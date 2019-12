Nova neumnost Dragićevega soigralca, ki je morda končala njegovo kariero v NBA

Dion Waiters je bil na začetku sezone pri Miami Heat, pri katerih je v četrti sezoni kar 52 milijonov ameriških dolarjev vredne pogodbe suspendiran zaradi neprofesionalnega obnašanja in je nekaj časa treniral ločeno od Gorana Dragića in soigralcev.

Potem je sledil nov "podvig" v njegovi režiji in let na tekmo v Los Angeles, na katerem so mu morali na pomoč priskočiti reševalci. Padel je v nezavest, ker se je najedel bonbonov, ki so vsebovali THC. Zdaj si je nekdanji košarkar Clevelanda in Oklahoma Cityja, ki v ligi NBA igra osmo sezono, privoščil novo neumnost.

Košarkar, ki je bil leta 2012 izbran kot številka štiri na naboru NBA, je bil namreč zadnje dni odsoten v klubu, kot razlog pa navedel bolezen, zaradi katere je zahteval počitek. V klubu so mu ugodili, kar ni nič takšnega, a potem je Waiters na enem izmed družabnih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem uživa med plovbo s svojim gliserjem, in s tem seveda razjezil številne navijače Miamija, predvsem pa svoje nadrejene.

Takole je na gliserju užival Dion Waiters:

Še tretji prekršek v tej sezoni. Ga bo sploh še kdo hotel?

Pri Miamiju so se takoj odločili, da ga suspendirajo za šest tekem, kar pomeni, da se bo lahko vrnil 23. decembra, a obstaja veliko vprašanje, ali ni njegova kariera pri Miamiju, za katerega v tej sezoni ni odigral še niti minute, že končana, prav tako pa naj bi obstajalo veliko možnosti, da v najmočnejši košarkarski ligi na svetu sploh ne bo več igral.

S prekrški, ki se jih je v zadnjih letih nabralo že kar nekaj, si je namreč prislužil status problematičnega košarkarja, za katerega milijonov verjetno ne bo hotel odšteti več nihče.

Pri Miamiju so si od njega obetali veliko, a dobili bore malo. Foto: Reuters

V Miamiju ni pokazal veliko

Waiters je imel, odkar je pri Miamiju, veliko težav s poškodbami. V prejšnji sezoni je zbral 44 nastopov (12 točk in 2,8 asistence na tekmo), v sezoni 2017/18 je zaigral na vsega 30 tekmah (14,3 točke in 3,8 asistence na tekmo), v svoji prvi sezoni pri Miamiju pa v 46 tekmah v povprečju dosegal 15,8 točke in 4,3 skoka na tekmo.

Miami je z izkupičkom 19 zmag in 7 porazov trenutno sicer na visokem drugem mestu vzhodne konference lige NBA.