Olimpija se je od Evrope poslovila z zanesljivo zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije, ki so vse možnosti za preboj v drugi del tekmovanja zapravili že v prejšnjem krogu, so se v 10. krogu Eurocupa od Evrope poslovili z visoko zmago nad Joventutom. Moštvo Klemna Prepeliča in Alena Omića so odpravili s 103:81.

Ljubljančani so slabo začeli srečanje, gostje so hitro povedli s 6:0 in ob koncu četrtine vodili z 21:19. Cedevita Olimpija je v začetku drugega dela s trojko povedla in nato prednosti ni več spustila iz rok.

Ob polčasu je vodila za 13 (51:38), nato v izjemnih petih minutah z delnim izidom kar 22:2 ušla na +33 (73:40) točk. Španci so prednost do zadnje četrtine stopili na 17 točk, zmaji pa so jo v nadaljevanju spet zvišali in slavili za 22.

Pri gostiteljih je bil z 18 točkami najboljši strelec Jaka Blažič, Edo Murić jih je dosegel 16, pri gostih pa je največ točk, 14, dosegel Prepelič, Omić je dodal štiri.

Joventut je napredoval s četrtega mesta, ljubljanska zasedba pa je končala na zadnjem, šestem mestu.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Od igranja v Eurocupu se je s porazom po podaljšku proti Maccabiju (92:96) poslovil tudi Ulm Jake Lakoviča in Zorana Dragića. Gašper Vidmar prvo mesto z Venezio v skupini B lovi proti Rytasu.

