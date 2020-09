Še drugič so prestavili nabor lige NBA

Letošnji nabor severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA so s 16. oktobra prestavili na 18. november. To je že njegova druga prestavitev, saj bi moral biti na sporedu že junija, a je zaradi epidemije novega koronavirusa odpadel. Tokratna prestavitev ni neposredno povezana z epidemijo, z njo želijo le pridobiti dodaten čas.

"Spremenjeni datum omogoča dodaten čas za izvedbo predpriprave za leto 2020, zbiranje več informacij o možnem datumu začetka sezone 2020/21 in vnaprejšnje pogovore med NBA in Nacionalnim združenjem košarkarskih igralcev glede zadev, povezanih s kolektivno pogodbo," je v izjavi za javnost zapisala NBA in dodala, da lahko datum še enkrat spremenijo, če bo to potrebno.

Liga in sindikat igralcev morata določiti zgornjo mejo plač in mejo davka na luksuz, preden lahko ekipe sklepajo pogodbe.

Pravico prvega izbora bo letos imela Minnesota, drugi bo izbiral Golden State, tretji pa Charlotte.