Znane so nove informacije o poškodbi Luke Dončića

Prve informacije o poškodbi Luke Dončića, ki jo je v dvorani American Airlines v Dallasu staknil po manj kot dveh minutah igre tekme proti Miami Heat (118:122), so bile, da mladi slovenski zvezdnik ni utrpel hujše poškodbe. Posnetek zvina njegovega gležnja je bil namreč videti grdo, zato se je marsikdo zbal, da si je gleženj zlomil, kar bi pomenilo večmesečno okrevanje.

Zdaj v ZDA, kjer se danes o njegovi poškodbi poročajo praktično vsi relevantni košarkarski mediji (še en dokaz, da je Dončić postal eden glavnih obrazov lige NBA, op.p), kapljajo informacije o času njegove odsotnosti.

Za zdaj je uradno znano le to, da bo zagotovo izpustil tekmo proti Milwaukee Bucks v noči s ponedeljka na torek.

"Luka Dončić ne bo potoval v Milwaukee zaradi zvina desnega gležnja. Ostal bo v Dallasu in delal s Caseyjem Smithom. Do srede o njegovi poškodbi ne bomo dajali nobenih novih informacij," je novinarjem povedal trener Dallasa Rick Carlisle, medtem pa je nekaj novih informacij o Dončiću navrgel novinar Tim MacMahon z ESPN, ki ima pogosto točne informacije o dogajanju pri Dallas Mavericks. Njegove trditve so že povzeli številni ameriški mediji.

Po njegovih trditvah Dončića čaka nekajtedensko okrevanje, zagotovo pa bo izpustil vse tekme, ki jih bo Dallas odigral ta teden, ko košarkarje Dallasa čakajo obračuni z moštvi z vzhoda, ob Milwaukeeju še z Bostonom, Torontom in Philadelphio.

Luka Doncic might be able to return within a couple of weeks after suffering a moderate right ankle sprain last night, sources told ESPN. Doncic likely misses upcoming stretch vs. East power (Bucks, Celtics, 76ers and Raptors this week), but Mavs feel they dodged a bullet.