Ganljiva izpoved: Američan trdi, da mu je Luka Dončić rešil življenje

Ameriški pisec in glasbenik Collin Cable je na spletni strani Fansided objavil daljši intimen zapis o tem, kako mu je slovenski košarkar Luka Dončić rešil življenje. Navdušena nad prebranim sta zgodbo delila tudi Dončić in lastnik moštva Dallas Mavericks Mark Cuban.

Zapis se začenja v oktobru leta 2018, nekaj tednov preden je mladi zvezdnik Real Madrida, evropski prvak in MVP Evrolige Luka Dončić začel svoj veliki pohod v najmočnejši košarkarski ligi NBA.

Zapis je na Twitterju delil tudi Luka Dončić:

Colin Cable je takrat živel v Brooklynu. Njegova glasbena kariera se ni odvijala po načrtih, razšel se je z dekletom, ki ni več prenašalo njegove odvisnosti, nezvestobe in čustvene nestabilnosti, depresijo in anksioznost je blažil s pomirjevali, ki so požrla ves njegov že tako skromen zaslužek.

Foto: Getty Images

Nato so ga nekega dne prebudili telefonski klici. Klicala je mama, ki mu je sporočila, da je umrl njegov brat Bonner. V trenutku je spakiral svoje stvari in ujel letalo za Dallas. Kaj se je dogajalo v naslednjih dneh, se spominja bolj nejasno, se je pa takrat odločil, da bo ostal v rodnem Dallasu in poskusil biti opora svoji družini.

Začel je razmišljati o tem, kaj ga je poleg sorodstvene povezave sploh družilo z njegovim pokojnim bratom, in prišel je do edinega mogočega odgovora: košarkarski klub Dallas Mavericks in liga NBA.

"Ko je bil Dirk Nowitzki izbran na naboru lige, sem imela 12 let, moj brat pa 15. Ko je Dirk leta 2019 odigral svojo zadnjo tekmo v ligi NBA, sem bil star 32 let, moj brat pa je bil mrtev," je med drugim zapisal Cable. "Zahvaljujoč Dirku sva se z bratom vedno imela o čem pogovarjati."

"Ko je Dirk Nowitzky leta 2019 odigral svojo zadnjo tekmo v ligi NBA, sem bil star 32 let, moj brat pa je bil mrtev," je med drugim zapisal Cable. "Zahvaljujoč Dirku sva se z bratom vedno imela o čem pogovarjati." Foto: Getty Images

Kmalu po bratovi smrti se je odločil, da bo drogo opustil. Tokrat za vedno. "Ko je koktail različnih drog vzel življenje mojega brata, si droge nisem več želel. Droge so mi vzele brata in začel sem se jih bati," je zapisal. "Na nek način je bilo to njegovo največje in najpomembnejše dejanje zaščite," je dodal.

Naslednjega pol leta je večinoma preživel za štirimi stenami. "Bil sem paraliziran od žalosti, negotov zaradi odvajanja od pomirjeval, in, sebično, zaradi svoje kariere in uničenega razmerja. Pridobil sem več kot 20 kilogramov, nisem se več gibal in to v letih, ko telo to najbolj potrebuje."

"Bil sem star 32 let in bil sem sam. Trezen, a poražen. Živ, a samo v biološkem smislu. Nič več ni bilo pomembno in nikoli nič več ne bo pomembno. In potem je prišel Luka," je napovedal v besedilu, ki se v nadaljevanju osredotoči na pomembnost mladega Slovenca, ki je Collinu Cablu povsem spremenil življenje.

Dončić je v ligi NBA prvič zaigral teden dni po Bonnerjevi smrti, 17. oktobra 2018. Na tekmi proti Phoenixu, ki jo je Dallas izgubil z rezultatom 100:121, je takrat 19-letni novinec v najmočnejši košarkarski ligi dosegel 10 točk, osem skokov in štiri asistence.

Foto: Getty Images

"Eden najinih zadnjih pogovorov se je zgodil kmalu potem, ko je Dallas na naboru dobil Dončića. Moj brat je bil navdušen, jaz sem bil navdušen, Dallas je bil navdušen. Nihče od naju pa ni vedel, da bo to zadnja stvar, nad katero se bova navduševala skupaj," je zapisal.

Spremljal je vsako tekmo Dallasa in se iz dneva v dan po malo dvigoval iz obupa. "Užitek, s katerim je igral, je bil skoraj terapevtski," je zapisal in dodal, da v primeru, če bi Dallas podpisal z Mohamedom Bambo, ni prepričan, da bi danes lahko brali njegov zapis, saj verjetno ne bi preživel. "Kar je pri Luki tako posebno, je to, kako se zaradi njega počutimo mi sami."

Zapisal je še, da je že dve leti povsem trezen. "Moja kri je čista in moj um jasen. Začel sem popravljati odnose, ki sem jih uničil zaradi svoje odvisnosti, v svet korakam kot najboljša različica sebe. Brez pomoči slovenskega najstnika, ki ga verjetno ne bom nikoli spoznal, danes ne bi bil živ. Ko je upanje postalo abstraktno in nedosegljivo, mi je Luka vsak večer na parketu dokazoval, da je resnično in da se je zanj vredno boriti."

Celoten zapis si lahko preberete na povezavi How Luka Dončić Saved My Life.