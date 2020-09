LA Lakers na krilih Jamesa v veliki finale, Denver na kolenih

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so se uvrstili v veliki finale lige NBA. Na peti tekmi finala zahodne konference proti Denver Nuggets Vlatka Čančarja so zmagali s 117:107 in slavili s skupnim izidom 4:1 v zmagah. Drugega finalista bo dala serija med Miamijem in Bostonom, četa z Goranom Dragićem pa bo imela v noči na ponedeljek na voljo drugo zaključno žogo za uvrstitev v veliki finale.

LeBron James, Anthony Davis in njuni soigralci iz LA-ja so zanesljivo (126:114) dobili prvo tekmo konferenčnega finala, drugo tesno (105:103), na tretji pa so Jokićevi vendarle ustavili nalet Lakers in zmagali s 114:106. Denver – v končnici na parket ni stopil poškodovanio slovenski legionar Vlatko Čančar – na četrti spet ni bil kos favoriziranim Jezernikom (108:114), po podobnem scenariju pa se je odvila tudi peta tekma, ki so jo Lakersi dobili s 117:107 in se prvič po letu 2010 uvrstili v veliki finale najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Vrhunci pete tekme:

Lakersi so 32. v svoji zgodovini postali prvaki zahodne konference lige NBA. Četa Franka Vogla je na peti tekmi na krilih trojnega dvojčka LeBrona Jamesa zakorakala v veliki finale lige NBA, kjer še čakajo na svojega nasprotnika. V finalu vzhodne konference je namreč izid med Miami Heat našega zlatega kapetana Gorana Dragića in Boston Celtics 3:2 v zmagah, šesto tekmo serije pa bosta moštvi odigrali v ponedeljek, ob 1.30 po slovenskem času.

35-letni James je na peti tekmi finala Denverju nasul 38 točk (14/21 za 2, 1/4 za 3, 7/8 prosti meti), k svojemu dosežku pa je dodal še 16 skokov in deset asistenc in bo tako še desetič igral v velikem finalu. Velik delež je k uvrstitvi v finale prispeval tudi Anthony Davis, ki je dosegel 27 točk. Na drugi strani sta se Jerami Grant in Nikola Jokić ustavila pri 20 točkah, Jamal Murray je vknjižil eno manj.

Slavje po uvrstitvi v finale. Foto: Getty Images

"Moja naloga je, da pomagam svojim soigralcem. Nekateri izmed njih še nikoli niso igrali v finalu in prav je, da sem prevzel odgovornost na svoja pleča. Moja ramena so dovolj široka, da nosim takšno odgovornost, a moj um je še močnejši. Vesel sem, da smo se uvrstili v finale. Danes bomo uživali, saj se le dve ekipi uvrstita v veliki finale. A lovimo še večjo ribo in višji cilj. A tega dosežka ne jemljemo za samoumevnega, saj se to ne zgodi vsako leto," je ob uvrstitvi v finale dejal prvi zvezdnik ekipe iz Los Angelesa.

Predstava Jamesa:

HIGHLIGHTS: @KingJames erupts for 38 pts, 16 reb and 10 ast to lead the Lakers to the NBA Finals 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RAvcnqd2d0 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 27, 2020

Lakers bodo tako igrali že za 17. naslov v ligi in izenačenje z Bostonom na prvem mestu. Nazadnje je ekipa iz mesta angelov prestol zasedla leta 2010, z 31 finalnimi nastopi pa so Lakers daleč najuspešnejša ekipa lige.

Liga NBA, finale zahoda, peta tekma: Los Angeles Lakers : Denver Nuggets 117:107 (33:30, 28:21, 26:33, 30:23) /4:1/

James 38 (16 skokov, 10 podaj), Davis 27, Green in Caruso po 11; Grant (9 skokov) in Jokić (7 skokov) po 20, Murray 19 (8 podaj). // izid v zmagah, igrali so na štiri zmage

Preberite še: