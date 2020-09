Goran Dragić je našel ameriškega brata

V svojih prvih sezonah v ligi NBA sta Jimmy Butler in Goran Dragić v povprečju dosegala 2,6 oziroma 4,5 točke na tekmo. Danes sta udarni tandem Miami Heat, v končnici lige NBA z združenim povprečjem 47,4 točke. Po "metli" proti Indiani je v noči na torek njuno moč občutil še Milwaukee, proti kateremu sta skupaj vknjižila 67 točk, zato se vse bolj poraja vprašanje, kje so meje floridskega moštva, ki deluje na pogon slovensko-ameriških bratov.

Če je bil Phoenix hit prvega dela nadaljevanja lige NBA v "mehurčku" v Orlandu, je to v končnici nedvomno Miami. Vročica s Floride je namreč v prvem krogu brez spodrsljaja odpravila Indiano, v prvi tekmi konferenčnega polfinala vzhodne konference pa jo je zagodla še najuspešnejši ekipi rednega dela – Milwaukee Bucks (115:104; 1:0 v seriji). Čeprav gre razloge v prvi vrsti iskati v moštvenem duhu, širokem kadru in obrambni osredotočenosti v prelomnih trenutkih, pa izjemnost Miamija poosebljata predvsem dva košarkarja – Jimmy Butler in Goran Dragić. To sta s kar 40 oziroma 27 točkami potrdila tudi v noči na torek.

Brata z različnih celin

Dragić je na svoji karierni poti imel privilegij igranja z bratom. Z Zoranom Dragićem sta blestela v reprezentanci, povezala sta se tudi v ligi NBA. O bratih so po zlatu na EuroBasketu 2017 govorili tudi v slovenski reprezentanci, katere izjemni kapetan je bil prav Gogi. Zdaj je našel še klubskega brata. "Da, brata sva. Jaz sem tako ali tako na pol Slovenec," se rad pošali Butler, ki sicer v ligi NBA igra že svojo deveto sezono. Dragić po drugi strani dvanajsto. Povezala sta se lansko poletje, ko se je 30-letni ameriški zvezdnik preselil v Miami, tri leta in pol starejši Slovenec pa je izkoristil pogodbeno možnost in za eno leto podaljšal sodelovanje s svojim tretjim klubom v ligi.

Foto: Getty Images

Košarkarski "klik"

Člana zlate ameriške reprezentance z olimpijskih iger 2016 v Riu se je sicer držal status muhastega zvezdnika, kar najverjetneje izvira predvsem iz njegove odločnosti, da leta 2018 zapusti Minnesoto. A njegova košarkarska kakovost nikoli ni bila sporna. Pokazal jo je tako v Chicagu kot pozneje pri Minnesoti in Philadelphii. V Miamiju pa se je zgodil tisti čarobni klik, ki je včasih potreben, da se dva košarkarja povežeta in igralsko začutita ter delujeta tako, kot bi bila skupaj že vrsto let. In takšen občutek človek dobi, ko spremlja Miamijevi številki 22 in 7.

Sanjski ponedeljek

Dragič s preudarnostjo in zanesljivostjo, Butler z napadalno energijo in fizično močjo. Videno že v rednem delu, v končnici postavljeno še na višjo raven. Vrhunec pa je bila zadnja tekma proti Milwaukeeju, ko sta preprosto čutila, kdaj ima kdo bolj izrazit strelski navdih in s tem večja pooblastila. Sprva je bil to Gogi, v zadnji četrtini pa nesporno Jimmy. Vzajemno sta se znala odzvati na te trenutke in bila drug drugemu v oporo, hkrati pa sta znala v igro vključiti še soigralce. Izvrstno se je v to igro vključil predvsem Ban Adebayo.

Foto: Getty Images

"Goran je vodja"

"Goran je zmagovalec. On je vodja. To vlogo razume in sprejema. Mi mu sledimo. Verjamemo mu, saj vedno trdo gara in ne popušča," je po svojem strelskem rekordu v končnici o soigralcu, s katerim se družita tudi v prostem času, dejal Butler. Prvi strelec Miamija je prepričan, da zgodbe še ni konec. Poudarja pa, da ne gre za presenečenje. "Ni samoumevno, saj trdo delamo. Ni pa presenečenje, saj se zavedamo lastne kakovosti. Smo ekipa v pravem pomenu besede. Danes odločim jaz, jutri Goran, naslednjič Bam … Da, pojavijo se tudi nihanja, a tedaj smo še bolj samozavestni in odločni," dodaja Jimmy.

Svetovalec Wade: Dajte mu pogodbo!

Poleg košarkarjev, trenerja Erika Spoelstre in predsednika Pata Rileyja pomembno vlogo pri Miamiju igra tudi že upokojeni Dwyane Wade. Kot mož iz ozadja. "Vedno je na voljo za nasvet. Tudi po zadnji tekmi me je na mobilnem telefonu najprej pričakalo njegovo sporočilo," pravi Butler. Javni nasvet pa je dal Wade pred kratim tudi klubskemu vodstvu. Po eni od vrhunskih Dragićevih predstav je dejal: "Dajte mu novo pogodbo. Že kar med polčasom!" Goran bo namreč po končani sezoni povsem prost igralec. Pred Butlerjem pa so še tri leta pogodbe, ki je vredna kar 142 milijonov ameriških dolarjev. Njuno sodelovanje je pravi klubski DNK.