"Nerealno. Polno čustev. Na ta trenutek sem čakal enajst let. Srečen sem. Veliko sem preživel v teh petih letih, odkar sem se preselil v Miami. Veliko je bilo nihanj. Zdaj sem vesel, da sem tu. Komaj čakam na finalni obračun. Zgodba še ni končana," je svoje vtise po novi zmagi Miamija nad Bostonom (125:113) zbiral Goran Dragić, ki je drugič v karieri zaigral v konferenčnem finalu. Pred desetletjem ga je v dresu Phoenixa zaustavila zasedba LA Lakers. Jezerniki bodo njegovi tekmeci tudi tokrat. A to pot v velikem finalu, ki se bo s prvo tekmo začel v noči na četrtek.

Hard work pays off !!!! Let’s go @MiamiHEAT we are in the finals !!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CyTjDDcg9Y — Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 28, 2020

Primerjava z zlatim EuroBasketom?

Če je bil naslov evropskega prvaka 2017 – za nameček pozlačen s priznanjem za najkoristnejšega igralca prvenstva – zanj nesporni reprezentančni vrhunec kariere, je to klubski vrh. "Uspeha težko primerjam. Ko namreč igraš za svojo državo in za svoje sodržavljane, je vse skupaj nekaj bolj osebnega. Poleg tega smo takrat igrali pred glasnimi navijači v nabito polni dvorani. Tokrat je drugače. A celotna sezona je zame neizmerna izkušnja. Vse dajem v to ekipo. Uživam. Prav gotovo je tudi to eden od vrhuncev moje kariere. Ponosen sem na doseženo. Želim uživati v tem, a mi je jasno, da še ni konec," pripoveduje Gogi.

Foto: Getty Images

Mehurček voda na njegov mlin

Zdi se, da je prav Dragić s soigralci med največjimi "dobičkarji" novega sistema lige NBA, ki se igra v enem kraju, torej v "mehurčku" v Orlandu. Tukaj namreč še posebej do izraza pride dobra ekipna kemija, za nameček pa je prav Slovenec v ekipi na podlagi reprezentančnih izkušenj vajen začasnega življenja brez družine. Zanemariti ne gre niti dejstva, da je na Floridi izničena prednost domačih igrišč. Za nameček pa je bivanje v enem kraju, kar izključuje nenehna letalska potovanja, pravi balzam za Dragičevo že nekoliko načeto telo.

Prvi strelec Miamija v končnici

Po Radoslavu Nesteroviću, Benu Udrihu in Aleksandru Vujačiću bo Gogi še četrti slovenski košarkar, ki bo zaigral v finalu severnoameriške poklicne lige. A nihče od predhodno naštetih igralcev ni imel tako vplivne vloge kot prav 34-letni zmaj iz Kosez. Njegovih 13 točk na šesti tekmi v noči na ponedeljek je bil celo eden od najslabših učinkov v končnici. Delno zaradi slabšega odstotka zadetih metov, a predvsem zaradi dejstva, da je Erik Spoelstra v zadnji četrtini udarno peterko našel, še preden je na parket vrnil Ljubljančana. Slednji je sicer na 15 tekmah končnice v povprečju igral skoraj 35 minut na tekmo in dosegal 20,9 točke, 4,2 skoka in 4,7 asistence. Na ta način je bil prvi strelec, drugi podajalec in peti skakalec moštva.

"Ekipa!"

A Gogi se v svojem slogu nikoli ne trka po prsih. Tudi tokrat je hitel pripovedovati, kako pomembno vlogo imajo v ekipi Jimmy Butler, Tyler Herro, Bam Adebayo … "Imamo izjemno kemijo, ki je vidna tako na igrišču kot zunaj njega. Radi igramo skupaj. Vsak želi prispevati svoj delež. Nikoli pa se ne ve, kdo bo na določeni tekmi izstopal. Imamo nekaj izjemnih košarkarjev, ki se ne bojijo velikih trenutkov. Po zadnji tekmi smo se zavedali, da moramo v igro vložiti več energije. To smo uresničili. Nadzorovali smo tekmo," pripoveduje izkušeni Ljubljančan, ki bo pod koša vnovič stopil v noči na četrtek.

"Brata" Jimmy Butler in Goran Dragić Foto: Getty Images Moj najljubši Dragić je Zoran

Da so občutki ekipne pripadnosti vzajemni, dokazujejo tudi izjave preostalih košarkarjev Miamija. Izstopa Butler, ki je še pred dobrim letom veljal za problematičnega igralca, ki naj bi se ga delodajalci kljub nesporni igralski kakovosti celo otepali. Toda na Floridi se počuti kot riba v vodi. Pravi, da sta glavna krivca za to trener Spoelstra in ideolog ekipe Pat Riley.

"Dala sta mi vedeti, da me želita. To je bilo zame dovolj," pravi 31-letni Teksačan, ki se je še posebej dobro ujel prav z Dragićem. "Vsi veste, kako zelo ga spoštujem. A glede na to, koliko dobrih stvari sem slišal o njegovem bratu Zoranu, je prav on, čeprav nisem nikoli igral z njim, moj najljubši Dragić," se je v svojem slogu pošalil Butler. Hitro se je oglasil tudi pravi Zoki. "Do konca. Brez zaustavljanja," je "čivknil" Ljubljančan na začasnem delu v Vitorii, kjer se je pred tedni veselil naslova španskega prvaka. Zdaj upa, da bo to šampionsko družinsko leto, torej z Goranovim šampionskim prstanom.