Dončić kot novinec "predober" za novo nagrado

Krilni košarkarja New Orleans Pelicans Brandon Ingram je bil izbran za igralca, ki je najbolj napredoval v ligi NBA. Med nominiranci za to priznanje je bil sicer tudi Luka Dončić, ki je po glasovanju zasedel tretje mesto.

Dan po izpadu proti LA Clippers je Dallasov zvezdnik Luka Dončić, ki je po hitrem postopku zapustil "mehurček" v Orlandu, ostal brez lovorike za košarkarja, ki je najbolj napredoval. Ljubljančan je bil namreč imenovan med tri finaliste v tej kategoriji, a je bil, kot vse kaže, že v svoji sezoni novinca na tako visoki igralski ravni, da je bil njegov napredek v sicer izjemnem in marsičem zgodovinskem drugem letu med ameriškimi profesionalci manj izrazit.

V strokovnem glasovanju je LD 77 tako zasedel tretje mesto (101 točk). Pred njim pa sta bila prejemnik nagrade Brandon Ingram (326) in Bam Adebabayo (295). Mimogrede, sledenji je pri Miamiju soigralec Gorana Dragića, sicer prejemnika te nagrade v letu 2014.

Ingram vs Dončić v sezoni 2018/19 Foto: Getty Images

Komaj 22-letni Ingram si je pot do prestižnega kipca tlakoval s prestopom iz Los Angeles Lakers, kjer je prebil svoje prve tri sezone, v New Orleans Pelicans. Če je namreč lani njegovo povprečje znašalo 18,3 točke, 5,1 skoka in 3 asistence na tekmo, je letos te številke dvignil na 23,8 točke, 6,1 skoka in 4,2 asistence. S klubom je bil sicer kar krepko oddaljen od končnice, a mu v uteho ostaja večkrat omenjeno priznanje.

Ingram je tretji letošnji prejemnik ene od tradicionalnih nagrad. Že pred tem je bil Nick Nurse (Toronto Raptors) izbran za trenerja leta, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) pa je prejel priznanje za najboljšega obrabnega košarkarja. Grški reprezentant je ob tem tudi prvi favorit za najbolj laskavo priznanje, torej za status najkoristnejšega košarkarja rednega dela (MVP). Obeta se mu tudi mesto v najboljši peterki. Tam pa utegne pristati tudi Dončić.