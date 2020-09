Dragićeva penina je ostala v slačilnici

Košarkarji Miamija, pri katerih je znova izstopal Goran Dragić (23 točk, 4 skoki, 4 asistence), so zapravili prvo priložnost za naslov vzhodnega prvaka in preboj v veliki finale lige NBA. Strelsko navdahnjeni Boston je namreč vrnil udarec, dobil peto tekmo (121:108) in zaostanek v konferenčnem finalu zmanjšal na 2:3.

Krilni košarkar Bostona Gordon Hayward je v sredo sporočil, da sta z ženo dočakala rojstvo četrtega otroka, a mu Miami še ni omogočil, da bi po hitrem postopku zapustil "mehurček" v Orlandu in se pridružil soprogi. Z drugimi besedami, Boston ostaja nad gladino, Miamijeve penine pa v slačilnici. Peta tekma konferenčnega finala se je prelomila v tretji četrtini, v kateri so Kelti ujeli strelski ritem, Miami pa ni našel pravega odgovora. Na ta način je zbledela tudi nova dobra predstava zimzelenega Ljubljančana Gorana Dragića, ki ostala prvi strelec svojega moštva v končnici. Tokrat je v slabih 36 minutah igre dosegel 23 točk (met iz igre 8:17, za 3 točke 1:7, prosit meti 6:7), dodal paše po štiri skoke in asistence, a izgubil štiri žoge ter si prislužil šest osebnih napak.

Celotna prva peterka Bostona je tokrat presegla dvomestno število točk. Bitko za najboljšega strelca pa je tokrat dobil razpoloženi Jayson Tatum, ki je dosegel 31 točk (še 10 skokov), medtem ko je Jaylen Brown prispeval tri manj. Pri Miamiju je ob Dragiću do lepih številk prišel Duncan Robinson (20 točk, a le 3 v drugem polčasu), standardno dobra sta bila Bam Adebayo (13 točk, 8 skokov, 8 asistenc) in Jimmy Butler (17 točk, 8 skokov, 8 asistenc), a za četrto zmago v seriji bi ekipa Erik Spoelstra je ob napadalni iskri manjkal predvsem voljni trenutek v obrambni fazi.

Prelomna 3 . četrtina

Za Miami je bilo prelepo, da bi bilo res, ko je že v prvih minutah povedel z rezultatom 17:5. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa je najbolj vroče moštvo končnice dokaj lagodno nadzorovalo potek dogodkov. Da Boston tekme ni odprl s pričakovano obrabno agresivnostjo, je sprva izkoriščal predvsem Robinson (17 točk v prvem polčasu), nato mu je na pomoč priskočil še Butler.

Pravi igralni ritem so košarkarji iz zvezne države Massachusetts našli v tretji četrtini, v kateri so postregli z delnim rezultatom 11:0. V 29. minuti igre so sploh prvič na peti tekmi serije povedli (62:60), ob učinkovitem strelskem festivalu pa kmalu zatem vodili že z desetimi točkami naskoka (77:67). V tistih trenutkih je odgovornost v igri Miamija v svoje roke prevzemal Dragić, ki je še na svoji 32. zaporedni tekmi končnice presegel dvomestno število točk.

A čeprav je v ljubljanski veteran v tretji četrtini dosegel kar 13 točk, Miami nikakor ni znal poiskati ravnotežja. V prvi vrsti zaradi dejstva, da je preveč popustil obrambna vajeti, kar so Tatum in soigralci znali izkoristiti. Tretjo četrtino so tako dobili z rezultatom 41:25 in tako v zadnjih ducat minut vstopili korak pred Miamijem (92:83).

Čeprav je svojo strelsko roko skušal naravnati junak predhodne tekme Tyler Herro (14 točk), pa se je nalet Bostona nadaljeval tudi v zadnji četrtini. Že na polovici tega dela tekme je prednost zasedbe trenerja Breda Stevensa znašala kar 16 točk(107:91). In ko je slabih pet minut pred koncem Dragić ob prodoru prejel šesto osebno napako ter se preselil na klop, so se razblinili še zadnji upi za preobrat. Boston je tako sploh prva ekipa, ki je letos proti Miamiju v končnici dobila več kot eno tekmo.

Več sledi ...