Dragićeve septembrske sanje: najboljše šele prihaja

"Goran Dragić si zasluži preboj v finale in boj za šampionski prstan lige NBA," misli slovenskih košarkarskih navijačev po zmagi Miamija v konferenčnem polfinalu proti Milwaukeeju (103:94 na peti tekmi; skupno 4:1) povzema Peter Vilfan. Na drugi strani Atlantika pa v Disneyjevem NBA "mehurčku" Jimmy Butler zagotavlja, da Dragić, ki je bil znova med vodilnimi možmi (17 točk, 4 skoki, 2 asistenci), in ekipa še nista pokazala najboljše košarke.

Pred natanko tremi leti je Goran Dragić v velikem slogu s slovensko reprezentanco drvel proti finalu EuroBasketa 2017 in poznejši zlati kolajni. Njegovo reprezentančno remek delo je bilo tako edinstveno in veličastno, da sta bila nato slovo od izbrane vrste in preusmeritev zgolj na klubsko raven razumljiva. V tisto reprezentančno akcijo je namreč Gogi vložil sebe v najbolj popolnem in žlahtnem pomenu te, sicer dokaj obrabljene fraze, tako da zlata kolajna in priznanje za najkoristnejšega košarkarja evropskega prvenstva najbrž govorita celo premalo o njegovem tedanjem prispevku.

Čez dober teden se bo obletnice spomnil sredi velike misije, njegove največje na klubski ravni. Znova je namreč ujel divji septembrski ritem, a tokrat v dresu Miami Heat. Po odmrznitvi lige NBA in predvsem ob prehodu v končnico je namreč njegovo moštvo s Floride pravi hit "mehurčka" v Orlandu. 4:0 proti Indiani, 4:1 proti Milwaukeeju. Tako odločno in suvereno, da se lahko zdaj z Jimmyjem Butlerjem namesti v naslanjač in si ogleda preostanek serije med Torontom in Bostonom, ki bo dala tekmeca v finalu vzhodne konference.

Če je bil v rednem delu sezone, v katerem je Miami vknjižil 44 zmag in 29 porazov, 34-letni Ljubljančan kot adut s klopi eden najboljših šestih igralcev v ligi, je daljnovidni trener Erik Spoelstra ob prehodu v izločilni del sezone ocenil, da velja ekipi dodano vrednost nameniti z Dragićevo vključitvijo v prvo peterko in posledično povišano minutažo. Gogi je namreč na devetih tekmah končnice v povprečju igral skoraj šest minut več kot v rednem delu, kar se pozna tudi pri številkah v osrednjih statističnih elementih – 21,1 točke, 4,4 skoka, 4,7 asistence in 1,2 pridobljene žoge.

Foto: Getty Images V svojih najbolj zrelih profesionalnih letih koseški zmaj navdušuje z "branjem" igre. Kot bi v slehernem trenutku vedel, kaj najbolj potrebuje njegova ekipa. Na podlagi tega prefinjenega občutka je pripravljen vzeti žogo in organizirati napad, prevzeti strelsko odgovornost, se učinkovito gibati brez žoge, dati svoj delež v obrambi ali pa takoj po prehodu v napadalno polovico podati Butlerju ter tudi s postavljanjem blokad in raztegovanjem obrambe prvemu zvezdniku ekipe pomagati do ugodnega položaja ob zaključku napadalne akcije.

Miamijev sistem pa Dragiću nedvomno ustreza tudi zaradi ekipne naravnanosti. Lep primer je bila peta tekma drugega kroga, ko je bil s 17 točkami prvi strelec, šesti najboljši strelec ekipe pa je dosegel le pet točk manj. Predvsem pa igro Miami Heat zaznamujejo strelski valovi, v katerih v ospredje stopajo različni protagonisti. Poleg Dragića in Butlerja tudi Bam Adebayo, Jae Crowder, Tyler Herro ali celo Kelly Olynyk.

Peter Vilfan: Zasluži si nastop v velikem finalu



Med tistimi, ki imajo na račun spremljanja tekem končnice lige NBA krajše noči, je tudi Peter Vilfan. Legendarni košarkar pravi, da se mu je Gogi v srce dokončno zapisal prav na nepozabnem EuroBasketu 2017. Po dveh preskočenih ovirah Miamija pa tudi on meni, da zgodba še ni končana. "Želim ga videti v velikem finalu lige NBA. Menim, da si je Goran to zaslužil," pravi legenda slovenske košarke.





Miami je petkrat zaigral v velikem finalu. Trikrat je bil tudi prvak. Vselej v novem tisočletju. A zdi se, da ima floridska ekipa, ki je z zvezdnikom Butlerjem, izkušenim Dragićem in kombinacijo vala košarkarjev, ki niso bili hit naborov, prava mojstrovina predsednika Pata Rileyja, letos neko posebno kohezijo in igralsko energijo. "Gre za izjemno skupino skrbno izbranih košarkarjev," pripoveduje trener Spoelstra in dodaja: "Zdaj vidite, zakaj smo pripeljali Butlerja, zakaj sta tukaj Andre Iguodala in Jae Crowder, ter zakaj smo gradili ekipo okrog Dragića in Adebaya."

"Zdaj morajo fantje zadihati. Vzeti si morajo trenutek, da v miru pogledajo na vse skupaj. Ni se preprosto uvrstiti v finale konference. Navsezadnje smo prav mi po zlatih časih nanizali nekaj poskusov," razmišlja trener Miamija, prepričan o tem, da njegovi izbranci še niso rekli zadnje besede. S tem se strinja tudi Butler. "Nismo še prikazali naše najboljše košarke, kar je obetaven podatek. Ko se bomo zbrali in zares odločno odigrali vseh 48 minut, bo igra še lažje stekla. Zdaj se to še ni zgodilo. A pred nami je novi krog končnice," pravi 30-letna ptica selivka, ki je, vsaj tako se zdi, vendarle našla pravo gnezdo.