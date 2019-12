Tako je bil nervozen, da se je podelal v hlače #video

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v noči na torek na domačem parketu v ligi NBA premagali Chicago (109:106), dvoboj pa se je vpisal v zgodovino, saj so gostitelji nadoknadili zaostanek kar 26 točk in s tem postavili nov klubski rekord. Eden izmed junakov tekme, novozelandski center Steven Adams, ki je zadel odločilni prosti met pred koncem srečanja, je po dvoboju priznal, da je bil izpostavljen velikemu pritisku.

Dvoboj v Oklahoma Cityju je bil razburljiv do konca. Štiri sekunde pred koncem, ko je na semaforju pisalo 106:106, je košarkar Chicaga Wendell Carter Jr. naredil prekršek nad Stevnom Adamsom, centrom Oklahoma Cityja. Vedel je, da Novozelandec ne izvaja najboljše prostih metov. V tej sezoni je le 51-odstotno uspešen. Center gostiteljev se je znašel pod velikim pritiskom, a mu je bil kos. Vidno nervozen je stopil na črto prostih metov in spravil navijače v dobro voljo, saj je zadel prvi met. In to kako! Žoga se je odbila v koš od table, Adams pa si je vidno oddahnil in se nasmehnil.

"Pri prvem prostem metu sem se podelal v hlače. Nisem si predstavljal, kako stresno je izvajati tako pomemben prosti met, a mi je uspelo. Zadel sem ga, zato moram biti zadovoljen," je novozelandski orjak po dvoboju povedal v mikrofon FOX Sports.

Kako je Adams postal junak srečanja:

Na vprašanje, kako doživlja zgodovinski preobrat, saj je Oklahoma City Thunder prvič v zgodovini zmagala po zaostanku s kar 26 točkami, je odgovoril: "To je dobro, po drugi strani pa spet ni dobro." Ni skrival mešanih občutkov in s tem dal vedeti, kakšno razočaranje je vladalo v taboru gostiteljev po tem, ko je Chicago v prvem polčasu nepričakovano ušel Oklahoma Cityju na +26.

Paul skoraj do trojnega dvojčka

Steven Adams in Chris Paul sta dosegla zadnje točke za Oklahomo. Foto: Reuters Gostitelji so tik pred koncem srečanja ujeli Chicago. Adams je štiri sekunde pred koncem pri rezultatu 106:106 zadel prvi prosti met, drugega pa, kot da bi poskušal ostati v statističnem povprečju v tej sezoni, zgrešil. Vseeno se gostom ni ponudila priložnost za preobrat, saj je dolgolasi center po zgrešenem prostem metu ujel žogo in jo podal Chrisu Paulu.

Zvezdniški soigralec, ki je bil v zadnji četrtini zelo razigran, je do konca srečanja zadel še dva prosta meta in poskrbel, da je zmaga ostala doma (109:106). Paul je v zadnji četrtini zadel kar pet trojk, dvoboj v dvorani Chesapeake Energy Arena pa končal pri 30 točkah (met iz igre 9/12), desetih skokih in osmih asistencah.

Adams sicer na tekmi ni bil med najboljšimi strelci Oklahome. Prispeval je devet točk in 11 skokov, poleg Paula pa sta koš gostov iz Chicaga najbolj vneto polnila Italijan Danilo Gallinari (22 točk, trojke 4/10) in Nemec Dennis Schröder (18 točk, trojke 2/3). Pri gostih je bil z naskokom najbolj nevaren Zach LaVine. Dosegel je kar 39 točk (met iz igre 15/25), a v odločilnih trenutkih srečanja ni imel prave pomoči soigralcev. Ob zvoku sirene je zgrešil met za tri točke za izenačenje.