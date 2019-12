Dallas brez Dončića navdušil in priredil veliko senzacijo v ligi NBA #video

Giannis Antetokounmpo je proti Dallasu dosegel kar 48 točk, a to Milwaukeeju ni pomagalo do 19. zaporedne zmage.

Košarkarji Dallasa so prvič v tej sezoni nastopili brez Luke Dončića, ki bo zaradi poškodbe desnega gležnja z igrišč najverjetneje odsoten še 10 dni, in z izjemno predstavo, v kateri sta izstopala Kristaps Porzingis in Seth Curry, oba sta dosegla 26 točk, v gosteh premagali favorizirani Milwaukee (120:116). Mavericks so s tem prekinili niz 18 zaporednih zmag Milwaukeeja, za katerega je prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo dosegel kar 48 točk! Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića ostal praznih rok proti Memphisu (111:118).

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

Ko si je Luka Dončić na začetku domačega dvoboja proti Miamiju poškodoval desni gleženj, je postalo jasno, da bo moral Dallas vsaj nekaj časa na parketu vztrajati brez najboljšega košarkarja v tej sezoni. Mavericks se kljub izostanku enega izmed resnih kandidatov za MVP igralca sezone niso ustrašili izziva. Čeprav jih v tej dneh čakajo spopadi z najboljšimi ekipami vzhodne konference, za začetek so se v noči na torek namerili na v zadnjem obdobju nepremagljivi Milwaukee, so v nasprotju z napovedmi vknjižili odmevno zmago. Prekinili so niz 18 zaporednih zmag Bucks, najboljšega kluba na vzhodu lige NBA, in dokazali, da so v tej sezoni zmožni velikih dosežkov tudi brez mladega slovenskega asa.

Milwaukeeju ni pomagalo niti 48 točk "grške pošasti"

Latvijec Kristaps Porzingis je prispeval 26 točk (met iz igre 9/19), 12 skokov, 4 asistence in 2 blokadi. Foto: Reuters Gostitelji so vstopili v tekmo navdihnjeno in hitro povedli z 8:1, nato pa je sledil silovit odgovor gostov iz Teksasa, ki so z natančnimi meti, zlasti tistimi za tri točke, povsem razorožili presenečene gostitelje in z delnim rezultatom 35:14 prepričljivo dobili prvo četrtino (36:22). Milwaukee se je nekajkrat približal, a je imel Dallas vedno pripravljen odgovor, tako da si je sredi zadnje četrtine zagotovil veliko prednost 15 točk.

Zadišalo je po velikem presenečenju in koncu zmagovitega niza Bucks. Prvi as Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo se ni predal, tako da se je prednost Dallasa začela topiti. Vroči Grk, ki je znova zabijal kot po tekočem traku, se je na koncu ustavil pri 48 točkah in 14 skokih, a tudi to ni pomagalo, da bi preprečil zmago Mavericks. Najbližje je prišel dve sekundi pred koncem na -3, za kaj več pa mu je zmanjkalo časa.

Dallas je na krilih Kristapsa Porzingisa in ''rezervista'' Setha Curryja, oba sta dosegla po 26 točk in metala za tri točke 4/8, nanizal že šesto zaporedno zmago v gosteh. Mavericks imajo po prvi tekmi, ki so jo morali v tej sezoni odigrati brez poškodovanega Ljubljančana, razmerje zmag in porazov 18:8, tako da še vedno spadajo tik pod vrh zahodne konference.

Kako je soigralce pohvalil Luka Dončić:

Great W !! 💪💪🤷🏼‍♂️😂 — Luka Doncic (@luka7doncic) December 17, 2019

Pri Dallasu je kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Poleg Porzingisa in Curryja (oba 26 točk) še Dorian Finney-Smith (15 točk, met za tri 3/5), Jalen Brunson (13 točk in 11 asistenc), Delon Wright (13) in Maxi Kleber (10 točk in 7 skokov). Dallas je za tri točke metal 16/41 (39 odstotkov), gostitelji pa le 11/41 (26,8 odstotkov). Če v vrstah Milwaukeeja ne bi bilo razpoloženega Kyla Korverja, ki je zadel kar pet od sedmih metov za tri točke, bi Bucks metali izza velike črte zgolj 6/34.

Kristaps Porzingis je povzročal Milwaukeeju ogromne težave:

26 points, 12 boards, 4 assists, 2 blocks, and two 30-footers? Just another day at the office for KP. 😤@kporzee | #MFFL pic.twitter.com/LnwCz0LE5H — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 17, 2019

Se Dončić vrača 26. decembra? Luka Dončić že lahko hodi brez uporabe bergel. Foto: Getty Images Po dvoboju je trener Rick Carlisle spregovoril o zdravstvenem stanju Dončića. Dejal je, da gre slovenskemu reprezentantu vedno bolje, saj že lahko hodi brez bergel. Dallas Morning News je poročal o tem, da bi se lahko vrnil na parket kmalu po božiču. Če bi se napoved uresničila, bi se lahko mladi zvezdnik s številko 77 pridružil soigralcem na delu 26. decembra, ko se bodo spopadli s San Antoniem. Do takrat čaka Dallas še nekaj zelo zahtevnih srečanj. V noči na četrtek bodo gostili Boston, dan pozneje gostovali pri Philadelphii, 22. decembra pa se mudili še prvakih lige NBA v Torontu.

Dallas brez Dragića izgubil v Memphisu

Košarkarji Miamija, ki so nastopili prvič po zmagi v Dallasu, so ostali praznih rok na gostovanju v Memphisu (111:118). Vročica je naletela na razigrana posameznika v vrstah gostiteljev.

Vrhunci dvoboja v Memphisu:

20-letni novinec Ja Morant je prispeval 20 točk in 10 asistenc, litovski center Jonas Valančiunas, s katerim bi se lahko prihodnje leto Slovenija pomerila na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, pa se je v statistiko vpisal z 21 točkami in 10 skoki.

Trener Miamija Erik Spoelstra, ki tudi tokrat ni mogel računati na poškodovanega Gorana Dragića, ni bil pretirano zadovoljen z igro v obrambi. V napadu se je najbolj izkazal Jimmy Butler (25 točk in 8 asistenc), 19-letni novinec Tyler Herro je pristavil še 22 točk. To je bil prvi poraz Miamija v tej sezoni proti ekipi, ki ima na lestvici več porazov kot pa zmag.

Adebayo in James igralca tedna Zvezdnik Miamija Bam Adebayo, ki je v ponedeljek prejel nagrado za najboljšega igralca tedna vzhodne konference (povprečje 20 točk, 11,3 skokov in 8,7 asistenc), je vpisal dvojni dvojček (14 točk, 13 skokov). Igralec tedna zahodne konference je postal LeBron James (Los Angeles Lakers), ki je v noči na torek počival. NBA Players of the Week for Week 8!



East: @Bam1of1 (@MiamiHEAT)

West: @KingJames (@Lakers) pic.twitter.com/J9AkBFN917 — NBA (@NBA) December 16, 2019

