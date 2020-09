Fantastični Dragić še korak bližje velikemu finalu

Košarkarji Miamija so po odlični predstavi Gorana Dragića (29 točk, 7 skokov, 4 asistence), prelomnih koših Jimmyja Butlerja ter blokadi leta Bama Adebaya v prvi tekmi finala vzhodne konference po podaljšku premagali Boston Celtics (117:114) in storili prvega od potrebnih štirih korakov proti velikemu finalu lige NBA.

Kar 29 točk (met iz igre 11:19, za 3 točke 3:6, prosti metu 4:4), sedem skokov in štiri asistence je v skoraj 39 na parketu dosegel prvi strelec Miamija Goran Dragić. Od prve trojke v zgodnji fazi tekme in vse do podaljška je Ljubljančan navduševal z barvito košarkarsko predstavo. Raznolike napadalne rešitve je plemenitil tako s skoki kot narekovanjem napadalnega ritma. "Grizel" je tudi v obrambi in za nameček trenerju svetoval, kdaj naj zahteva izziv s pregledom posnetka. To je bila najboljša individualna predstava kateregakoli slovenskega košarkarja v zgodovini nastopov v konferenčnih finalih.

A vse to bi bila slaba tolažba, če ne bi svoje strelske roke v zadnji četrtini naravnal vsestranski Tyler Herro (12 točk, 11 skokov, 9 asistenc), če ne bi napadalnega ritma ujel Jae Crowder (22 točk), če ne bi bremena nase prevzel Jimmy Butler (20 točk) in če ne bi s koši in predvsem blokado dve sekundi pred koncem "zmaja" iz Kosez podprl še Bam Adebayo (18 točk, 9 asistenc, 2 blokadi).

Na račun ekipne igre je tako Miami v deseti tekmi končnice prišel še do devete zmage, predvsem pa proti Bostonu zdaj v konferenčnem finalu vodi z rezultatom 1:0. Pri poraženi ekipi, ki se v seriji kajpak ne bo predala brez boja, je sicer izjemni Jayson Tatum ob 14 skokih dosegel 30 točk, 26 jih je prispeval Marcus Smart, 19 Kemba Walker, še dve manj pa Jaylen Brown.

A sprva ni kazalo na takšen razplet. Še preden se je košarkarjem Miamija uspelo ogreti na pravo delovno temperaturo, je namreč Boston ob hitri in kombinatorni igri, v kateri je imel glavno besedo Jayson Tatum, vodil z rezultatom 12:3 in malce pozneje celo s 24:11. Za konsolidacijo floridski vrst in prvi rezultatski zasuk je nato poskrbel prav Dragić, ki se je v dobri strelski predstavi podal v odločen lov. Po Ljubljančanovih štirinajstih točkah je Jimmy Butler na sredini druge četrtine s košem po prodoru poskrbel za prvo vodstvo Miamija (39:38).

Prva zvezdnika zasedbe trenerja Erik Spoelstra sta z napadalnimi ritmi okužila tudi soigralce, vseeno pa Mimi ni nikoli vodil z več kot petimi točkami naskoka. Zato pa je Boston, pri katerem se je razigral Marcus Smart, po mrtvem teku v dobršnem delu tretje četrtine nato v zadnjih minutah te faze tekme pritisnil na plin in tako v zadnjih ducat minut rednega dela vstopil z otipljivo prednostjo (83:71).

Ko je na polovici zadnje četrtine poskočni center Bam Adebayo po Dragićevi asistenci silovito zabil, je bilo ob rezultatu 94:90 jasno, da se Miami podaja v zaključni lov. Ob nekaj dobrih obrambnih akcijah in vztrajni igri je Tyler Herro dvakrat zadel za tri točke, 22 sekunde pred koncem pa je Dragićevo asistenco v trojko in vnovično vodstvo Miamija (106:105) pretopil Butler. Na drugi strani je nato Tatum izsilil podaljšek, medtem ko pa je met ob zvoku sirene zgrešil cilj.

Tudi v podaljšku se je drama zgostila v zadnje sekunde. 23 sekund pred koncem je Kemba Walker Boston popeljal v vodstvu (114:113), 11 sekund pozneje pa je Butler s košem iz igre in prostim metom Miami potisnil na prag zmage (116:114). Še drugič je podaljšek poskušal izsiliti Tatum, a mu je silovito zabijanje s čvrsto blokado preprečil Adebayo. Za nameček je na drugi strani zadel še prosti met, medtem ko pa je bil Tatumov zadnji projektil ob zvoku sirene prekratek.

Kendrick Nunn Foto: Getty Images Gogijeva soigralca v najboljših peterkah novincev Dragić je še dvanajsto zaporedno tekmo začel v prvi peterki Miamija. Pred tem je na kar 55 (od 56) tekmah v igro vstopil kot adut s klopi, prvi dirigent vročičnega orkestra pa je bil Kendrick Nunn. In prav 25-letni Američan, ki se je do pogodbe dokopal po spodletelem poskusu na naboru lige, je bil izbran v prvo peterko novincev za sezono 2019/20. Med izbranci mu družbo delajo še prvi zvezdnik novega razreda novincev Zion Williamson, uradno najboljši novinec sezone Ja Morant (Memphis), njegov klubski soigralec Brandon Clarke in Eric Paschall (Golden State). Drugo peterko novincev pa tvorijo Tyler Herro (Miami), Terence Davis II (Toronto), Coby White (Chicago), P.J. Washington ml. (Charlotte) in Rui Hachimura (Washington). Dragić je še dvanajsto zaporedno tekmo začel v prvi peterki Miamija. Pred tem je na kar 55 (od 56) tekmah v igro vstopil kot adut s klopi, prvi dirigent vročičnega orkestra pa je bil. In prav 25-letni Američan, ki se je do pogodbe dokopal po spodletelem poskusu na naboru lige, je bil izbran v prvo peterko novincev za sezono 2019/20. Med izbranci mu družbo delajo še prvi zvezdnik novega razreda novincev, uradno najboljši novinec sezone(Memphis), njegov klubski soigralecin(Golden State). Drugo peterko novincev pa tvorijo(Miami),(Toronto),(Chicago),(Charlotte) in(Washington).

Kratka slovenska noč znova v petek

Boston ima sicer v svoji zgodovini kar 21 naslovov konferenčnega prvaka in tudi 17 naslovov prvaka lige. Nazadnje so bili Kelti prvaki leta 2008. Dve leti pozneje so bili nazadnje vladarji svoje konference. Bolj sveži so šampionski spomini Miamija. Ta je bil prvak v letih 2006, 2012 in 2013, udeleženec velika finala pa še v letih 2011 in 2014. Vse pred prihodom Gorana Dragića, ki kot četrti Slovenec (po Radoslavu Nesteroviću, Benu Udrihu in Aleksandru Vujačiću) naskakuje veliki finale lige NBA. Drugo dejanje te najbolj pomembne operacije na klubski ravni ga čaka v noči na petek (1.00), tretje pa dva dni pozneje (2.30).