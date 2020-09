Vsi bi upravljali e-Dončića. Kdo pa bo vodil pravega?

Ob tretji obletnici naslova evropskega prvaka so pri Košarkarski zvezi Slovenije stopili v korak z e-časom in naznanili oblikovanje nove, e-reprezentance. Več negotovosti pa je ob pravem škripanju parketa. Prvi favorit za selektorja članske reprezentance še naprej ostaja Dimitrios Itoudis, a se odločilni sestanek v Moskvi vse bolj odmika.

Prav zanimivo je bilo na medijskem dogodku na sedežu Košarkarske zveze Slovenije, kjer so predstavili projekt e-reprezentance. Čeprav sta v osrednjem prostoru računalniško igrico oziroma košarkarsko simulacijo demonstrirala estradna zvezdnika in velika ljubitelja košarke Klemen Slakonja in Challe Salle, pa so se predstavniki sedme sile raje zadrževali ob velikem ekranu, na katerem se je vrtel posnetek finala EuroBasketa 2017. Prav danes namreč minevajo tri leta od zmage nad Srbijo in zlate slovenske košarkarske pravljice.

Kljub priznavanju novih trendov in zavedanju izjemnega potenciala, ki ga prinaša e-šport, tudi pri KZS priznavajo, da se uspešnost njihovega delovanja meri predvsem po primarni dejavnosti, torej pravi košarki. Prav zato je bilo generalnemu sekretarju Radoslavu Nesteroviću malce nelagodno, da tudi tokrat ni mogel postreči s kakšno novostjo glede novega selektorja članske izbrane vrste.

Po umiku Rada Trifunovića v Fenerbahče so namreč pri KZS ostali še brez večne "zlate rezerve", zato je iskanje novega prvega stratega reprezentance in predvsem oblikovanje strokovnega štaba tudi za kvalifikacijska okna ena od prednostnih nalog. A ob tretji obletnici največjega uspeha slovenskega ekipnega športa pri krovni zvezi ostajajo pri prvem kandidatu, to je grški strokovnjak Dimitrios Itoudis, ki na klubski ravni vodi CSKA, in ideji o zaključnih pogovorih v Moskvi, ko bodo to dovoljevale epidemiološke razmere.

"Ob trenutnih razmerah odhod v Moskvo, kjer bi se dobili tudi s predstavniki kluba, ni mogoč. Ostaja tudi vprašanje urnika. Celo novembrska kvalifikacijska okna so vprašljiva. Vprašanj je veliko, odgovorov še vedno od nikoder. Z vsakim poslabšanjem položaja je slika še slabša," razmišlja Nesterović, ki je Itoudisa predlagal predvsem z mislijo na olimpijske kvalifikacije, a se ob tem dobro zaveda, da mora poiskati tudi rešitev za tekme, ko trenerji in igralci iz evroligaških klubov ne bodo reprezentančno razpoložljivi.

Zlati selektor Igor Kokoškov: tri leta po EuroBasketu trener Fenerbahčeja in selektor Srbije Foto: Sportida

Čas za e-reprezentanco

Prav v novembru, ko bi se morala moška članska reprezentanca v drugem kvalifikacijskem oknu za EuroBasket 2022 doma pomeriti z Ukrajino in Madžarsko, pa pri KZS načrtujejo tudi premierne štiri turnirje, na katerih se bo oblikovala slovenska reprezentanca v e-košarki. "Priznam, nisem človek, ki bi igral računalniške igrice. Zavedam pa se, da je to trend mlajših generacij in da gre za eno od prihodnosti. Verjamem, da lahko z delovanjem na področju e-športov širimo bazo in iščemo priložnost na novih trgih ter povečujemo svoj doseg. V to dejavnost nas je spodbudila še koronakriza. KZS uspešno deluje 70 let. Poskrbeti moramo, da bo uspešna še vsaj nadaljnjih 70," je novo aktivnost komentiral Nesterović in priznal, da je do novosti vse bolj odprta tudi pregovorno okorna FIBA.

Rašo Nesterović in Samo Zavašnik ob prvem temelju za e-reprezentanco Foto: MaPa

V sodelovanju z Društvom za elektronske športe Spid.si torej KZS vstopa na trg e-športov, in sicer s selekcijskim procesom za izbor najboljših slovenskih igralcev NBA 2K21, ki se bo igrala na igralni konzoli Sony PlayStation. Kot pojasnjujejo pri krovni zvezi, bodo najboljših pet igralcev in tri rezerve predstavljali košarkarsko e-reprezentanco Slovenije na prihajajočih turnirjih pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze. Štirje spletni kvalifikacijski turnirji bodo potekali 4., 7., 12. in 15. novembra, štirje najboljši igralci iz posameznih kvalifikacij se bodo uvrstili v veliki finale, ki bo potekal 21. novembra.

"E-športom kljub rasti še vedno pogosto primanjkuje zavedanje širše javnosti in legitimnost. Posledično smo izjemno ponosni, da s partnerjem, kot je Košarkarska zveza Slovenije, resno in celostno vstopamo na segment košarkarskih simulacij in začenjamo postavljati temelje za nadaljnjo rast in razvoj e-košarke v državi s projektom KZS Esports," je na predstavitvenem dogodku dejal predsednik Spid.si Samo Zavašnik.