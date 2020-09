Kakšna drama! Nora trojka zvezdnika lige NBA ob zvoku sirene. #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na ponedeljek prednost v finalu zahodne konference lige NBA povišali na 2:0 v zmagah. Tokrat so premagali Denver Nuggets s 105:103, junak srečanja pa je bil znova prvi strelec Anthony Davis, ki je prispeval izjemno trojko ob zvoku sirene in poskrbel za dramatičen zaključek obračuna, na katerem se je moštvo slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja spogledovalo z izenačenjem na 1:1.

Vrhunci druge tekme med Los Angeles Lakers in Denverjem:

Če sta Miami in Boston v finalu vzhodne konference odigrala že tri tekme, Vročica, za katero v končnici lige NBA imenitno igra slovenski zvezdnik Goran Dragić, pa vodi z 2:1, sta finalista zahodne konference v noči na ponedeljek odigrala šele drugi dvoboj. Lakers so še enkrat premagali Denver. Tokrat je bilo 105:103, zmagovalec pa je bil odločen ob zvoku sirene, ko je za veliko zmago Jezernikov v veličastnem slogu poskrbel Anthony Davis.

Veliko slavje Jezernikov po zmagoviti trojki Anthonyja Davisa, s katero je preprečil izenačenje v zmagah na 1:1. Pred tem je v zadnjem napadu Jezernikov zgrešil trojko Alex Caruso, nato pa je Jamal Murray blokiral met Dannyja Greena ... Foto: Reuters

Zvezdniški center Lakers je bil z 31 točkami prvi strelec dvoboja. Dosegel je zadnjih deset točk velikega favorita finala zahodne konference in preprečil izenačenje Denverja.

Nuggets so bili na krilih srbskega asa Nikole Jokića (30 točk), ki se je razigral v zadnji četrtini in dosegel 11 zaporednih točk Denverja, zelo blizu dragoceni zmagi. Z njo bi razmerje v zmagah izenačili na 1:1, a se jim načrt ni posrečil. Bili so tako blizu, a jim je ob zvoku sirene načrte preprečil natančni Davis, ki je trenerja Franka Vogla z epsko trojko spomnil na umrlega asa Kobeja Bryanta. Lakers so v spomin na nepozabnega košarkarskega velikana, ki je 26. januarja izgubil življenje v nesreči s helikopterjem, nosili črne drese "Črne mambe". Takšen je bil eden izmed nepozabnih vzdevkov Bryanta, ki je v karieri dosegel nič koliko pomembnih trojk. Davis je v noči na ponedeljek dočakal najpomembnejšo, odkar nastopa za Jezernike.

Anthony Davis confirmed that he yelled “KOBE!” after drilling the game winning shot. pic.twitter.com/6b8N5Z9J7c — SportsCenter (@SportsCenter) September 21, 2020

Po sladki zmagi je poudaril, kako so mu posebni dresi Jezernikov dali še več elana in želje po zmagi, hkrati pa je dal javnosti vedeti, da si želi še večkrat prevzeti odgovornost za odločilne mete na dvoboju. Ko je zadel zmagovito trojko, je od sreče zavpil "Kobe".

Caruso? Ne. Green? Ne. Davis? Da!

Pri Jezernikih sta znova izstopala največja zvezdnika Davis in LeBron James, ki sta skupaj dosegla več kot polovico vseh točk zmagovalne ekipe. Davis jih je dal 31, od tega kar 22 v drugem polčasu, James, ki naskakuje prvi naslov prvaka z Lakers, pa 26.

Denver je na dvoboju zaostajal že za –16, a se vrnil, po košu Jokića pa 20 sekund pred koncem prevzel vodstvo s 103:102. Jezerniki so v zadnjem napadu prišli do zmage v "tretjem" poskusu. Najprej je trojko zgrešil Alex Caruso, a je po skoku v napadu prišel do nove priložnosti Danny Green. Nekdanji košarkar Olimpije ni bil uspešen, njegov met je blokiral Jamal Murray. Jezernikom sta ostali le še dve sekundi. Rajon Rondo je našel Davisa, ta pa je z natančnim metom ob zvoku sirene poskrbel za ogromno slavje v taboru Jezernikov.

Miami in Boston bosta prihodnjič na delu šele v noči na četrtek, dan pred tem pa bodo Lakers in Nuggets, za katerega slovenski reprezentant Vlatko Čančar spremlja dvoboje na klopi, a zaradi zdravstvenih razlogov ni kandidiral za tekme, odigrali tretjo tekmo konferenčnega finala.