Dragić na pragu uspeha klubske kariera

Košarkarji Miami Heat so ob vidni igri Gorana Dragića (22 točk, 5 skokov, 3 asistence) v četrti tekmi konferenčnega finala še tretjič premagali Boston in bodo imeli tako v noči na soboto na voljo prvo zaključno žogo za preboj v veliki finale lige NBA. Prvi ime moštva s Floride je bil tokrat Tyler Herro.

Nomen est omen. Za košarkarsko potrditev rekla je tokrat poskrbel novinec Miamija Tyler Herro, ki je v četrti tekmi vzhodnega finale lige NBA uprizoril herojsko predstavo. Bostonu je namreč natresel kar 37 točk in bil glavni junak še tretje zmage, s katero je Miami prišel do zaključne žoge za preboj v veliki finale. Med junaki najbolj vroče ekipe končnice, ki je na trinajstih tekmah vknjižila kar enajst zmag, pa je bil tudi Goran Dragić. Čeprav strelsko tokrat ni bil med najbolj natančnimi (met iz igre 8:21, za 3 točke 3:9), pa je bil z 22 točkami (ob tem še 5 skokov, 3 asistence in 2 pridobljeni žogi) tretji strelec svoje ekipe (drugi je bil Jimmy Butler – 24), ob odlični dirigentski vlogi ter dobrih obrambnih akcijah pa je prav v prelomnih trenutkih prispeval pomembnih pet točk.

Tatum: od 0 do 28

Z izjemo dveh kratkih sekvenc na sredini prve in začetku druge četrtine je Miami vodil celoten prvi polčas. Najvišja prednost je znašala osem točk, in sicer po štirih točkah Dragića in košu Bama Adebaya (50:42). Ob pregovorno ekipni igri moštva s Floride je bil že v tej fazi strelsko najbolj učinkovit Tyler Herro, medtem ko pa je pri Bostonu v oči bodla točkovna ničla prvega zvezdnika Jaysona Tatuma. Krilni košarkar, katerega povprečje v končnici presega 25 točk, se je med strelce vpisal šele sredi tretje četrtine, kmalu po tem, ko je Miami pobegnil že za 12 točk (60:48). Tatum se po prvi trojki še zdaleč ni ustavil. Zgolj v tretji četrtini je vknjižil 16 točk (do konca tekme kar 28) in s tem stopil zaostanek (75:75) ter Boston vrnil v igro.

Gogi je za tretjo zmago prispeval 22 točk. Foto: Getty Images

Med junaki tudi Gogi

Devet minut pred konce je Boston prvič po dolgem času prišel do vodstva (85:84). Miami je ob strjenih obrambnih vrstah ter na strelskih krilih Herra in po dveh prostih metih Dragića odgovoril z delnim rezultatom 11:2. Kljub nekaj napakam, slepim nabojem in na trenutke nepovezani igri je moštvo Erika Spoelstra ohranjalo ritem, predvsem pa v obrambi preprečevalo, da bi se kdo v nasprotnem moštvu v ključnih trenutkih izrazito razigral.

Razigral pa se je Gogi. Po njegovih petih zaporednih točkah je Miami minuto in pol pred koncem vodil s sedmimi točkami prednosti (105:98). Na drugi strani sta nato odgovorila Tatum in Brown, a je bila točkovna zaloga z moštva Floride dovolj zajetna, da je bilo le-to v igri osebnih napak v zadnji minuti vseskozi korak pred Kelti. Vseeno je na koncu zadišalo po drami, a je Bostonu zmanjkalo časa za odločilni met za podaljšek.

Tyler Herroin Goran Dragić sta Miami popeljala do tretje zmage v seriji. Foto: Getty Images

Dragićev 10+ niz

Ob dvojcu Dragić-Herro velja omeniti še Bama Adebaya, ki je 20 točkam dodal 12 skokov, a nekaj skrbi v svoj tabor vnesel s poškodbo zapestja. Je pa zato izkušeni slovenski legionar v ligi NBA s to tekmo podaljšal spoštovanja vreden niz tekem končnice, na katerih dosega vsaj deset točk. Zanj je bila namreč to že 31. zaporedna tekma s tovrstno statistiko. Da bi našli zadnjo tekmo končnice, v kateri ni presegel dvomestne meje števila točk, bi se morali preseliti v 17. april 2016, v prvi krog končnice tiste sezone. Goran se je tedaj ob zmagi Miamija proti Charlotte Hornets (123:91) ustavil pri devetih točkah. Nato pa je vsaj deset točk dosegel na preostalih 13 tekmah sezone, pa na vseh petih leta 2018 ter na vseh trinajstih letos.

"I love you, Tyler!"



Goran Dragic after the game 😂 pic.twitter.com/PoyuOsbYop — Bleacher Report (@BleacherReport) September 24, 2020

Uspeh (klubske) kariere

Goran Dragić, sicer tudi aktualni evropski prvak in MVP EuroBasketa 2017, kot četrti Slovenec (po Radoslavu Nesteroviću, Benu Udrihu in Aleksandru Vujačiću) naskakuje veliki finale lige NBA. Vsi omenjeni imajo sicer doma tudi šampionske prstane, Udrih ter Vujačić celo po dva. Gogi zdaj po desetletju drugič igra na zadnji stopnički. Tedaj še kot košarkar Phoenix Suns, kar pomeni, da je domoval v zahodni konferenci, je v sezoni 2009/10 igral v konferenčnem finalu. Po zmagah proti Portlandu in SA Spurs je s soigralci klonil proti poznejšim prvakom, LA Lakers. Zdaj svoj prvi šampionski prstan napada z druge, torej vzhodne strani. Potem ko je s soigralci izločil Indiano in Milwaukee, je sedaj na rob prepada potisnil še Boston. Ob rezultatu 3:1 ga do finala loči le še ena zmaga.

Boston bo skušal odgovoriti v noči na soboto. Foto: Getty Images

Peto dejanje v noči na soboto

Dragićeva druščina in tekmeci bodo znova aktivni v noči na soboto. Tudi peta tekma se bo začela nekaj minut čez 2.30. Še pred naslednjim dejanjem vse bolj napete serije Boston-Miami pa bo na sporedu četrta tekma finala zahodne konference, ki sicer, tako kot vse tekme po odmrznitvi lige, poteka na zahodu – v Orlandu. V noči na petek bodo tako košarkarji Los Angeles Lakers skušali priti do prve zaključne žoge, Denver pa bo lovil še drugo zaporedno zmago in izenačenje v seriji. Zanesljivo ob tem ne bo sodeloval Vlatko Čančar, ki je označen za poškodovanega (noga), obenem pa v "mehurčku" še ni dočakal svoje priložnosti.