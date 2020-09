Košarkarski čarovnik s sanjami Luke Dončića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brookyln Nets in Steve Nash

Steva Nasha zagotovo ni treba posebej predstavljati. 191 centimetrov visoki organizator igre je v ligi NBA igral kar 18 sezon, med drugim je branil barve Phoenixa, Dallasa in LA Lakers. Južnoafričan je igralsko kariero uradno končal leta 2015, zadnjo tekmo pa je odigral skoraj leto dni prej. Odraščal je v Kanadi, košarkarsko žogo pa je prvič prijel šele ob koncu osnovne šole. Tudi pot na univerzo in kasneje v ligo NBA za Nasha ni bila rožnata, saj je zanimanje zanj pokazala le ena univerza. Leta 1996 ga je na naboru 15. izbral Phoenix Suns, kjer se ni naigral. Sledila je selitev v Dallas, kjer je združil moči z Dirkom Nowitzkim in začel stopati v ospredje.

Leta 2018 je bil sprejet v dvorano slavnih. Foto: Getty Images

Z legendarnim Nemcem bi lahko sodeloval tudi na trenerski poti, saj naj bi upokojenemu nemškemu košarkarju po poročanju ameriških medijev ponudili mesto pomočnika trenerja Nasha, a naj bi 213 centimetrov visoki lastnik šampionskega prstana iz leta 2011 to možnost zavrnil. Pomočnik osemkratnega udeleženca tekme vseh zvezd bo tako dozdajšnji trener Jacque Vaughn, ki bo med drugim tudi najbolje plačani pomočnik trenerja v ligi NBA.

Zmanjkala pika na i

Goranu Dragiću je bil v veliko pomoč. Foto: Getty Images A vrnimo se k legendarnemu organizatorju igre. Po klavrnem koncu sodelovanja z Dallasom, ki ga je kot prostega igralca spustil nazaj na trg, se je Nash vrnil v Phoenix, kjer je zablestel v polnem sijaju. Bil je tudi sijajen mentor zlatemu slovenskemu kapetanu Goranu Dragiću, s katerim sta stkala posebno prijateljsko vez.

Nash je vedno veljal za košarkarja, ki je veliko bolj užival v podajah kot metih na koš. Dvakrat (2005, 2006) je prejel nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA. Z deset tisoč 335 podajami je tretji najboljši podajalec lige v zgodovini. Nikoli ni osvojil naslova s Phoenixom, z ekipo, kjer je preživel večji del kariere (1996-1998, 2004-2012), a je bil kar osemkrat izbran za tekmo vseh zvezd.

Na koncu kariere se je v želji po šampionskem prstanu podal še v Los Angeles, kjer pa z Lakersi ni našel tistega, kar je iskal. Ostal je brez naslova prvaka, a se kljub temu v zgodovino košarke zapisal z zlatimi črkami. Leta 2018 je bil sprejet tudi v hram slavnih, zdaj pa je napočil čas za nove izzive. "Treniranje je nekaj, za kar sem vedel, da želim početi, ko bo za to nastopil pravi čas. Počaščen sem, da bom lahko sodeloval s to izjemno skupino igralcev in štabom, ki ga imamo v Brooklynu. Navdušen sem nad tem, kaj je ta ekipa zmožna storiti," je povedal Nash.

Debi na trenerskem stolčku

Zdaj se bo prvič, brez predhodnih izkušenj, preizkusil kot košarkarski trener. Pred tem je pet sezon preživel kot svetovalec v Golden State Warriors, kjer je z ekipo osvojil dva šampionska prstana, štirikrat se je uvrstil v finale. V času, ki ga je preživel v San Franciscu, se je močno povezal s Kevinom Durantom, ki je bil eno od glavnih orožij Golden Stata v šampionskih časih.

Veliko vlogo pri odločitvi Nasha naj bi imel Kevin Durant. Foto: Reuters

In ravno 31-letni košarkarski zvezdnik naj bi imel veliko vlogo pri selitvi Južnoafričana, ki je odraščal v Kanadi, na klop Brookylna. Durant, ki sicer okreva po poškodbi ahilove tetive, naj bi imel pri odločitvah Netsov veliko besede in vplival naj bi tudi na odločitev o novi službi Nasha. Nash in Durant sta v času, ki sta ga preživela pri Golden Statu, stkala veliko prijateljstvo, nekdanji zvezdnik Phoenixa naj bi Duranta leta 2016 tudi dokončno prepričal o selitvi k šestkratnim prvakom.

Pred Brooklynom še dolga pot

Da je Nash pravilna izbira za trenerski stolček Brooklyna, ki v zadnjih sezonah ne najde prave forme, je prepričan tudi generalni direktor Brookyln Nets Sean Marks. "Potem ko smo se sestali s številnimi trenerji, smo bili postavljeni pred res težko odločitev. V Stevu vidimo vodjo ekipe, je pravi komunikator in vemo, da bo pravi mentor za našo ekipo. Steve je zagotovo pravi vodja ob in na igrišču. Vse podredi ekipnemu uspehu, ima neverjeten občutek za igro in zna povezati igralce. Prepričan sem, da nam bo pomagal k vzponu na najvišjo raven lige," je ob podpisu pogodbe povedal Marks, ki je bil med drugim tudi Nashev soigralec pri Phoenixu med letoma 2006 in 2008.

Bo šampionski prstan osvojil kot trener? Foto: Reuters

Kot je še povedal Marks, je bil Nash tisti, ki je dal pobudo za selitev na vroči stolček Brooklyna. "Steve me je poiskal, ko smo začeli iskati trenerja, in mi dejal, da želi poskusiti. Vse skupaj se je nato zgodilo zelo hitro," je povedal Marks. Brooklyn, ki je v prvem krogu končnice izpadel proti prvakom iz Toronta, bo v novo sezono krenil z novimi močmi.

Ekipa se v zadnjem obdobju spopada z nemalo poškodbami, v prihodnji sezoni pa bo zagotovo največ stavila na prva dva zvezdnika ekipe Kyrieja Irvinga in Duranta, ki se vrača po hudi poškodbi. Veliko Netsi pričakujejo tudi od Carisa LeVerta, če temu mozaiku dodamo še neverjetno razumevanje košarke, ki krasi 46-letnega novopečenega trenerja Nasha, in ekipno energijo, pa smo že zelo blizu recepta za uspeh.

Nash, ki naslova prvaka kot igralec ni nikoli dočakal, bo tako lahko tako želeni prstan napadal kot trener. Južnoafričan je s svojo umirjenostjo in sposobnostjo, da je iz soigralcev izvabil najboljše, ter spoštljivim odnosom tako na parketu kot zunaj njega model organizatorja igre, ki ga je treba posnemati. To so zagotovo značilnosti, ki mu bodo kot trenerju več kot koristile, a pred Brooklynom, ki se v zadnjih petih sezonah kar trikrat ni uvrstil v končnico, je zagotovo še dolga pot.

