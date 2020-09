Nekdanji junak Toura, ki je danes kolesarska poročevalka #video

62-letni Robert Millar je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja najuspešnejši britanski kolesar, 62-letna Philippa York je danes spoštovana novinarka, ki pokriva svet profesionalnega kolesarstva. Kaj ima eno z drugim? To, da gre za eno in isto osebo.

Robert Millar, kralj gora oz. nosilec pikčaste majice na francoskem Touru leta 1984 in četrti v skupnem seštevku najprestižnejše dirke v mislih slehernega kolesarskega zaljubljenca, je leta 2007 postal ženska.

Robert Millar je leta 2007 postal Philippa York:

Spremenil je ime, se za nekaj let umaknil javnosti, nato pa udaril z novo podobo, novo spolno identiteto in novim imenom. Robert Millar je postal Philippa York in Philippa še kako ostaja vpeta v kolesarstvo. Za priljubljen kolesarski portal Cyclingnews pripravlja poglobljene analize, tudi z dogajanja na letošnjem Touru.

Zanimivo je, da je kot moški Millar veljal za izredno molčečega in nekooperativnega z mediji – leta 1987 je na Dirki po Franciji novinarja Jeffa Connorja, avtorja knjige Wide Eyed & Legless: Inside the Tour de France, ki ga je prosil za intervju, odslovil z besedami J**** se -, danes pa sam oz. sama opravlja novinarski posel.

Največji uspehi Roberta Millarja: - 4. mesto v skupnem seštevku Dirke po Franciji leta 1984 in zmaga v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih, ki prinaša pikčasto majico. To je bil vse do leta 2009 najboljši britanski dosežek na Touru. Leta 2009 ga je s 3. mestom v skupnem seštevku, kamor je napredoval po dopinški diskvalifikaciji Lancea Armstronga, prekašal Bradley Wiggins. - 2. mesto na Dirki po Italiji leta 1987, kjer je prav tako postal kralj gora. To je bila vse do zmage Chrisa Frooma na rožnati pentlji najboljša britanska uvrstitev na tej dirki. - 2. mesto na Dirki po Španiji leta 1985 in 1986. Leta 1985 je rdečo majico izgubil v predzadnji etapi, ko so proti njemu zarotila španska moštva. - Zbral je več etapnih zmag na tritedenskih dirkah, tudi na prvem Touru leta 1983, ko je bil nepremagljiv v gorski etapi od Pauja do kraja Bagnères-de-Luchon. Na Touru je nastopil 11-krat, osemkrat mu je uspelo pripeljati do Pariza. - Leta 1990 je zmagal tudi v skupni razvrstitvi dirke po Dofineji.

Zavestna vrnitev pod soj žarometov

Z novinarstvom se je Philippa ukvarjala še kot Robert oz. je za svoja besedila dolga leta uporabljala staro ime. Takoj po koncu kolesarske kariere leta 1995 je začela sodelovati z vrsto kolesarskih revij, leto dni pa opravljala tudi delo trenerja v britanski reprezentanci.

Že v tistem obdobju je močno zreducirala svoje pojavljanje v javnosti, saj so njeno zasebnost vseskozi spremljale govorice in sovražni komentarji o spremembi spola, leta 2002, po igrah Commonwealtha, pa se je dokončno umaknila iz oči javnosti.

Vse do leta 2010, ko se je, takrat že kot Philippa York, vrnila v svet novinarstva, med drugim je za portal Cyclingnews pisala blog, ustvarjala je tudi za britanski Guardian, dokler se ni leta 2017 odločila za nastop v televizijski pogovorni oddaji, kjer je javno razkrila svojo spremembo spola. Istega leta je v času Toura prevzela tudi komentatorsko vlogo na televizijskem kanalu ITV4.

Philippa York o tem, zakaj se ne smemo bati biti drugačni:

Čakala je na pravi trenutek

Kot je pojasnila v enem od intervjujev, je takrat že kar nekaj let živela kot ženska, a zaradi zlobnih jezikov in zastarelih pogledov družbe tega ni želela obešati na veliki zvon.

Novico o spremembi spolne identitete je potrdila šele takrat, ko je začutila, da je javnost dozorela do te mere, da bi takšno informacijo lahko sprejela z dostojanstvom in razumevanjem.

Philippa York s svojo zgodbo želi kolesarstvu, ki je od nekdaj precej konzervativno, ki na primer žensko kolesarstvo še vedno dojema kot drugorazredno, kjer so plače kolesark in njihovi statusi precej nižji in manj spoštovani kot v moškem kolesarstvu, da o redkih prenosih dirk sploh ne govorimo, pomagati storiti korak naprej. Tudi v zvezi s sprejemanjem različne spolne orientacije.

"Noro, kot da v športu ni istospolno usmerjenih oseb"

"Precej smešno je, da v popularnih športih ni uglednih osebnosti istospolne usmerjenosti. To je res noro, en odstotek prebivalstva predstavljajo geji, lezbijke in transspolne osebe, v športu pa kot, da jih ni. Zanimivo je tudi, da se je v športnih krogih vsakega, ki je bil v očeh drugih drugačen, zasmehovalo ali predstavljalo kot nevarnost, medtem ko takega odnosa izven športa nihče ne tolerira," je opozorila v enem od intervjujev. "Glede na to, da je odnos javnosti do spolnosti in spolne identitete močno napredoval, se bosta takšno razumevanje in toleranca počasi prelila tudi v svet športa," je prepričana.

Ker čuti, da je zdaj pravi trenutek, da tudi sama spregovori o teh temah, si besede ne bo več dovolila vzeti, dokazuje.

Robert Millar, legenda britanskega kolesarstva

Millar je odraščal v Glasgowu, kjer je obiskoval Akademijo Shawlands na jugu mesta. Želel si je namreč postati inženir.

S kolesarstvom se je resneje začel ukvarjati v najstniških letih, ko je postal član lokalnega kolesarskega kluba Glenmarnock Wheelers, in hitro postal vodilni amaterski kolesar. Njegova specialnost so bili vzponi.

Življenjska zgodba Roberta Millarja:

Leta 1979 se je preselil v Francijo in se pridružil kolesarskemu klubu Athletic Club de Boulogne Billancourt, enemu vodilnih evropskih amaterskih klubov, in hitro začel zmagovati tudi na dirkah, kot je Grand Prix de la Ville de Lillers.

Od tu je šla njegova pot samo še navzgor. Osvojil je naslov britanskega državnega prvaka, 4. mesto na svetovnem prvenstvu amaterjev, petkrat zmagal na dirkah v Franciji in osvojil pokal najboljšega francoskega amaterskega kolesarja, nato pa prestopil v profesionalni kolesarski klub Peugeot cycling team.

Kot specialist za gorske terene se je osredotočil predvsem na enodnevne in etapne dirke po razgibanem terenu. Na dirki Tour de l'Avenir, neuradni Dirki po Franciji za kolesarje mlajše od 23 let, je bila drug. Boljši je bil samo legendarni Greg LeMond.

V svoji karieri je oblekel drese različnih ekip. Profesionalno kariero je začel v ekipi Panasonic, se preselil v moštvo Fagor, nato Z-Peugeot in nazadnje še v ekipo Le Groupement. Ko je ta leta 1995 pristala na beraški palici, je Robert Millar končal svojo kolesarsko kariero.

Poroka s kratkim rokom trajanja

Istega leta se je poročil s Francozinjo Sylvie Transler, a je njun zakon imel bolj kratek rok trajanja. Nihče od družinskih članov ali kolesarskih prijateljev ni bil prisoten na uradni slovesnosti. Millarjev sotekmovalec v moštvu Panasonic Phil Anderson je v enem od intervjujev dejal, da se mu ni zdelo, da bi bil Millar vešč druženja z moškimi, kaj šele z ženskami. Ločitvene papirje sta s Sylvio podpisala leta 1990.

Vegetarijanstvo in doping

Leta 1992 je, takrat še Robert, razkril, da se je odločil za vegetarijanstvo, tudi zato, da bi še izboljšal svoje predstave na kolesu, istega leta je zaradi uporabe testosterona padel na dopinškem testu. Ker so bili to časi, ko kazni za uporabo prepovedanih substanc še niso bile tako rigorozne kot danes, je bil kaznovan zgolj s 1100 funti kazni, izgubil pa je tudi 3. mesto v etapi Vuelte, v kateri je oddal pozitiven dopinški test, dobil 10-minutni kazenski pribitek v skupni razvrstitvi in trimesečni suspenz.

V nedavnem intervjuju z novinarsko legendo Davidom Walshem, ki je med drugim znan kot človek, ki je razkrinkal dopinške nečednosti Lancea Armstronga in smo ga gostili tudi na Sportalu, je Yorkova odkrito priznala, da je bil v njenih časih oz. časih Roberta Millarja doping sestavni del kolesarstva. "Šlo je za goljufanje in vsi smo se s tem pečali," je potrdila ena največjih legend britanskega kolesarstva.