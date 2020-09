Slovenka bo prva skavtinja Chicago Bulls

Nekdanja košarkarica in uslužbenka ministrstva za zunanje zadeve je študirala mednarodne odnose in kot velika ljubiteljica košarke že v mladih letih kot prostovoljka sodelovala pri organizaciji športnih dogodkov v Sloveniji, kmalu pa so njeno delo opazili tudi v ligi NBA.

Pri NBA Europe je bila zaposlena pet let v Londonu in Madridu, zdaj jo čakajo novi izzivi pri Chicago Bulls.

Bikom je v sredo uspelo v svoje vrste zvabiti eno največjih imen ameriške lige NBA, trenerja Billyja Donovana.

Vanja Cernivec previously worked as Director of Operations for #NBA Europe and now becomes #Bulls first female NBA scout https://t.co/QoA0UFNrou