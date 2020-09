Izjemni Dragić ne pozna poraza

Kot bi želel slabih 24 ur po izpadu Dallasa v Slovenijo poslati sporočilo, da bodo noči košarkarskih navdušencev še naprej prekratke, je Goran Dragić v prvem dejanju drugega kroga končnice postregel z eno svojih najboljših predstav v fazi play-off. Proti najboljši ekipi rednega dela, Milwaukee Bucks, je v slabih 34 minutah dosegel kar 27 točk (met iz igre 9:15, za 3 točke 2:5, prosti meti 7:7), ujel šest odbitih žog in soigralcem namenil pet asistenc. S tem je bil eden od treh ključnih mož Miamija ob še peti zaporedni zmagi v končnici. Po 4:0 proti Indiani zdaj Miami Heat proti Milwaukeeju vodi z rezultatom 1:0.

Vroči Jimmy, razoroženi MVP

Ko je bilo treba zadevati, je Gogi zadeval. Ko je bilo treba zadržati žogo, je bila pri njem varna kot v sefu. Ko je bilo treba razigrati soigralce, so imele njegove žoge oči. Kot pravi rutiner se je znal na pravo mesto postaviti tudi v obrambi. V zadnji minuti je ukradel pomembno žogo. Predvsem pa je v četrti četrtini začutil, da mora vajeti prepustiti najbolj vročemu košarkarju na parketu. To je bil Jimmy Butler, ki se je v svoji rekordni predstavi v končnici zaustavil pri 40 točkah. Dragić jih je prispeval 27, z dvojnim dvojčkom je navdušil Bam Adebayo (12 točk, 17 skokov).

Giannis Antetokounmpo na pragu trojnega dvojčka, a daleč od zmage. Foto: Getty Images

Ob izjemni predstavi Miamija bi lahko naključni opazovalec hitro spregledal, da je na nasprotni strani igrišča stal MVP zadnje sezone in bržčas tudi kandidat za ubranite te lovorike Giannis Antetokounmpo. Ob slabem izvajanju prostih metov (4:12) je tokrat dosegel 18 točk ter dodal 10 skokov in 9 asistenc. Z odločnostjo in skupaj kar 52 točkami sta mu sicer skušala pomagati Kris Middleton in Brook Lopez, a sta, podobno kot nigerijski Grk, brez streliva ostala v zadnji četrtini. Vsi trije so lahko napovedali le povratni udarec na drugi tekmi, ki bo na sporedu v noči na četrtek.

Vrhunska predstava Gorana Dragića Foto: Getty Images

Če je Gogi v prvem krogu končnice, kjer je z Miamijem z "metlo" odpravil Indiano, kot po pravilu zablestel v drugem polčasu, je tokrat svoj motor na pravo delovno temperaturo ogrel že v prvi četrtini. A čeprav je v uvodnih minutah dosegel sedem točk, je Milwaukee kmalu vodil za deset (37:27). Kot izkušenega košarkarja ga tovrstna igralska krivulja ni iztirila. Ljubljančan je nadaljeval v dobrem slogu in skupaj z zdaj že uveljavljeno usklajenim napadalnim partnerjem Butlerjem vlekel voz floridskega moštva.

Ob koncu prvega polčasa je bil Dragić že pri 19 točkah, a kot pravi dirigent tudi nejevoljen ob porozni obrambi svoje ekipe. Ko je Miami tudi ta element košarkarske igre, je Milwaukee izgubil svojo napadalno ostrino. V šesti minuti tretje četrtine je Butler po lepi asistenci Dragića izenačil (73:73), tri minute pozneje pa svojo ekipo prvič po uvodnih minutah popeljal v vodstvo (80:78). V še bolj kočljivi situaciji se je najboljše moštvo rednega dela znašlo ob izteku tretje četrtine, ko je Dragć zadel prosta meta za rezultat 92:86.

Jimmy Butler je bil prvi junak zmage Miamija. Foto: Getty Images

Hit končnice

Miami je nato v zadnji četrtini vodstvo iz rok izpustil le za hip. Večinoma pa je deloval kot dobro naoljen stroj, v katerem je bil najbolj udaren člen Jimmy Butler. Ta je na svoja ramena prevzel glavni del bremena. Ko je ujel izjemen strelski ritem, je žogo pogosto samozavestno prevzel že pri prenosu v napadalno polovico, Gogi, sicer prvi organizator igre, pa mu je ob tem večkrat pomagal z nastavljanjem blokad ob tekmečevih obrambi.

Dobro minuto pred koncem je Miami vodil že z otipljivimi desetimi točkami prednosti (111:101), Butlerju in Dragiću pa sta z odločnimi potezami pomagala odlični center Bam Adebayo in v pravih trenutkih natančni Tyler Hero. Pritisk tekmecev je bil jalov, zato do dramatične končnice naposled niti ni prišlo, Miami Heat pa ostaja hit končnice v Orlandu.