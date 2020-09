Odločil naj bi več tekem kot Dončić, a je pristal v zaporu

Ko se LeBron James, Goran Dragić in drugi košarkarski zvezdniki, ki še ostajajo v boju za naslov prvaka lige NBA, občasno razburijo ob kakšni sodniški odločitvi, so lahko veseli, da na drugi strani ne stoji Tim Donaghy. Tokratni protagonist Skoka v športno preteklost je na parketu lige NBA preživel 753 tekem. Čeprav ni dosegel nobenega koša, mu očitajo, da je odločil kopico tekem, obsojen pa je bil zaradi nezakonitih stav.

Po neuradnih podatkih naj bi se letni zaslužek sodnikov v severnoameriški poklicni ligi NBA gibal med 150 tisoč in 550 tisoč ameriškimi dolarji, odvisno od staža v ligi in sojenja v različnih fazah končnice. Kljub lepim številkam se zneski seveda ne morejo primerjati z zaslužki košarkarskih zvezdnikov. Kdo ve, morda tudi zaradi tega kdo od uradnih oseb s piščalkami poišče pot do dodatnih snopičev ameriških zelencev. Tudi na pravno sporen ali kar nezakonit način. Eden takšnih je bil Tim Donaghy, danes 53-letni "prisilno upokojeni" sodnik iz Havertowna v Pensilvaniji.

Že na svoji prvi tekmi je s pogumno odločitvijo nehote izzval škandal. Ko je namreč zvezdnik Reggie Miller skušal izsiliti tri proste mete, je tedaj še zeleni sodnik zapiskal osebno napako v napadu. Tekma je bila za nekaj minut prekinjena. Leta 2004 se je nehote znašel tudi v žarišču incidenta, ko so zapele pesti na tekmi med Detroitom in Indiano. Veljal je za neustrašnega, avtoritativnega in odločnega sodnika, ki je v ligi NBA preživel kar trinajst sezon. Še več, analitiki ga označujejo za kakovostnega delivca pravice. Sodil je na kar 753 tekmah rednega dela in še na 20 tekmah končnice.

Prvo tekmo je sodil leta 1994, zadnjo leta 2007.

A glas o njem se ne bi nikoli razširil s takšno močjo, če se ne bi leta 2007 znašel v središču sodniške afere, povezane z nezakonitimi stavnicami. Donaghy je bil aktivno vključen v stavniško združbo. Osebno je stavil na tekme, na katerih je tudi delil pravico, obenem pa je svoje pajdaše zasipal z internimi informacijami, ki jih je o stanju ekip in dejavnostih znotraj lige NBA, ki bi lahko vplivale na potek tekem, prejemal kot sodnik.

Leta 2008 je bil zaradi vpetosti v stavniško verigo obsojen na 15-mesečno zaporno kazen in še tri leta pogojne kazni. Kazen je bila občutno nižja od prvotno zagrožene, a jo je sodišče omililo zaradi sodelovanja v procesu. Za rešetkami je na koncu prebil enajst mesecev. Da se je s tem njegova sodniška kariera tudi končala, ni treba posebej poudarjati. Je pa zato "slavo" izkoristil za izdajo knjige z naslovom Osebna napaka.

"Bryanta ali O'Neala nisem pošiljal na klop"

Donaghy nima težav z javnim nastopanjem, kjer ne skriva svojega delovanja. Vse pa se konča na točki vpliva na košarkarsko igro oziroma zavestnega prirejanja tekem. Američan namreč vztraja, da ni nikoli "piskal" z namenom oškodovanja katerekoli ekipe. Trdi, da je vedno sodil z najboljšimi nameni, ne izključuje pa možnosti, da bi kdaj podzavestno potegnil kakšno potezo v prid moštva, na katerega je predhodno stavil. Ob tem velja dodati, da je namensko oškodovanje ekip v športu sila težko dokazati.

"Ljudje zmotno mislijo, da sem namenoma dosojal osebne napake Kobeju Bryantu, Shaqu O'Nealu ali LeBronu Jamesu, da bi jih s tem spravil na klop in pomagal nasprotni ekipi. Nikoli ni bilo tako. Sem pa zlorabljal informacije vodstva lige o sodniških usmeritvah, o tem, kako se odzvati na konkretne poteze določenega igralca. Upošteval sem tudi to, kdo sodi kakšni ekipi," je pred časom dejal v pogovoru za Valuetainment.

Začelo se je z: Bi pomagal?

Obsojeni nekdanji sodnik priznava zasvojenost z igrami na srečo in stavami. Potem ko je bančni račun skušal obogatiti z igralnimi kartami in stavami na nogometnih tekmah, se je vse skupaj začelo z nedolžnim dovtipom: "Bi nam pomagal pri košarkarskih stavah?" Na podlagi poznavanja sodnikov in položaja v posameznih ekipah je napovedal zmagovalce treh tekem. In vse zadel. "Vse to je postala snežna kepa," je priznal Donaghy in dodal, da se je podal na pot brez povratka.

"Vem, da sem ravnal narobe," priznava, a trdi, da se ni zavedal, v kako velikanski verigi se je znašel. Vanjo sta ga potisnila James Battista, ki se poklicno ukvarja s stavništvom, in posrednik Thomas Martino. Oba sta bila pozneje v tem procesu obsojena. Za pravilne informacije oziroma napoved zmagovalca sta mu izplačevala po dva tisoč dolarjev na tekmo, dodatne dolarje naj bi služil s stavami. Stavniška ekipa je v komunikaciji uporabljala šifre, kot je za več medijev dejal Donaghy, pa naj bi ga združba v sodelovanje silila tudi z grožnjami o prijavi vodstvu lige NBA in "obisku" žene. Verigo je na koncu s prisluhi prekinil FBI.

Kakšno pripombo mu je namenil tudi Kobe Bryant.

Odmevna je bila tudi Donaghyjeva ocena, da večina sodnikov v ligi NBA občasno stavi. Še dlje pa je šel njegov odvetnik, ki je prepričan o tem, da so mnogi med njimi še bolj konkretno vključeni v stavna kolesja. A ključni sum, ali je sodnik vplival na potek tekem, ostaja. Po dveletnem raziskovalnem delu so odgovor poskušali poiskati pri medijski hiši ESPN. Zgodba se bere kot kriminalni roman. Psevdonimi, šifre, srečanja na bencinskih črpalkah … A ne le to. Pri ESPN trdijo, da je sodnik vplival na tekme. Tudi odločal naj bi.

Analizirali so večje število Timovih tekem in opravili več kot 100 neformalnih pogovorov. Prišli so do zaključka, da je bilo sojenje v kar 23 od 30 tekem bolj naklonjeno zmagoviti ekipi. Na štirih tekmah tega vzorca niso zaznali, na treh tekmah pa naj bi bil Donaghy bolj naklonjen ekipi, na katero ni stavil. Izkupiček: 77 % za ekipe, na katere je stavil. Še več, verjetnost takšnega scenarija oziroma možnost za spontano sodniško odločanje s takšnim rezultatom naj bi bila ena proti 6.155.

Po zgodbi Tima Donaghyja je bil posnet tudi celovečerni film.

In danes …

Donaghy se brani, da tako FBI kot tudi vodstvo lige NBA nista prišla do zaključkov, ki bi potrjevali pristransko sojenje z namenom oškodovanja ene ali favoriziranja druge ekipe. Tudi tedanji komisar lige NBA, legendarni David Stern, ki je umrl v začetku letošnjega leta, je s ciničnim nasmehom, ki ni skrival njegovega osebnega mnenja, tedaj dejal, da dokazov za tovrstno nameščanje tekem ni bilo.

Po drugi strani pa je obtoženi Battista, kot navaja ESPN, v krogu prijateljev dejal, da sodniku ni neposredno naročil nameščanja tekem. "Niti ni bilo potrebe. Vse je imel v rokah. V rokah je imel piščalko," je dejal. Celoten proces od prve tekme, na katero je stavil, do razkrite stavniške hobotnice pa je trajal štiri leta. Vsota zasluženega denarja ni znana.

Vmes je Donaghyju razpadel tudi zakon, v katerem sta imela z ženo Kim štiri hčerke. Prav žena je bila prva, ki je posumila na nečedne posle, potem ko je v moževi jakni večkrat našla debele snope bankovcev za sto dolarjev.

In kako dolarje služi danes? Z oddajo nepremičnin.