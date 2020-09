Le še zmaga loči košarkarje Miamija od uvrstitve v veliki finale lige NBA. Prve za Gorana Dragića, ki je ob zadnji zmagi nad Bostonom (112:109) prispeval 22 točk, od tega pet izjemno pomembnih minuto in pol pred koncem. Ljubljančan ob tem upa na pet zmag in šampionski prstan, s katerim bi po zlati kolajni na EuroBasketu 2017 dosegel še drugi veliki vrhunec že tako zelo uspešne kariere.

"Osredotočenost. Fokus. To je naša usmeritev. Brez nihanj. Tudi ob zmagah ostajamo na trdnih tleh. Še več, razmišljamo o tem, kako bi se še bolje pripravili na naslednjo tekmo in bili boljši. Res je, tokrat smo zmagali, a serije še ni konec. Brez proslavljanja, prosim. Verjamem, da nas čaka zelo težka naslednja tekma. Biti moramo še boljši," je po tretji zmagi na štirih tekmah konferenčnega polfinala in skupno enajsti na 13 tekmah končnice dejal Goran Dragić ter dodal: "Vsaka naslednja tekma je najbolj pomembna. Prav zaradi tega ne slavimo. Čaka nas še veliko dela. Verjamem pa, da ga bomo opravili."

Gogi je tokrat v dobrih 39 minutah odigral na zdaj že kar statistično uveljavljeni ravni. Čeprav ni imel izrazitega strelskega večera, kar je mogoče pripisati tudi Bostonovi osredotočeni obrambi, ki jo je že pred dnevi napovedal tekmečev obrambni minister Marcus Smart, je dosegel 22 točk. Dodal je še pet skokov in tri asistence ter bil med najbolj prisebnimi košarkarji Miamija v zadnjih minutah, ko so Kelti poskušali tehtnico nagniti na svojo stran.

Kot pomembne elemente zasuka v primerjavi s predhodno tekmo in posledično tokratne zmage Goran navaja občutno manj izgubljenih žog, obrabno zavzetost na nosilcih Bostona, stalno aktivnost v tej fazi igre in tudi bolj kakovostno odpiranje tekme. "Dobro je, če se že na začetku počutimo dobro, tekmecu pa otežimo delo. To je temelj, na katerem se gradi. Če vodiš vso tekmo, potem tudi v zaključek vstopiš bolj odločno," ugotavlja.

Goranu Dragiću se ponuja lepa priložnost za preboj v finale lige NBA. Foto: Getty Images Pred peto tekmo, ki bo na sporedu v noči na soboto in na kateri bodo imeli na voljo prvo zaključno žogo za preboj v finale in obračun z boljšim iz para Los Angeles Lakers – Denver Nuggets, Dragić pričakuje Bostonove prilagoditve. "Naša naloga pa je, da energijo in pristop s te tekme prenesemo tudi na naslednji obračun," pripoveduje 34-letni ljubljanski organizator igre, ki je imel znova izjemen vpliv na stabilnost Miamijeve igre.

"Zgrešil sem nekaj odprtih metov in zapravil priložnosti za lahka polaganja. Sem pa vztrajal. Bil sem del ekipe. Ni mi bilo lahko, saj so košarkarji Bostona, predvsem Smart, znova odigrali dobro obrambo na meni. Na koncu sem dosegel nekaj košev. Trudil sem se tudi, da bi bil kakovosten v obrambi. To je moja igra. Pomagati moram ekipi. Zavedam se, da ne more biti vsaka tekma izjemna," o svoji igri pripoveduje "Dragon", kot so ga, še preden so vedeli, da je zmaj zaščitni znak njegovega domačega kraja, poimenovali Američani.

Morda se zdi kot lažna skromnost, a ko Dragić govori o ekipni moči, osvetli bistvo Miamijevega uspeha. "Imamo izjemno kemijo. To gradimo od prvega treninga naprej. Vedeli smo tudi, da je to naša prednost v 'mehurčku' v Orlandu. Vemo, da bo vedno nekdo izstopal. Radi si delimo žogo," pravi eden od vodilnih mož ekipe. Večkrat je bil prvi strelec. Še pogosteje se v tej vlogi znajde njegov "brat" Jimmy Butler, svoje zvezdniške trenutke pa je imel tudi vse stabilnejši center Bam Adebayo, ki s pridom izkorišča floridsko premoč v raketi.

Tyler Herro je bil osrednji junak Miamijeve zmage v noči na četrtek. Foto: Getty Images

Seveda pa ni mogel spregledati prvega junaka tokratne tekme. Brez kančka dvoma je bil to Tyler Herro, ki je v tekmi kariere z junaško predstavo v slogu svojega priimka vknjižil kar 37 točk. To je obenem tudi nov rekord med novinci v konferenčnih finalih. Na tej ravni je podrl skoraj 40 let star mejnik, ki ga je postavil Andrew Toney v dresu Philadelphie (35), legendarni Larry Bird pa je kot novinec v prvem konferenčnem finalu dosegel "le" 31 točk.

"Ne verjamem, da je fant star 20 let," se je sprva pošalil Gogi, a nato, podobno kot je ob vstopu v ligo NBA hvalil rojaka Dončića, dejal, da ga takšne tekme ne presenečajo. Kopico izjemnih metov in akcij, v katerih vključuje soigralce, je videl že pred tem. Že na prvem treningu. "Seveda, nesmiselno bi bilo pričakovati, da bo vsak igralni večer zanj takšen. A treba ga je spodbujati. Gre za posebnega igralca. Verjamem tudi, da lahko še napreduje in postane velika zvezda lige. Fant je neverjeten, predvsem pa je neustrašen," je soigralca pohvalil Goran Dragić.