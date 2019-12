Pri Cedeviti Olimpiji ''neviden'', zdaj si rešuje kariero v Andori

Ko se je Martin Krampelj poleti pridružil moštvu Cedevite Olimpije, so navijači ljubljanskega kluba z zanimanjem pričakovali njegove predstave. Prišel je iz ZDA, kjer je štiri sezone nosil dres ekipe Creighton Bluejays iz Univerze Creighton v Nebraski, a v slovenski prestolnici doživel razočaranje. V tej sezoni z izjemno uvodnega dela sezone, treh tekem superpokala lige ABA v Zagrebu, kjer je zaigral deset minut, a se ni vpisal med strelce, sploh ni stopil na parket.

V nadaljevanju sezone je bil Krampelj v ligi ABA in EuroCupu le statist. Izgubil je tekmovalno formo, ki jo bo skušal obnoviti v španskem prvenstvu, kjer ima MoraBanc Andorra trenutno pozitivno razmerje zmag in porazov (7 in 6).

Bečirović: Iskali smo ustrezno rešitev

Sani Bečirović si želi, da bi Martin Krampelj pridobil v španskem prvenstvu čim več izkušenj. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Ob dejstvu, da so se vloge igralcev v našem moštvu že lepo porazdelile, smo iskali ustrezno rešitev za Martina Kramplja, da tudi on pred začetkom drugega dela državnega prvenstva zaigra na čim višji ravni in pridobi potrebne izkušnje, ki so mu manjkale na začetku sezone. Kot rešitev se je ponudila Andorra, ki nastopa v španski Ligi ACB in 7Days EuroCupu, iskali pa so nekoga, ki bi jim priskočil na pomoč po poškodbi Moussa Diagneja. Martin bo v Andorri sprva preživel en mesec, nato pa bomo videli, kaj in kako,'' je Sani Bečirović, športni direktor KK Cedevita Olimpija, napovedal, da bo Krampelj v Andori prebil vsaj mesec dni, nato pa se bosta kluba dogovorila o njegovi nadaljnji usodi.

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v sredo ob 18.30 pomerili s španskim prvoligaškim klubom Joventutom iz Badalone, pri katerem so v tej evropski sezoni doživeli hud poraz.