerili še z Boston Celtics, Philadelphii 76ers in Toronto Raptors.

Naslednji v vrsti bo moral stopiti naprej

"Imamo veliko košarkarjev, ki lahko stopijo naprej in igrajo dobro," je po izgubi Dončića dejal Kristaps Porzingis. Prav slednji bo moral več odgovornosti v napadu prevzeti v svoji roki: "Četudi ga ni bilo, smo se v drugem polčasu vrnili in borili. Lahko bi tudi zmagali. Več možnosti smo imeli, da bi nam to uspelo. Delati moramo naprej."

Pohod Luke Dončića je zaustavila poškodba gležnja. Foto: Reuters

Dallas je na tekmi z Miamijem, ki spet ni mogel računati na poškodovanega Gorana Dragića, zaostajal za 24 točk, izsilil podaljšek, v katerem je nato izgubil.

"Luka je za našo organizacijo in ekipo velika oseba. Ko sem ga videl poškodovanega, mi ni bilo lahko. Zdaj bomo morali najti drugačno pot. Trener bo zagotovo naredil dobro delo, da bomo uspešni. Ne vem, kaj natančno je z njim. Upam, da bo kmalu nazaj. Naslednji v vrsti bo moral stopiti naprej," je po tekmi dejal z 28 točkami prvi strelec tekme Tim Hardaway jr.

Če malce pobrskamo po zgodovini, to ni prva poškodba gležnja pri slovenskem košarkarju. Desni gleženj si je nazadnje zvil lani novembra. Prav tako v dresu Real Madrida v Evroligi leta 2016, medtem ko si je levi gleženj zvil v finalu evropskega prvenstva, v katerem je Slovenija prišla do zlate medalje.