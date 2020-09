Goran Dragić se bo boril za šampionski prstan!

Košarkarji Miamija so po sanjski drugi polovici zadnje četrtine, v kateri Goran Dragić sicer ni igral (do tedaj 13 točk, 3 skoki, 7 asistenc), izkoristili drugo zaključno žogo, premagali Boston (125:113) in se s skupnim rezultatom 4:2 kot vzhodni prvaki zavihteli v veliki finale lige NBA. Ta jim čaka obračun z LA Lakers.

LeBron James, ki pred kratkim ni skrival začudenja ali kar razočaranja nad dejstvom, da je Giannis Antetokounmpo še drugo leto zapored postal najkoristnejši košarkar lige NBA, se je v noči na nedeljo uvrstil v veliki finale. Prvič z zahodne strani, torej kot član Los Angeles Lakers, za katere je to sicer že rekordni 32. finalni nastop, sam pa že desetič v karieri. Mimogrede, tolikokrat se je za prstan boril tudi Kareem Abdul-Jabar, še en oziroma dva finalna nastopa vrč pa sta zbrala Sam Jones in Bill Russell.

Dan zatem je spoznal tudi tekmece. To so košarkarji Miami Heat in z njimi tudi novinec v finalu Goran Dragić, ki se bo tako kot četrti Slovenec (pred njim Rašo Nesterović, Beno Udrih, in Saša Vujačić) v zgodovini boril za šampionski prstan najmočnejše lige na svetu. Miami, ki je pred tem za osem zmag proti Indiani in Milwaukeeju potreboval vsega devet tekem, je v seriji povedel z 2:0, nato Bostonu "prepustil" prepustil tretjo tekmo in si z vodstvom 3:1 priigral kar tri zaključne žoge. Izkoristil je drugo. Kot prvak vzhodne konference se bo zdaj z Jamesom in druščino prvič udarili že v noči na četrtek.

Miami Heat: prvaki vzhodne konference Foto: Getty Images

Dragić je lahko počival

Dragić je sicer že kar pregovorno motor igre Miamia, v končnici celo prvi strelec. A tokrat je prelomne trenutke spremljal s klopi. Trener Erik Spoelstra je namreč v drugi polovici zadnje četrtine našel učinkovito peterko, nato pa sledil reklu, da se zmagovitega konja ne menja. Ni se uštel, njegovi izbranci so strli odpor Bostona, ki se je v prelomnih minutah poskušal zanašati na mete z razdalje, a večinoma poskušal s praznimi naboji. Medtem pa so si Bam Adebayo (32 točk, 14 skokov), Jimmy Butler (22 točk, 8 asistenc), Duncan Robinson (15 točk) in Tyler Herro (19 točk) razdelili napadalno polovico igrišča.

Gogi, ki je nato soigralcem hitro padel v objem, je na parketu tokrat prebil dobrih 30 minut, kar je bilo dovolj, da je še na 33. zaporedni tekmi v končnici dosegel dvomestno število točk. Ob skromnem odstotku zadetih metov je dosegel 13 točk (za 3 točke 2:5, za 2 točki 2:6, prosti meti 3:4), zbral pa je še tri skoke in sedem asistenc.

Bam Adebayo - tokrat nerešljiva uganka za Boston Celtics. Foto: Getty Images

Adebayo in Herro jezička na tehtnici

Celoten potek tekme je sicer napovedoval odločilni spopad v zadnjih minutah zadnje četrtine, nikakor pa ni bilo mogoče slutiti razpada sistema ekipe iz zvezne države Massachusetts.

Z izjemo štirih kratkih odsekov, v katerih so Kelti vodili za točko, je imel v prvem polčas pobudo in s tem tudi vodstvo (največ +9; 30:21) Miami. A čeprav je kar nekaj košarkarjev floridskega moštva nakazalo razpoloženost, pa se je zdelo, da tekmeci vseskozi ostajajo v varnem zavetrju. Tudi obe obrambi sta bili v svoji (ne)propustnosti dokaz izenačeni.

V tretji četrtini je sicer Boston povedel za tri točke (65:62), a je tudi v tem delu tekme tehnica večinoma visela na stran Miamija. Da se le-ta pred odločilno četrtino ne bi nevarno nagnila, so Jaylen Brown, Kemba Walker in Marcus Smart poskrbeli z delnim rezultatom 10:2 in izenačenjem 86:86.

Dragić kot četrti Slovenec v finalu lige NBA. Foto: Getty Images Strelski ritem so košarkarji trenerja Brada Stevensa sprva uspešno prenesli v odprtje zadnje četrtine (96:90), medtem ko pa je Miami pet minut iskal napadalno rdečo nit. Našel jo je neustrašni novinec Tyler Herro, odločno pa mu je pritegnil še nesporni kralj obeh raket v tej seriji Bam Adebayo. Tandem je skokovito dvignil igro Miamija. Tri minute in pol pred koncem je ta po polaganju Herra vodil z desetimi točkami prednosti (112:102).

Boston je svojo priložnost iskal v festivalu metov z razdalje, a so se žoge kot za stavo odbijale od obroča. Za razliko od dobršnega dela tekma v odločilni fazi Keltu s skoki niso prihajali do drugih priložnosti, medtem ko pa je mit v igro hita končnice vnesel še Jimmy Butler.

Liga NBA, finale vzhodne konference, šesta tekma: Miami Heat : Boston Celtics 125:113/4:2/

Adebayo 32 (14 skokov), Butler 22 ... Dragić 13; Brown 26; Tatum 24 // - izid v zmagah, igrajo na štiri

