Pred desetimi leti je Goran Dragić kot 24-letni rezervist Phoenixa v šesti tekmi konferenčnega finala moral priznati premoč LA Lakers, za katere so tedaj med drugim igrali Kobe Bryant, Pau Gasol in Saša Vujačić. Kar desetletje je moral čakati na novo priložnost za naskok na veliki finale lige. Vmes je se moral iz zahodne preseliti v vzhodno konferenco. Zdaj z Miamijem izziva Boston, sicer tretjo vzhodno ekipo rednega dela. A ker je pred tem s soigralci gladko ugnal četrto in celo prvo ekipo konference (Indiana in Milwaukee), je seveda jasno, da se na izkupiček rednega dela ne bo oziral. Še posebej ob tekmah v "mehurčku" v Orlandu, kjer je prednost domačega terena izničena.

Edinstvena izkušnja

Ob oblikovanju tekmovalnega sistema na posestvu Walta Disneyja se je zavestno ločil od družine, jo poslal v Slovenijo in s tem na miselni ravni projekt približal reprezentančnemu modelu. "Odlična izkušnja. Uživam, ne čutim pritiska. Imamo edinstveno kemijo, kar velja unovčiti," pripoveduje Dragić, eden od protagonistov hita končnice. Ob osmih zmagah na devetih tekmah je namreč povratnik v prvo peterko Miamija, v kateri mu je bil mesto prisiljen prepustiti Kendrick Nunn, v povprečju igral 34,7 minute na tekmo in dosegal 21,1 točke, 4,4 skoka in 4,7 asistence.

Foto: Getty Images Tisto leto …

Po naslovu evropskega prvaka, nastopu na All-star tekmi in nizu sezon v ligi NBA, s katerimi je uresničil otroške sanje in si po drugi strani ustvaril življenjsko eksistenco, Gogi zdaj živi za klubski uspeh kariere. Ne skriva, da ga zanima naslov prvaka. Še bolj odločen pa je, ko govori o izhodišču. Verjame, da je to – tisto leto. "Imamo superzvezdnika Jimmyja Butlerja in All-star igralca Bama Adebaya, torej veterana, ki znata igrati v končnici, ob tem pa mlade igralce brez pravega strahu. Odlična kombinacija. Seveda pa je tu še Erik Spoelstra, za katerega menim, da je najboljši trener v ligi," pravi prvi dirigent Miami Heat.

Šefovega prstana ni želel

V zanimivem pogovoru za Sports Illustated je 34-letni Ljubljančan razkril, kakšen je bil eden od njegovih prvih pogovorov v pisarni predsednika Pata Rileyja. "Bila so me le ušesa in oči. Potem pa je iz predala potegnil svoje šampionske prstane. Dejal je, da lahko enega vzamem, dokler ne osvojim svojega," je dejal Gogi in ponudbo legendarnega košarkarskega delavca, ki je do prvega prstana prišel že kot igralec (1972), nato pa je bil še petkrat prvak kot trener, medtem ko se je zadnjih treh naslovov prvaka veselil kot funkcionar, zavrnil.

Foto: Getty Images

Če ne bi bili pripravljeni …

Želi svoj prstan, do katerega pa ga ločita še dve oviri. Indiana, Milwaukee … Je naslednji Boston? "Če ne bi bili pripravljeni na to serijo, potem bi bilo z nami nekaj narobe. Navsezadnje gre za konferenčni finale. Verjemite, da bomo dali od sebe vseh 100 odstotkov. Čaka nas zanimiva serija, spopad dveh kakovostnih ekip. Toda razmišljati moramo o sebi. Čaka nas težka bitka. Prepričan sem o tem, da imamo priložnost," odgovarja Dragić, ki ga prvi obračun z rekorderji po številu naslovov prvaka čaka v noči na sredo.

Jayson Tatum, a še zdaleč ne le on

Ob pogovoru o tem, od kje preti največja nevarnost, Dragić izpostavi eno ime. Jayson Tatum. Prodorni krilni košarkar je tudi v Orlandu ujel pravi ritem. V končnici v povprečju dosega 25,3 točke, 10,1 skoka in 4,3 asistence. "Jasno je, da je on vodja ekipe. Pripraviti se moramo, a se še zdaleč ne smemo osredotočiti le nanj. V primerjavi z našim predhodnim tekmecem Milwaukeejem, kjer je imel glavno besedo Giannis Antetokounmpo, ima Tatum precej boljšo zaslombo. Navsezadnje mu pomagata Kemba Walker in Jaylen Brown," še dodaja Dragić.