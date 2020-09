Kokoškov: Če bi Phoenix izbral Dončića, jaz danes ne bi bil v Turčiji

Dobri dve leti sta minili od nabora lige NBA 2018, na katerem je Luka Dončić postal najvišje uvrščeni slovenski košarkar na naborih. Kot tretjega po vrsti so ga izbrali pri Atlanta Hawks, a ga nato v menjavi igralcev poslali k Dallas Mavericks. 21-letnik je v premierni sezoni postal najboljši novinec lige NBA, hkrati pa vlečni voz moštva iz Teksasa.

Tako hitrega napredka ni pričakoval nihče, je prepričan Kokoškov. Foto: Getty Images

O njegovih izjemnih predstavah je v Turčiji za Socrates Magazine spregovoril mož, ki Ljubljančana dobro pozna. "Izjemno uspešen košarkar, njegov razvoj je zastrašujoč. Lani je bil eden najbolj nadarjenih igralcev na svetu, danes je med peščico najboljših košarkarjev na svetu. In pri tem ne smemo pozabiti, da je star le 21 let in bo igral še kakšnih 17, 18 let," je o Dončiću dejal Igor Kokoškov, ki je slovensko reprezentanco leta 2017 popeljal do naslova evropskega prvaka.

Če bi izbrali Dončića ...

Dončić je s soigralci Dallasa pred dnevi končal sezono, v prvem krogu so jih izločili člani Los Angeles Clippers, a srbski strokovnjak je prepričan, da Slovenec v prihodnosti lahko poseže na sam vrh. "Če bo ostal zdrav, ni možnosti, da ne bi osvojil prstana. Ne vidim sile, ki bi ga lahko ustavila. Vedeli smo, da bo eden najboljših, toda kdo je pričakoval, da bo takšno raven dosegel tako hitro? Mislim, da nihče. Kdor bo rekel, da je to pričakoval, laže," 48-letnik priznava, da ga je tako hiter napredek nekdanjega varovanca presenetil. Če bi Luko Dončića leta 2018 na naboru izbral Phoenix, ki je izbiral kot prvi, bi bilo Kokoškovo službovanje pri Sunsih najverjetneje daljše od ene sezone. Foto: Getty Images

Kokoškova so vprašali tudi, kaj meni, da bi se zgodilo, če bi leta 2018 Phoenix Suns na naboru izbrali Dončića (izbirali so prvi in se odločil za DeAndreja Aytona). Srb je dal vedeti, da njegovo službovanje pri Sunsih - v sezoni 2018/19 je bil trener - najverjetneje ne bi bilo tako kratko: "Danes ne bi sedel tukaj z vami v Atasehirju."

Po omenjenem naboru je eno sezono vodil Phoenix, a se moral po njej posloviti. Sledila je kratka selitev k Sacramento Kings, kjer je deloval kot pomočnik, danes pa je glavni trener Fenerbahčeja in selektor Srbije.

Preberite še: