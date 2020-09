Lakersi prišli do prve zaključne žoge, ena lepših potez Murrayja #video

V noči na petek sta se v Orlandu na četrti tekmi finala pomerila Denver Nuggets in Los Angeles Lakers. Na koncu so bili boljši Lakers, ki so četrto tekmo dobili z izidom 114:108 in v zmagah vodijo s 3:1. Do uvrstitve v veliki finale jih loči le še ena zmaga.

LA Lakers so tekmo praktično nadzorovali od prvega sodnikovega piska. Med drugim jim je spelo zaustaviti Nikolo Jokića. Denver se je med tekmo celo uspel priključiti, a rezultatski preobrat jim ni uspel.

Za jezernike je 34 točk dosegel Anthony Davis, 26 pa jih je dodal LeBron James. Pri poražencih se je najbolj izkazal Jamal Murray, ki se je ustavil pri 32 točkah. Drugi strelec za Nuggets je bil Jerami Grant s 17 točkami, medtem ko jih je prvi zvezdnik moštva, Nikola Jokić, dosegel 16. Slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja ni v ekipi za končnico pri Denverju.

"Na splošno smo igrali dobro. Še vedno moramo popraviti nekaj stvari, če želimo končati to zgodbo," je po tekmi povedal Anthony Davis.

Michael Malone, trener Denverja. Foto: Reuters

Na četrti tekmi je bil odločilen predvsem skok v napadu. Lakers so v tem elementu ujeli 12 žog, Denver šest manj, razlika v točkah iz drugih priložnosti v napadu pa je bila kar 25:6 v korist moštva iz Los Angelesa. Na slabo obrambo je po tekmi opozoril tudi Michael Malone, trener Denver Nuggets. "To je finale zahodne konference. Če nekdo ne more pomagati v obrambi, potem si morda ne zaslužiš biti na igrišču," je bil kritičen prvi trener Denverja.

Velja omeniti, da je Denver doslej že dvakrat v seriji zaostajal s 1:3, a se uspel vrniti tako proti Utah Jazz v prvem krogu kot proti Los Angeles Clippers v konferenčnem polfinalu.

This Jamal Murray layup was incredible 😱 pic.twitter.com/hsDg3rJyJ0 — ESPN (@espn) September 25, 2020

Ena najlepših potez letošnje končnice

Po mnenju mnogih je Jamal Murray, košarkar Deneverja, poskrbel za eno najlepših potez letošnje končnice lige NBA. Murray je ob koncu polčasa šel v prodor pod koš in spektakularno preigral LeBrona Jamesa in Dwighta Howarda. Mnogi so to potezo primerjali z legendarnim Michaelom Jordanom. "Delali smo preveč napak. Moramo igrati bolje," je po porazu povedal Jamal Murray.

Foto: Getty Images

Peta tekma finala zahodne konference bo na sporedu v nedeljo ob 3. uri. V soboto ob 2.30 pa morebiti odločilna tekma čaka tudi košarkarje Miami Heat, ki se bodo v peti tekmi finala vzhodne konference pomerili z Boston Celtics. Slovenski košarkar Goran Dragić in soigralci v zmagah prav tako vodijo s 3:1.

Liga NBA, finale zahodne konference: Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 108:114 /1:3/ // – izid v zmagah, igrajo na štiri zmage

