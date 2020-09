Dragićevega mentorja le zvabili med trenerje, prevzel bo Brooklyn

Nasha, ki je v svoji 19-letni karieri v ligi NBA igral za Phoenix (1996–1998 ter 2004–2012), Dallas (1998–2004) in LA Lakers (2012–2015), so v zadnjih letih številna moštva novačila v trenerski štab, a je sam čakal "na pravi trenutek". Ta je, kot kaže, napočil zdaj, saj se je z Brooklyn Nets sporazumel za štiriletno sodelovanje.

"Počaščen sem, da sem dobil to priložnost. Želel sem se preizkusiti v trenerskem poslu, a šele ko bo napočil pravi čas. Veselim se dela z izjemno igralsko zasedbo v Brooklynu, kamor se bom z družino tudi preselil," je dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA (2005 in 2006) med drugim zapisal v izjavi za javnost.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g