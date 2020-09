Miami je Boston na prvi tekmi premagal po podaljšku, potem ko je nadomestil kar 14 točk zaostanka. Na drugi, četrtkovi tekmi, je vročici uspel še večji podvig. Zaostajali so za 17 točk, pa potem spet prišli do zmage.

Po tem, ko so v Orlandu še drugič v nizu zapravili visoko vodstvo, je po zadnji tekmi v garderobi Bostona zavrelo. Po zraku naj bi leteli predmeti, iz garderobe se je slišalo vpitje, zavrela je vroča kri.

"Bilo je veliko čustev. Mislili smo, da bomo zmagali. Morali bi zmagati, a nismo. Samo veliko čustev je bilo. To je to," je pred tretjo tekmo strasti miril eden od zvezdnikov Bostona Jaylen Brown, ki je bil eden od štirih košarkarjev, s katerimi je trener Brad Stevens sklical krizni sestanek in se pogovoril. Z namenom, da ekipo spravi nazaj na zmagovalno pot, seveda.

Očitno mu je uspelo. Miamiju je Boston zadal šele drugi poraz na 12. tekmi v tej končnici in bil boljši nasprotnik od prve do zadnje minute. Že prvo četrtino je dobil za devet točk, v drugi še povišal vodstvo, na začetku zadnje četrtine pa vodil za kar 20 točk, a tokrat ni ponovil napak s prvih dveh tekem in tega vodstva ni izpustil iz rok. Miami je s serijo točk v zadnjih minutah sicer ublažil poraz, to pa je bilo tudi vse.

Foto: Reuters

Goranu Dragiću tokrat ni šlo

Pri Miamiju je bil tokrat zares razpoložen le Bam Adebayo, za katerim je sijajna tekma, v kateri je ob več kot 71 odstotnem metu iz igre zbral 27 točk in prispeval še 15 asistenc. Jimmy Butler je ustavil pri 17 točkah, prispeval pa še osem asistenc.

Najmočnejše orožje Miamija v letošnji končnici, do te tekme z 22,1 točke na tekmo tudi njegov najboljši strelec, je tokrat zatajilo. Goranu Dragiću se je met povsem ustavil, zadel je le dva meta iz igre od devetih in se na koncu ustavil pri 11 točkah. Zbral je še pet asistenc.

Junaka zmage Bostona, pri katerem se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe na parket vrnil Gordon Hayward, sta bila Jason Tatum, ki je zbral 25 točk, 14 skokov in 8 asistenc, ter Brown, ki se je ustavil pri 26 točkah. Izkazal se je tudi Kemba Walker z 21 točkami.

Četrta tekma finala vzhodne konference med Miamijem in Bostonom bo na sporedu v noči na četrtek.

Liga NBA, finale vzhodne konference

Miami Heat : Boston Celtics 106:117 /2:1/

Brown 26, Tatum 25, Walker 21, Smart 20; Adebayo 27 in 16 skokov, Herro 22, Butler 17, Robinson, Dragić 11, 1 skok in 5 asistenc



// - izid v zmagah, igrajo na štiri