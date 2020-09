Luka Dončić v najboljši peterki lige NBA!

V ligi NBA so izbrali najboljšo peterko sezone 2019/20 in v njej mesto našli tudi za Luko Dončića. Čudežni deček svetovne košarke je tako v najeminentnejši košarkarski svetovni druščini pristal že v svoji drugi sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Luka Dončić, ki je bil lani po prvi sezoni v ligi NBA izbran za novinca leta, nadaljuje z nabiranjem takšnih in drugačnih priznanj. Potem ko je letos precej izboljšal že tako sijajne številke in se v rednem delu v 62 tekmah ustavil pri povprečju 28,8 točke (lani 21,2), 8,8 asistence (lani 6) in 9,4 skoka na tekmo (lani 7,8), je te številke še dodatno dvignil v svojem letošnjem prvem nastopu v končnici. V njej je v šestih nastopih v povprečju dosegal okroglih 31 točk, 9,2 skoka in 8,7 asistence na tekmo.

Za kako pomembno priznanje gre, dokazuje druščina, v kateri se je znašel. Ob njem so namreč še LeBron James iz Los Angeles Lakers, ki je bil v najboljšo peterko izbran še 16., kar je nov rekord, lanskoletni najkoristnejši igralec lige Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks, James Harden iz Houston Rockets in Athony Davis iz Los Angeles Lakers.

Dončić je postal prvi košarkar po legendarnem dolgoletnem zvezdniku San Antonio Spurs Timu Duncanu, ki mu je to uspelo v daljni sezoni 1998/99, ki se je v najboljši peterki najmočnejše košarkarske lige na svetu znašel v eni izmed prvih dveh sezon, ki jih je prebil v njej.

Postal je tudi šesti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je mesto v najboljši peterki našel pred 22. letom starosti. Če bi se redni del sezone lige NBA končal 15. aprila, kot bi se morala začeti sprva, bi postal najmlajši v zgodovini lige, ki bi mu to uspelo.

Najboljše peterke v ligi NBA sicer izbirajo že od leta 1946, ko so sprva imenovali prvo in drugo peterko, od sezone 1988/89 naprej pa so jima pridružili še tretjo peterko.

V drugi peterki so se letos znašli Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Oklahoma City Thunder) in Pascal Siakam (Toronto Raptors). V tretji peterki so pristali Jayson Tatum (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Ben Simmons (Philadelphia 76ers) in Russell Westbrook (Houston Rockets).

Dončić, ki je seveda prvi Slovenec, ki je bil izbran v katerokoli od treh najboljših peterk lige NBA, je v glasovanju prejel 416 točk. Najmanj od petih košarkarjev, ki so se znašli v prvi peterki, in 44 več od Leonarda, ki je imel s 372 točkami največ točk v drugi peterki. Goran Dragić, ki letos blesti z Miamijem in je na dobri poti, da se uvrsti v veliki finale, ni dobil niti enega glasu.

