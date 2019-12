Znak stop za slovenski tercet

Čeprav ima slovenska košarka v ligi NBA trenutno tri predstavnike, pa trenerji Dallasa, Miamija in Denverja nanje v bližnji prihodnosti ne bodo mogli računati. In kakšna je usoda Luke Dončića, Vlatka Čančarja in Gorana Dragića?

Slovenski športni prostor je ob koncu tedna dobil novo potrditev odmevnosti kariere Luka Dončića. Tokrat, žal, v nekoliko drugačni obliki. Njegova poškodba gležnja na tekmi proti Miamiju je, še preden se je v Evropi zdanilo, postala košarkarska novica dneva. Tudi niz ugibanj o tem, kdaj bi se lahko vrnil pod koše, dokazuje zvezdniški status 20-letnega Ljubljančana. Precej manj je uradnih in jasnih informacij. Iz kluba so sporočili le, da na tekmi proti Milwaukeeju zaradi zvina gležnja zanesljivo ne bo igral. Tradicionalno dobro obveščeni ESPN pa prek svojega vira dodaja, da utegne Dallas brez Dončića nastopati dva tedna. Pod koše bi se lahko ob normalnem celjenju vrnil v začetku prihodnjega koledarskega leta, kmalu zatem pa naj bi imel priložnost za jubilejno stoto tekmo v ligi NBA (trenutno je pri številki 97).

Luka Dončić in Goran Dragić se letos še nista pomerila med seboj. Foto: Reuters Prisilni počitek za zlatega kapetana se podaljšuje

Tekma, na kateri se je v noči na nedeljo poškodoval Dončić, je bila obenem že osma zaporedna, na kateri je Miami pogrešal Gorana Dragića. Gogi, ki je medtem na Floridi gostil kapetana NK Maribor Marcosa Tavaresa, se že vse od začetka meseca ubada z bolečinami na predelu med kolkom in stegnom. Miami sicer medtem niza zmage (na zadnjih devetih tekmah so jih vknjižili sedem), a na zlatega slovenskega kapetana še vedno ne more računati. Zagotovo bo izpustil tudi torkovo tekmo proti Memphisu. Nazadnje je igral prvega decembra proti Brooklynu, v vsej novi sezoni pa je na parket stopil na osemnajstih tekmah, v povprečju igral 28 minut, v tem času pa dosegal 15,9 točke.

Vlatko Čančar: med razvojno ligo in Denverjevo klopjo Foto: Getty Images

Čančarjevo čakanje

Še najmanj zdravstvenih težav ima najmlajši član slovenskega terceta v ligi NBA. Vseeno si Vlatko Čančar prave priložnosti za igro še ne more obetati. To je najbrž vedel že poleti, ko je podpisal pogodbo z Denverjem. Potem ko se je pred dnevi vrnil iz razvojnega moštva Erie BayHawks v ligi NBAG, kjer je na desetih tekmah v povprečju igral slabih 29 minut na tekmo in zbral 14,4 točke, 6,1 skoka, 2,8 asistence, 0,9 pridobljene žoge in 0,3 blokade, ga v noči na ponedeljek ni bilo niti na klopi Denverja ob zmagi nad NY Knicks. Spomnimo, trener moštva iz Kolorada Michael Malone je do danes mlademu Primorcu priložnost namenil le v začetku novembra na tekmi proti New Orleansu (107:122). Na parketu je takrat prebil dve minuti, prav vsi statistični kazalniki pa so ostali povsem prazni.