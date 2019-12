Uresničevanje črnega scenarija: vodilni molčijo, igralci bežijo

Medtem ko v klubu ostajajo zaviti v molk, pa se je kadrovski razpad Kopra Primorske že začel. Marko Jagodić Kuridža, Lance Harris in Marjan Čakarun so že zapustili Bonifiko. Kmalu naj bi jim sledili novi donedavni soigralci. V klubu bodo molčali vse do petka.

Finančna nedisciplina, odhodi nosilcev, dolgovi iz preteklosti, negotova prihodnost. Vse to so indici, ki ne napovedujejo uspešnega nadaljevanja Kopra Primorske, kluba, ki se je lani v velikem slogu zavihtel v ligo ABA in osvojil dvojno domačo krono, letos pa pod koši blesti na obeh frontah. Uradnega komentarja vodstva kluba na to temo še nismo dočakali. Ne pretekli teden in ne ta. Kot vse kaže, ga še nekaj časa ne bomo. Ob našem zadnjem poizvedovanju so nam namreč v Kopru zatrdili, da bodo izjavo za javnost o stanju kluba posredovali v petek.

Precej bolj zgovorni so neuradni viri, ki pa zgolj potrjujejo črne odtenke večkrat omenjenega scenarija. Po naših informacijah v Kopru od tega tedna ni več najboljših dveh strelcev in najkoristnejšega igralca finala DP. Krilni center s srbskim in hrvaškim državljanstvom Marko Jagodić Kuridža v Beogradu čaka, da se košarkarji Crvene zvezde, njegovi skorajšnji novi soigralci, vrnejo iz Moskve, kjer jih v četrtek čaka CSKA.

Lance Harris je dvignil sidro. Foto: Vid Ponikvar Koprsko štampiljko na izpisnem papirju ima tudi MVP finala zadnjega državnega prvenstva Marjan Čakarun, za katerega smo že poročali, da bo kariero nadaljeval na Madžarskem, in sicer v Szolnokiju, kjer taktirko vihti slovenski trener Gašper Potočnik.

Od koprskih soigralcev se je kmalu po nedeljski zmagi nad Igokeo poslovil tudi ameriški ostrostrelec Lance Harris. Kje bo kariero nadaljeval, še ni znano. Zanesljivo pa ne bo zadnji košarkar, ki je oziroma bo letos skočil s primorske barke. Zelo negotova sta namreč že pred večernim gostovanjem prvakov pri Hopsih statusa Američana Stephena Holta in Srba s slovenskim državljanstvom Ivana Marinkovića.

V rumeno-modrem dresu sicer ostaja prvi asistent lige ABA Žan Mark Šiško, a je veliko vprašanje, ali bo, tudi na račun precejšnjega zanimanja zanj in likvidnostih težav, tako še ob koncu tega tedna.

Jurica Golemac ima še dvignjeno glavo, toda ... Foto: Sportida

Posledično se seveda poraja vprašanje, do kdaj bo na trenerski klopi vztrajal trener Jurica Golemac, arhitekt enega najbolj homogenih igralskih mozaikov v regiji in strateg, po zaslugi katerega je Primorska kljub težavam nizala izjemne rezultate. Le letos so dobili vseh deset tekem državnega prvenstva in se v ligi ABA z izkupičkom 11 tekem – osem zmag nahajajo tik pod vrhom. Če dodamo še preteklo sezono, pridemo do podatka o tem, da je Primorsko vodil na 89 tekmah in zabeležil kar 79 zmag. A kaj, ko njegovi delodajalci pri polnjenju proračunske malhe niso bili tako uspešni kot varovanci pri polnjenju tekmečevih košev.

Poslavljajoči se igralski protagonisti koprske zgodbe so sicer pred nadaljevanjem sezone poskrbeli za ugoden rezultatski kapital in tako lastnikom, ki iščejo rešitve, kupili nekaj časa. Tako v državnem prvenstvu kot v ligi ABA imajo namreč prvaki tako lepo zalogo točk, da si tudi v primeru poraznega drugega dela sezone lahko obetajo obstanka.