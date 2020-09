Gogi ključni mož bodočih prvakov lige NBA

"V njem soigralci vidijo človeka, ki je vreden zaupanja. To smo videli v slovenski reprezentanci. To zdaj vidijo v Miamiju," o nevidni vodstveni žilici Gorana Dragića, ki naskakuje finale lige NBA in se tudi vse bolj spogleduje s šampionskim prstanom, razmišlja njegov nekdanji soigralec in prijatelj Saša Zagorac. Ali torej spremljamo igro vodje bodočih prvakov lige NBA?

Ko je Miami v prvem krogu končnice z "metlo" odpravil Indiano, je zlati reprezentant in nedavno upokojeni košarkar Saša Zagorac na svoj mobilni telefon zapisal: "Zakaj imam občutek, da boste šli do konca!?" Naslovnik je bil Goran Dragić. Odgovor z druge strani Atlantika je sledil kmalu. "Iz tvojih ust v božja ušesa," mu je odvrnil eden ključnih mož floridske zasedbe, ki se je v končnico vrnil v prvo peterko moštva Heat ter postal pravi hit "mehurčka" v Orlandu.

Po Indiani je Miami gladko (4:1) izločil še Milwaukee, po vodstvu z rezultatom 3:1 proti Bostonu pa bo v noči na soboto naskakoval preboj v veliki finale severnoameriške poklicne lige NBA. Med tistimi, ki bodo imeli ob tem pomembno vlogo, bo seveda znova Dragić, ki ob klesanju uspeha klubske kariere navdušuje z raznovrstnostjo, prilagodljivostjo ter nalezljivo šampionsko miselnostjo. Med njegovi največji sposobnosti uvrščamo iskanje in osvetljevanje vrlin soigralcev, poleg tega pa se tudi v napadu odlikuje s paleto različnih rešitev.

Goran Dragić in Saša Zagorac Foto: Vid Ponikvar

"Vidi se, da verjame"

"Goran je imel vse to v sebi že prej. A je dovolj zrel in pameten, da je znal igro stopnjevati. Podobno je bilo tistega nepozabnega leta 2017 v slovenski reprezentanci. V pripravah ni izrazito briljiral. Ko pa je šlo povsem zares, je dal v projekt celega sebe. Tudi v ligi NBA je vedel, kdaj ga bodo čakali najhujši napori, obenem pa je verjel, da bo šla ekipa daleč. Preprosto, vidi se, da verjame v ekipo in v končni uspeh," je prepričan Zagorac.

Tudi zaradi Gogija so se Jimmy Bulter, Bam Adebayjo, Tyler Herro in drugi junaki Miamija dvignili na višjo raven, igra šele petega moštva vzhodne konference v rednem delu pa je dobila smisel. Obenem je izkušeni ljubljanski branilec ob branju igre in navdihu soigralcev tudi sam prispeval odločnejši delež v strelski fazi. Včasih s trojkami, drugič s prodori, v katerih prihaja pod koš ali pa akcijo zaključuje s tako imenovanimi lebdečimi polaganji, ki jih v metih proti višjim tekmecem izvajajo branilci, ali s krilnimi meti s polovične razdalje.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Netipična igra

"Miami igra izrazito ekipno košarko, kar je dokaj netipično za ligo NBA. Prepričan sem, da ima prav on veliko zaslug za to. Letos je položaj specifičen, saj so ekipe v tem "balončku" odrezane od preostalega sveta. Gogi lahko da tudi na podlagi reprezentančnih izkušenj ekipi nekaj več. Navsezadnje je bil v izbrani vrsti več poletij brez družine. Zdaj je povezovalni člen. Opažam, da ga imajo soigralci zelo radi. Po drugi strani pa njegove igre govorijo same zase," razmišlja Saša Zagorac, ki je hitro našel kar nekaj povezav z EuroBasketom 2017.

"Goran je tihi 'lider'. Nikoli se ne sili v ospredje, a vodstvene odlike pokaže in prevzema z dejanji. Res je, vedno je na voljo tudi za pogovor, a njegova veličina se skriva drugje. Ni tisti, ki ima glavno besedo. A ko nekaj pove, ima to svojo težo. Zgolj s svojo prisotnostjo in ponujanjem tem za pogovor je vezni člen. Človek, v čigar družbi se počutiš dobro, sproščeno in varno," o nekdanjem reprezentančnem soigralcu, s katerim sta leta 2004 postala evropska prvaka med mlajšimi člani, 16 let pozneje pa še v absolutni konkurenci, pripoveduje Zagorac.

Zagorac verjame, da se lahko Dragić po zlatu na EuroBasketu veseli še naslova prvaka v ligi NBA. Foto: Vid Ponikvar

Do konca?

Priznava, da je med sezono ligo NBA spremljal dokaj selektivno in na daljavo, v fazi končnice pa se ji je precej bolj posvetil. Ogledal si je skoraj vse tekme Dallasa in Miamija, ob tem pa spoznava, da mu bo slednji še kar nekaj časa krajšal noči. "Letos mora ekipa za naslov prvaka pokazati nekaj več. Pomembne so tudi odlike zunaj parketa. Zato nisem verjel v ekipe, kot so LA Clipper, Philadelphia … Že pred časom sem dejal: LA Lakers ali ekipa iz ozadja. Vseskozi sem upal, da bo to prav Miami," pravi 36-letni Ljubljančan.

Toda če hitro prikima tezi o Dragićevi igralski rasti, ki jo plemeniti še z izkušnjami, Zagorac izpostavlja tudi njegove osebne odlike. "Tako edinstven je predvsem zaradi preprostosti. Od mladega fanta do današnjih dni. Iskreno, ni se prav veliko spremenil. Denar in slava ga nista spremenila. Ponosen sem, da sem lahko igral z njim, saj ni le odličen košarkar, temveč unikatna osebnost," dodaja nekdanji košarkar številnih slovenskih prvoligašev in dolgoletni reprezentant.