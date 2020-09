Hvalospevi izjemnemu Dragiću: Naša ekipa ga potrebuje

Goran Dragić se ne ustavlja. 34-letni Ljubljančan je na prvi tekmi finala vzhodne konference znova blestel, z 29 točkami (8/13 za 2, 3/6 za 3, 4/4 prosti meti), sedmimi skoki in štirimi podajami je bil najbolj vroče orožje Miamija proti granitnemu Bostonu. Celticsi so vodili praktično celotno tekmo, a je Miami v zaključku srečanja ujel priključek, redni del pa se je končal z izidom 106:106. Tudi podaljšek so bolje odprli košarkarji Bostona, a se je Miami znova vrnil in poskrbel za spektakularen zaključek prve tekme.

Junak Miamija je v zadnji obrambni akciji postal Bam Adebayo, ki je z izjemno blokado ustavil poskus Jaysona Tatuma in poskrbel, da je zmaga ostala v rokah Miamija. "Ko tako dobro igraš, ko igraš tako pomembno tekmo, moraš poskusiti tudi z akcijami, ki se jih ne da pojasniti," je po zmagi dejal trener Miamija Erik Spoelstra: "In to je bil Bam danes za nas," je ob neverjetni akciji dejal Spoelstra.

Blokada Adebaya:

Johnson: To je najboljša obrambna akcija v zgodovini NBA

Na račun 23-letnega, 206 centimetrov visokega košarkarja so pohvale po tekmi deževale z vseh strani, Magic Johnson je njegovo blokado označil za najboljšo obrambno akcijo v zgodovini končnice lige NBA. Navdušen je bil tudi Dragić. "Bam je srce te ekipe v obrambi, uspela mu je neverjetna blokada," je dejal slovenski košarkar, ki kljub izjemni zmagi ostaja trdno na tleh.

Miami je vknjižil prvo zmago. Foto: Getty Images

"Ta zmaga ne naredi velike razlike. Tudi naslednja tekma verjamem, da bo podobna, zato moramo ostati skromni. Ničesar še nismo naredili, to je le ena zmaga. To je konferenčni finale, igramo proti izjemni ekipi, zato moramo ves čas igrati odlično. Uživamo v igri, vemo, koliko dela smo vložili v to, da smo tukaj," je povedal slovenski košarkar. "Pred srečanjem sem bil res nekoliko bolj živčen, a to je povsem normalno. Takoj, ko se tekma začne, se to pozabi. Že neštetokrat sem ponovil, da mi je vseeno, ali tekmo začnem v prvi postavi ali pa s klopi, želim si biti tukaj, s temi fanti in igrati. Energijo črpam od njih, res se neverjetno ujamemo tudi zunaj igrišča in to dokazujemo vsako tekmo," je recept za zmago razkril zlati slovenski kapetan.

Spoelstra s pohvalami na račun Dragića

Erik Spoelstra je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Gulliver/Getty Images Dragić je pokazal še eno izvrstno predstavo, v drugi četrtini je dosegel 11 točk, zadel je pet metov iz šestih poskusov, in držal Miami v igri. "Goran je bil znova izjemen, ko je bilo to najbolj potrebno, saj nam takrat res ni šlo. Boston ima izjemno obrambo, nekaj časa so nas res dobro ustavljali. Goran se je tega znal otresti in zadeval, to nam je dalo nekaj dodatne samozavesti," je o igri Slovenca povedal Spoelstra.

"Veliko navijačev ne ve, kakšen športnik in tekmovalec je Dragić. Takšen je že celotno svojo kariero. Ne samo v ZDA, tudi v Evropi. S Slovenijo je osvojil evropsko prvenstvo, sploh se ne zavedate, kako težko je doseči, kaj takega. Naša ekipa je mlada in v takšni ekipi potrebuješ veterana, ki zna svetovati in pomiriti, ko je to najbolj potrebno. In to je za nas Goran," na račun slovenskega košarkarskega virtuoza po tekmi ni skoparil strateg Miamija.

Tatum tragični junak

Če je bilo po koncu tekme bolj veselo v garderobi Miamija, pa so bili bolj mrkega obraza pri Bostonu, ki je v zadnji četrtini vodil tudi že s 14 točkami naskoka. "Ubile so nas osebne napake. Slabi smo bili tudi v tranziciji igre. Igrali smo prepočasi, vedeli smo, da se bo tekma odločila v končnici. Igrati moramo bolje, pustili smo jim, da se vrnejo v igro, in to nas je na koncu pokopalo. Morali bomo najti boljše način za napad na koš, sploh v končnicah tekme. Košarkarji Miamija so odlično fizično pripravljeni, igrajo dobro obrambo. Moramo biti boljši," je po tekmi povedal trener Bostona Brad Stevens.

Jayson Tatum je bil po tekmi razumljivo razočaran. Foto: Getty Images

Podobno razočaran je bil tudi Jayson Tatum, ki je izsilil podaljšek, a bil na koncu tragični junak Bostona, potem ko ga je zaustavil Adebayo, cilja pa ni našel tudi njegov poskus povsem ob koncu tekme. "Bam je opravil odlično akcijo in to priznam. Tako pač je. Tega se ne da spremeniti. Miami je dobra ekipa in z razlogom so v finalu. Malo smo razočarani, saj nikoli ne želimo izgubiti tekme. A ni konec sveta. Serija bo še dolga, zdaj se moramo pripraviti na drugo tekmo," je še povedal Tatum.

Drugo dejanje finalne serije se bo odvilo v noči na petek (1.00), tretje pa dva dni pozneje (2.30).

Vrhunci tekme:

