Goran Dragić junak velike zmage Miamija

Pred natančno tremi leti ga je slavila Slovenija. Danes del nje zaradi njega ne spi oziroma spi občutno manj. A je vredno, slavi pa ga tudi Miami. Goran Dragić je bil namreč ob tretji obletnici naslova evropskega prvaka, ki jo je kronal še s priznanjem za najkoristnejšega igralca EuroBasketa, nesporni junak ob še deseti zmagi Miamija na enajsti tekmi letošnje končnice v "mehurčku" v Orlandu. Vročica je tokrat Boston premagala z rezultatom 106:101 in je na pol poti (2:0) proti velikemu finalu lige NBA, izjemni Ljubljančan pa je tokrat v dobrih 34 minutah igre kot prvi strelec tekme dosegel 25 točk (met iz igre 10:19, za 3 točke 3:7, prosti meti 2:2) in dodal še tri skoke, pet asistenc. A bolj kot strelsko krono tekme velja izpostaviti prelomnih sedem točk v zadnjih minutah tekme.

Boston že pri +17

Če v prvi četrtini kljub odlični predstavi Duncana Robinsona, ki je v tej fazi dosegel 12 točk, nobena ekipa ni vodila z več kot štirimi točkami naskoka, pa je Boston v nadaljevanju znal unovčiti odličen odstotek meta iz igre ter tekmečevo nestabilnost. Že v 16. minuti je vodil z 10 točkami naskoka (43:33), štiri minuti pozneje pa je prednost znašala že velikih 17 (41:58). Vlečni kot Keltov je bil Kemba Walker, svoje pa so dodali še Marcus Smart, Jayson Tatum in kot element presenečenja celo Enes Kenter. Pri Miamiju so ob obrambni nedoslednosti manjkali predvsem koši Jimmyja Butlerja.

28 zaporedna tekma v končnici z več kot 10 točkami. Foto: Getty Images

Butler sicer tudi v tretji četrtini ni bil v središču pozornosti, kar pa ob strelski eksploziji njegovih soigralcev niti ni bilo potrebno. Trener Erik Spoelstra je namreč našel pravi tempo menjav, predvsem pa pozornost preusmeril na Bostonove šibke točke. V prvi vrsti na igro pod košem, kar je izkoristil junak prve tekme Bam Adebayo, ki se je razigral na obeh polovicah igrišča. Svoje sta ob povsem ohlajenem Bostonu dodala še Dragić in Crowder, tako da je tri minute pred koncem tretje četrtine Miami po daljšem času prešel v vodstvo (72:71). Ko je Dragić atraktivno položil za vodstvo z rezultatom 84:77, pa je bil zaključni delni rezultat v četrtini neverjetnih 37:17.

Profesor Dragić

Da se Boston po stopljeni prednost in veliki igralski krizi ne bo kar tako predal, je bilo vidno že v prvem delu zadnje četrtine, ki ga je sicer zaznamovala raztrgana igra. Dobrih pet minut pred koncem je namreč Tatum z zabijanjem po delnem rezultatu 12:2 Kelte vrnil v vodstvo (91:89). Tri minute pred konce je bil rezultat nazadnje izenačen (95:95), nato pa je na sceno stopil zmaje iz Kosez. Najprej je zadel dva prosta meta, nato atraktivno trojko in nato še en met iz igre Čeprav je Brown poskušal vrniti udarec, pa je Miami z ekipno predstavo in Butlerjevo mirno roko na črti prostih metov preprečil dramatično končnico.

Foto: Getty Images

Gogi v lovu na prvi finalni nastop

Medtem ko se bodo košarkarji LA Lakers in Denverja v noči na soboto prvič pomerili v letošnjem zahodnem konferenčnem finalu, pa bo tretje dejanje v seriji Miami-Boston na sporedu že v noči na nedeljo (2.30). Spomnimo, Gogi po Radoslavu Nesteroviću, Aleksandru Vujačiću in Benu Udrihu kot četrti Slovenec lovi nastop v velikem finalu lige NBA. Miami je bil sicer pred njegovim prihodom na Florido prvak v letih 2006, 2012 in 2013, udeleženec velikega finala pa še v letih 2011 in 2014. Po drugi strani pa ima Boston kot franšiza z najbolj šampionskim sijajem v svoji zgodovini kar 21 naslovov konferenčnega prvaka in tudi 17 naslovov prvaka lige. Nazadnje so bili Kelti prvaki leta 2008. Dve leti pozneje so bili nazadnje vladarji svoje konference.