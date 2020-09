Prstan bo dobil ne glede na to, ali zmagajo Lakers ali Heat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši moštvi košarkarske lige NBA, Miami Heat našega Gorana Dragića in LA Lakers zimzelenega LeBrona Jamesa, bosta finale začeli šele v noči na četrtek po slovenskem času, že zdaj pa je jasno, da bo en igralec Jezernikov šampionski prstan prejel ne glede na to, katera od ekip bo zmagala v finalu.

Zvezdnika Miamija, Goran Dragić in Jimmy Butler, bosta v noči na četrtek po slovenskem času začela lov na prva šampionska prstana, LeBron James na drugi strani bo ob pomoči Anthonyja Davisa in drugih članov LA lovil svojega četrtega, že zdaj pa je jasno, da bo prstan, ne glede na to, ali prvenstvo dobijo Lakers ali Heat, prejel Dion Waiters.

Do marca je bil član floridske zasedbe

28-letni branilec pri svojem klubu Lakers ne dobiva prav veliko priložnosti za igro, a je vendarle član ekipe, ki si je v mehurčku v Orlandu priborila finale. Lakers v spopadu z Miamijem veljajo za favorite, a Waitersa to ne skrbi, še marca letos je bil namreč član floridske zasedbe, preden se mu je ta odrekla in ga poslala v Kalifornijo. Ker pa je bil v sezoni 2019/20 član obeh ekip, ki nastopata v finalu, bo šampionski prstan dobil v vsakem primeru, poroča spletna stran SB Nation.

Še marca letos je bil Dragićev soigralec. Foto: Getty Images

Lahko bi celo nekaj zaslužil

V NBA namreč velja pravilo, da se ne pozabi zaslug igralcev ali članov strokovnega osebja, če ti med sezono zapustijo klub, njihov nekdanji pa se nato brez njih prebije do naslova. Še več, za nekdanje igralce in člane osebja obstaja celo denarni sklad za morebitne nagrade, a bi morali za Waitersov delež igralci Miamija glasovati, če bi osvojili naslov prvaka.

A kot ugotavljajo pri SB Nation, bi morali to Dragić, Butler, Herro in druščina vsekakor storiti že zaradi redkosti položaja, v katerem se je znašel Waiters. Pa čeprav bo ta v finalu močno navijal proti nekdanjemu klubu, v katerem je preživel skoraj štiri sezone.

