Všečno slovo "zmajev" z grenkim priokusom

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v večeru snidenja tretjine zlatih junakov EuroBasketa 2017 kot ena od osmih ekip z blestečo predstavo in zmago proti Joventutu iz Badalone (103:81) poslovili od EuroCupa. Štiri zmage na desetih tekmah so bile premalo za napredovanje.

Ob poletnem žrebu skupin EuroCupa so pri Cedeviti Olimpiji upali, da bo prav predpraznični obračun z Joventutom eden od vrhuncev evropske sezone. A izkazalo se je, da je bilo gostovanje španskega kluba s Klemnom Prepeličem in Alenom Omićem v sila skromno zasedenih Stožicah le slovo brez pravega rezultatskega naboja. Vsaj za Ljubljančane. Gostje bi si namreč z zmago lahko zagotovili prvo mesto v skupini in ugodnejši razpored v nadaljevanju, a so tokrat naleteli na sproščeno in razpoloženo Olimpija. Ta je blestela predvsem v večjem delu tretje četrtine, ko si je priigrala dovolj zajetno prednost tudi za nekoliko manj zavzet zaključek.

Kmalu po tem, ko se je Prepelić z dvema zaporednima trojkama hitro "zahvalil" za priložnostno darilo, ki ga je v Omićevi družbi pred tekmo prejel iz rok športnega direktorja Olimpije Sanija Bečirovića (6:0), so Ljubljančani izkoristili rezultatsko neobremenjenost ter z všečno napadalno igro ujeli dober ritem. A če so v prvi četrtini tudi zaradi slepih nabojev pri metih za tri točke le držali korak s tekmecem (19:21), so v drugi pritisnili na plin. Strelskemu vlečnemu konju Edu Muriću (14 točk v prvem polčasu) so se pridružili še soigralci (deseterica se je vpisala med strelce). Bili so bolj kreativni in povezani, hkrati pa tudi močnejši v skoku.

Ob odhodu na osrednji odmor so imeli gostitelji trinajst točk naskoka (51:38), ob vrnitvi pa so na krilih Marka Simonovića postregli z delnim rezultatom 12:0. Ko je Jaka Blažič v 25. minuti dosegel trinajsto točko, je njegova ekipa vodila že za 33 točk (73:40). To je bil pravi strelski festival sproščenih Ljubljančanov, ob katerem je marsikdo pomislil na to, v kakšno smer ni zavila sezone, če bi se v takšni luči prikazali že na začetku jeseni. Kot bi ob visoki prednosti nato nehote pomislili tudi na vse zapravljene priložnosti, so si nato v nadaljevanju privoščili tudi nekaj črnih minut. A na račun lepe prednosti in pravočasnega svarila trenerja Slavena Rimca, so Španci prednost v zadnji četrtini le razpolovili (79:64), realnih možnosti za preobrat pa ni bilo. Na koncu so zmaji celo presegli mjo 100 točk.

Tekma z nekdanjim evropskim prvakom iz Badalone sicer ni bila ogledalo letošnje evropske sezone združenega kluba. Obenem razlogov za tokratni poslovilni evropski večer ne gre iskati le pri nedavnem porazu v Franciji. Ljubljančani so si namreč evropsko pot zaznamovali predvsem z izjemno slabim odprtjem sezone. Usodnih je bilo namreč predvsem kar pet zaporednih porazov. Kljub rezultatskem zasuku v drugi polovici skupinskega dela je bilo to preveč za top 16. To pa je bil, spomnimo, pred sezono tudi osnovni evropski cilj.

"Žal mi je, ker imamo kakovost. To smo tudi pokazali. Smo bili pa premalo stabilni. Poleg tega pa ... Malce neumnosti, malo napak, malo nesreče ... Škoda. Na napakah se učimo. Zares si lahko očitamo dva poraza. Nanterre in Joventut. Seveda, velika težave je bil slab začetek. Kako naprej? Treba bo delati in se pripravljati na tekme v jadranski ligi," je črto po evropsko sezono potegnil Slaven Rimac, ki bo imel zdaj ob zgolj enem tekmovanju, ligi ABA, več časa za delo na treningih.