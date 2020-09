Prvake rešila trojka v zadnji sekundi, krvniki Dončićevih začeli odločno #video

V polfinalu vzhodne konference košarkarske lige NBA so Toronto Raptors po trojki OG Anunobyja pol sekunde pred koncem ugnali Boston Celtics in zaostanek v zmagah znižali na 1:2. Na zahodu so LA Clippers, ki so v prvem krogu s 4:2 izločili Dallas Mavericks Luke Dončića, z zanesljivo zmago odprli polfinale proti Denverju, pri katerem je naš Vlatko Čančar še vedno poškodovan. V noči na soboto bo Miami Heat našega zlatega kapetana z EuroBasketa 2017 Gorana Dragića lovil že tretjo zmago proti Milwaukeeju.

Noč na petek je v ligi NBA postregla z izjemno zanimivim obračunom med Torontom in Bostonom. Celticsi so imeli priložnost za osvojitev prve zaključne žoge za uvrstitev v konferenčni finale, a jim je načrte v zadnji sekundi srečanja prekrižal OG Anunboy. "Pričakoval sem, da bom zadel. Ne mečem na koš, da bi zgrešil. Res nisem bil preveč presenečen," je po tekmi dejal Anunoby, ki je s trojko obenem preprečil Keltom do klubskega rekorda sedmih zaporednih zmag v končnici.

Toronto se je vrnil med žive. Foto: Getty Images Boston je sicer vodil večino tekme, a nikoli več kot z desetimi točkami naskoka. Toronto je dobro minuto pred koncem srečanja po košu prvega strelca tekme Kyla Lowryja, ki se je ustavil pri 31 točkah, zaostanek znižal na 99:101, v infarktni končnici pa je najprej Fred VanVleet 21 sekund pred iztekom igralnega časa rezultat poravnal na 101:101. V predzadnjem napadu je Daniel Theis v zadnji sekundi po izjemni podaji Kembe Walkerja zabil za vodstvo Bostona in zdelo je, kot da so Celticsi zapečatili usodo prvakov, saj se še nobena ekipa v končnici lige NBA ni vrnila po zaostanku z 0:3 v zmagah. A Raptorsi so še enkrat več dokazali, da lanski naslov ni bil naključje. V zadnjem napadu le pol sekunde do konca je trojko za zmago zadel Anunboy in Toronto v polfinalni seriji znova popeljal med žive.

Zabijanje Theisa za vodstvo Bostona:

Trojka OG Anunobyja za zmago:

V zmagovalni ekipi je bil poleg Lowryja strelsko razpoložen še VanVleet, ki je dosegel 25 točk, Pascal Siakam jih je dodal 16, junak srečanja Anunboy je 12 točkam dodal še deset skokov. Pri Bostonu je bil najučinkovitejši Walker z 29 točkami, Jaylen Brown je vknjižil dvojni dvojček (19 točk, 12 skokov).

Krvniki Dončićevega Dallasa začeli odločno

Kawhi Leonard je bil znova prvi strelec svoje ekipe, pa čeprav je igral le tri četrtine. Foto: Getty Images Nekoliko manj razburljivo je bilo dogajanje na zahodu, kjer so Los Angeles Clippers na prvi polfinalni tekmi brez težav ugnali Denver poškodovanega Vlatka Čančarja. Clippersi, ki so pred tem izločili tudi Dallas Luke Dončića, so si odločilno prednost priigrali že v drugi četrtini, ki so jo dobili z 38:20. Denver v nadaljevanju ni imel nobene možnosti za preobrat, hkrati pa Nuggetsi niso imeli razpoloženega igralca v napadu.

Pri Clippersih je bil z 29 točkami najbolj učinkovit Kawhi Leonard (12/16 met iz igre), Paul George je pristavil 19 točk, Marcus Morris Sr. pa točko manj. Pri Denverju, ki je v prvem krogu končnice s 4:3 izločil Utah, je 15 točk dosegel Nikola Jokić, Paul Millsap pa 13.

V noči na soboto (ob 0.30 po slovenskem času) bo znova na delu Goran Dragić. Ta bo v polfinalu vzhoda z Miamijem, ki je še edina ekipa v končnici brez poraza, lovil že tretjo zmago proti Milwaukeeju. V prvem polfinalnem obračunu pa se bodo zatem na zahodu srečali Houston in eni izmed glavnih favoritov za šampionski prstan košarkarji LA Lakers.

Liga NBA, konferenčni polfinale: Vzhod:

Boston Celtics : Toronto Raptors 103:104 /2:1/

Walker 29, Brown 19 (12 skokov), Tatum 15 (9 skokov), Smart 11; Lowry 31 (8 podaj), VanVleet 25, Siakam 16, Anunoby 12 (10 skokov). Zahod:

Los Angeles Clippers : Denver Nuggets 120:97 /1:0/

Leonard 29, George 19 (7 skokov), Morris Sr. 18, Harrell 15; Jokić 15, Millsap 13 (9 skokov), Grant, Morris in Murray po 12.



// - izid v zmagah, igrajo na štiri

